2019-12-20T13:06:49+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Жена врезалась во внедорожник мужа: супруги на двух машинах устроили серьезное ДТП в Гомеле

Столкнулись четыре машины! Прав лишат случайного участника аварии - в его крови нашли алкоголь [фото]
Павел МИЦКЕВИЧ
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Супруги на двух машинах устроили крупную аварию в Гомеле. Фото: МВДСупруги на двух машинах устроили крупную аварию в Гомеле. Фото: МВД
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Авария с участием сразу четырех легковушек вечером в четверг парализовала движение на проспекте Речицком в Гомеле. От столкновения одна из машин даже загорелась, рассказывали очевидцы, - пламя потушили прибывшие спасатели. У свидетелей ДТП сложилось впечатление, что водители двух авто, которые быстро стартанули с перекрестка, хотели устроить гонки.

Подробности аварии, о которых рассказали в МВД, оказались весьма забавными. Как оказалось, рядом, на соседних полосах, в разных машинах, ехали супруги. Виновницей аварии стала 21-летняя девушка, которая была за рулем «Мерседеса». Она случайно врезалась во внедорожник своего 41-летнего мужа.

- Девушка двигалась в левой полосе, а в соседней полосе автомобилем «Джип Гранд Чероки» управлял ее супруг. При включении зеленого сигнала светофора оба начали движение и пересекли перекресток. Однако девушка не справилась с управлением и совершила столкновение с автомобилем супруга, - описывает ситуацию официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

41-летний муж девушки ехал на "Джипе". Фото: vk.com/gomelchp

41-летний муж девушки ехал на "Джипе". Фото: vk.com/gomelchp

От удара «Джип» выбросило с проезжей части, а «Мерседес» отскочил на встречную полосу. Там виновница происшествия врезалась в еще два авто - «БМВ» и «Опель». Девушку пришлось доставить в больницу, но травмы оказались не страшными, и пострадавшую отпустили домой.

Больше не повезло водителю «БМВ», на пути которого оказался «Мерседес». Мужчине-водителю тоже понадобилась медпомощь, да вот беда - он оказался пьян! Проведенное освидетельствование показало больше одного промилле алкоголя. Сейчас мужчине мало того грозит штраф с лишением прав, так еще и страховку не дадут на ремонт разбитой машины.

ДТП парализовало движение. Фото: МВД

ДТП парализовало движение. Фото: МВД

В соцсетях гомельчане шутят о настигшей «карме» как «гонщиков», так и водителя «БМВ». И всерьез рассуждают о том, как предотвратить подобные аварии.

- Слишком широкие проспекты, широкие полосы. Пора уменьшать ширину полос, делать заужения на пешеходных переходах. Улица структурно должна не давать развивать запредельные скорости, - рассуждает Михаил.

Госавтоинспекция проводит проверку, выясняются другие обстоятельства ДТП.

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