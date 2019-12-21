Квартира в Воротах Минска после ремонта: космические светильники и большая ванная с видом на вокзал

Сегодня мы в гостях у Марты, которая живет со своей семьей в Воротах Минска - знаменитом доме, который считается визитной карточкой столицы.

Несколько лет назад они купили четырехкомнатную квартиру с советским ремонтом площадью 88 метров. Теперь это жилье не узнать! Это трехкомнатная квартира с просторной шикарной гостиной и кухней.

Это трехкомнатная квартира с просторной шикарной гостиной и кухней.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Из окна квартиры отличный вид: можно рассмотреть скульптуры на соседней башне.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Мой муж увлекается дизайном, поэтому все в доме продумывали сами. Наши любимые цвета - синий и голубой, поэтому они максимально использованы в интерьере, - улыбается Марта.

Яркий синий хозяйка использовала точечно. В таком цвете она заказала кухню у белорусского производителя. Акцентными стали также насыщенно-синие бархатные шторы. Их Марта шила на заказ в одном из минских ателье. Женщина обожает бархат за ту уютную атмосферу, которую создает этот материал. Все остальное выдержано в нежных оттенках голубого.

Отделочные материалы в квартире практически все импортные.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Пройти мимо светильников просто невозможно: они сразу притягивают внимание своим необычным «космическим» дизайном!

Светильники сразу притягивают внимание своим необычным «космическим» дизайном!Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Все светильники заказывали из Китая через интернет. За некоторыми пришлось даже ехать в Россию - в Беларусь не было доставки, - рассказывает Марта.

В кухне - раздвижная стеклянная дверь

Квартира в знаменитом доме, который считается визитной карточкой столицы.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Стеклянная дверь в кухне - $3000.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Кухню и гостиную разделяет огромная - от пола до потолка - раздвижная стеклянная дверь. А край соседней стены выложен из стеклянных квадратных блоков. Выглядит стильно! Рядом стоит мольберт с пейзажем.

- В этой квартире никогда не холодно и не жарко. Потому что мы установили очень качественные окна с тройным стеклом - это позволяет сохранять температурный баланс, - рассказывает Марта.

Стол и стулья от импортного производителя.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Кстати, отделочные материалы в квартире практически все импортные. Например, обои с динозаврами в детской - португальского производства. А вот большую часть мебели хозяева купили у белорусского производителя: дубовый плательный шкаф в спальне, шкаф в детской и шкаф-витрину из дуба в гостиной. В спальне, кстати, нет прикроватных тумбочек. Вместо них высокие стеллажи - лайфхак для тех, кто не знает, куда класть книги, журналы и приятные мелочи.

В детской – обои с динозаврами португальского производства.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Очень нравится, что в квартире большинство окон - французские. Стоишь у окна с чашечкой кофе и любуешься Минском. Он отсюда - как на ладони! - говорит Марта.

Непривычно для многих выглядит и ванная комната. Во-первых, в ней есть окно! Во-вторых, она очень просторная. Ну и вместо классической душевой кабины здесь только стеклянное полотно и почти незаметное углубление пола. Благодаря правильному уклону вода не вытекает за пределы зоны душа.

Акцентными стали также бархатные шторы.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Хозяева вложили в ремонт немало сил и средств, но теперь по семейным обстоятельствам они выставили эту квартиру на продажу вместе со всей мебелью и техникой.

Интерьер украшает мольберт с городским пейзажем.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Край стены выложен из стеклянных квадратных блоков. Выглядит стильно!Фото: Павел МАРТИНЧИК

Так выглядит прихожая.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Любоваться городом можно и из окна ванной.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Вид из окна спальни.Фото: Павел МАРТИНЧИК

ЧТО ПОЧЕМ

Стеклянная дверь в кухне - $3000

Бархатные шторы - $1000

Дубовый шкаф в спальне - $1000

Обувной шкаф в прихожей - $300

Мягкая мебель в гостиной - $3000

Благодарим за помощь в подготовке материала агентство недвижимости «Твоя столица».