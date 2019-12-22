«Установят защитные экраны, как в Японии»: как строят и какими будут новые станции метро в Минске

Новую Зеленолужскую линию запускать планируют постепенно. Первые четыре станции - уже в следующем году, их открытие приурочено ко Дню Независимости. Для «Метростроя», который и занимается возведением подземки, момент определяющий - в фойе организации висят большие часы, отсчитывающие время до запуска станций новой ветки.

Ими станут «Вокзальная», «Юбилейная площадь», «Ковальская слобода» и «Площадь Франтишка Богушевича». Это первая очередь новой линии. Во вторую очередь войдут станции «Аэродромная», «Неморшанский сад» и «Слуцкий гостинец». Их планируют запустить в 2023 году. В третью - станции от «Юбилейной» до «Площади Бангалор». Их дата запуска пока не определена - третья очередь еще на стадии проектирования. Всего на новой ветке будет 14 станций, ее протяженность составит 17,5 км.

Открытие станции Аэродромная ожидают к 2023 году

Схема линий минского метрополитена. Фото: metropoliten.by

«Аэродромная»

На этапе подготовки котлована для этой станции сотрудники «Метростроя» столкнулись с неожиданной сложностью - грунт так сильно пропитался отходами бывшего на этом месте аэропорта, что даже на глубине до 20 метров сохранился неприятный запах. Землю пришлось вывозить как промышленные отходы, что немного затянуло начало строительства.

Строительство станции Аэродромная.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Сейчас здесь заканчивается возведение площадки, практически вырыт котлован. К нему перевозят тонелепроходческий комплекс «Алеся» - машину весом более 500 тонн и длиной около 90 метров, которая роет тоннель для метро.

- «Алеся» после себя оставляет фактически готовый тоннель. В него уже можно будет укладывать рельсы, прокладывать проводку, - объясняет начальник отдела рабочего проектирования Павел Ромашкин. - Эта машина - одно из новшеств третьей ветки. Мингорисполком купил ее за 11 млн евро во Франции. Она позволяет ускорить темпы строительства в несколько раз. Советские щиты, которые использовались в строительстве до этого, делали в сутки три метра тоннеля, а «Алеся» позволяет в день продвигаться на 14 метров и даже больше.

На станции Аэродромная будет заложена возможность стыковаться со станцией «Проспект мира» будущей четвертой ветки.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Машину привозят на площадку по частям и там монтируют. В специальном шатре готовят ротор - ту самую часть, которая грызет землю. Неподалеку от шатра в грунт закачивают цемент, делают бетонный массив, чтобы «Алеся», съезжая с бетонного основания на землю, не провалилась под тяжестью собственного веса. На ее обслуживании работают 25 - 30 человек круглосуточно.

Монтаж «Алеси» планируют завершить к 15 январяФото: Павел МАРТИНЧИК

Монтаж «Алеси» планируют завершить к 15 января, а через год основные работы будут проходить уже внутри, котлована не будет, а на поверхности вырисуются очертания станции.

Строительство станции Аэродромная.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Во время строительства закладывают задел на будущее - на «Аэродромной» будет заложена возможность стыковаться со станцией «Проспект мира» будущей четвертой ветки.

Станция Вокзальная будет стыковочной между первой и третьей ветками метро

«Вокзальная»

За ограждениями строительной площадки виден готовый светло-салатовый вход на станцию. В отличие от других станций Минского метрополитена, «Вокзальная» - станция наземная. Прямо над ней находится строящийся торговый центр.

«Вокзальная» - единственная наземная станция минского метрополитена.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Работы тут уже на финальной стадии: платформа отделана плиткой, готовы лестницы, ждут установки будущие эскалаторы. Эта станция, как и другие на третьей ветке, будет оборудована для инвалидов - уже установлены лифтовые шахты для колясочников и уложена специальная плитка на платформе для слепых.

Станция Вокзальная будет стыковочной между первой и третьей ветками метро.Фото: Павел МАРТИНЧИК

На «Вокзальной» можно будет пересесть на первую - Московскую - линию.Фото: Павел МАРТИНЧИК

На «Вокзальной» можно будет пересесть на первую - Московскую - линию. Для этого на станции «Площадь Ленина» установят еще один эскалатор, он будет вести в распределительный зал, а из него на «Вокзальную» можно будет попасть через тоннель длиной около 200 метров. Тоннелей будет два - один для входа на станцию, другой - на выход.

Переход с «Вокзальной» на первую - Московскую - линию.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Если залетишь не в тот, устроишь себе тренировку, - шутят метростроевцы.

Пока тоннель еще не стыкуется с «Площадью Ленина», а выходит к дворику БГУ и упирается в стену, за которой слышен гул старой станции метро.

- «Вокзальная» находится ниже «Площади Ленина», поэтому тут будет установлен эскалатор. Станцию «Площадь Ленина» сейчас укрепляют, чтобы она в связи с работами не просела. Имеет значение каждый миллиметр, так, если опустить станцию на 5 миллиметров ниже положенного, остановится движение поездов, - поясняет Павел Ромашкин.

Станция Ковальская слобода готова на 98%

«Ковальская слобода»

Эту станцию метростроевцы называют «Жуковского» - это рабочее название значится в чертежах. Строительство этой станции находится на финальном этапе, она готова на 98%. Здесь уже начали монтировать подвесные потолки, на полу уложен гранит, на стенах - керамогранит.

На краях платформы уже начали подготовку для установки защитных экранов: с края платформы срезают часть отделочного материала, чтобы поставить на это место крепления для будущих дверей экранов. Над путями смонтированы металлические конструкции, на которых повесят информационное табло. Готов к креплению будущий элемент интерьера станции - кованый металлический светильник, по проекту их будет несколько. Сама станция выглядит достаточно компактно. Готовы кассы, вестибюль и надземная часть здания.

Станция Ковальская слобода готова на 98%.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Элемент декора станции Ковальская слобода.Фото: Павел МАРТИНЧИК

За станцией находится тупик и перекрестный съезд. Он позволяет поезду развернуться. Там же расположены смотровые ямы, в которых проводят техобслуживание поездов. Пока станция тупиковая, в ее тоннелях будут стоять поезда, но позже эти тоннели станут продолжением Зеленолужской ветки.

Через полгода в Минске запустят четыре новые станции метро.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Через полгода в Минске запустят четыре новые станции метро.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Огромная электрическая подстанция, от которой распределяются все электрические потоки станции, в том числе и поездов, тоже готова. Это большая комната, в которой много разных трансформаторов с экранами, разноцветными ручками и кнопками, похожая на центр управления полетами.

- Только ничего не трогайте! - сразу предупреждают нас, поясняя, что все уже подключено. Трансформаторов так много, что, кажется, одно неверное движение - и вся подземка остановится. Но, оказывается, целая комната техники нужна для управления всего одной станцией!

Огромная электрическая подстанция, от которой распределяются все электрические потоки станции.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Что нового будет на Зеленолужской ветке?

На всех станциях этой линии будут установлены защитные экраны, которые позволят исключить падение пассажиров на рельсы. Экраны будут прозрачными, поэтому можно не опасаться, что они визуально сократят простор станций, тем более что они будут идти не до потолка - высота экранов до двух метров.

Новая технология строительства путей и самого тоннеля, разработанная белорусскими научными институтами.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Поезда всегда останавливаются примерно в одной точке, поэтому двери поездов будут совпадать с дверями на платформе. Конечно, двери в защитных экранах будут чуть шире, чтобы создать пространство для маневра, - поясняют в «Минскметрострое».

Станция Ковальская слобода готова на 98%.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Контролировать двери будут несколько независимых систем, которые позволят машинистам открывать их в ручном режиме и реагировать на экстренные случаи. Но в основном они будут управляться автоматически. Экраны уже закупили и готовят к монтажу. Специально для этого приедут представители поставщиков из Турции, которые будут руководить процессом монтажа. Технология не новая, она опробована в других странах - в Китае, Турции и Японии. Со временем такие защитные экраны установят и на станциях уже работающих линий метро, но когда именно это произойдет, метростроевцы сказать затрудняются - это требует замены системы автоматизации.

На строящейся ветке метро запустят новые поезда «Штадлер». Их сделали в Беларуси специально для минской подземки. Салоны этих поездов оборудованы системой вентиляции и кондиционирования, а в конце поезда создано специальное место для пассажиров с ограниченной мобильностью. Двигаться же они будут тише, это заметят как машинист, так и пассажиры.

На строящейся ветке метро запустят новые поезда «Штадлер».Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Зеленолужская» в принципе станет самой тихой. Новая технология строительства путей и самого тоннеля, разработанная белорусскими научными институтами, позволит избавиться от вибрации, которая чувствуется на поверхности во время движения поезда.

А еще на новой ветке будет ловить интернет: с «Метростроем» уже связываются GSM-компании, и ведут переговоры по установке оборудования.

Через полгода в Минске запустят четыре новые станции метро.Фото: Павел МАРТИНЧИК

На несколько дней остановят движение метро

Вторая (Автозаводская) и третья (Зеленолужская) линии метро будут соединяться на станции метро «Фрунзенская». Чтобы это сделать, в марте-апреле 2020 года на пять дней закроют четыре станции метро от «Каменной Горки» до «Фрунзенской».

- Разрабатывалось несколько вариантов. Например, закрытие только станции «Молодежной». Там есть оборотные тупики, для того, чтобы поезд мог с платформы заезжать в тупики и проезжать обратно. Но посчитали, что это будет нецелесообразно, так как это большой цикл, то есть много времени будет уходить на такие развороты, - поясняет сотрудник «Метростроя».

Поэтому было решено закрыть несколько станций и на это время запустить автобусы, которые пойдут по маршруту ветки. Точная дата врезки будет определена ближе к весне.