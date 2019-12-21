КХЛ. Минское «Динамо» потерпело девятое поражение подряд

В начале недели за «Динамо» дебютировали два канадских защитника: Майоне и Морроу. Как будто бы решили побороться за плей-офф (шансы на это остались призрачные или, если хотите, - теоретические). В середине недели руководство клуба решило расстаться со шведским вратарем Юнасом Энротом. Он тянул как мог, но, наверное, имел не самых малый контракт (хотя перед стартом сезона согласился пойти на понижение условий). Мотивировка – дать игровую практику белорусскими вратарям, ведь скоро домашний чемпионат мира 2021 года. В общем, логику решений бывает сложно уловить.

В субботу утром «Динамо» играло во Владивостоке с «Адмиралом». Даже просто на результат в отрыве от игры без боли смотреть сложно – к концу второго периода проигрывали 0:5. А в среду «зубры» пропустили пять шайб от «Сочи». И ведь эти команды не отнесешь к грандам…

В итоге «Динамо» проиграло «Адмиралу» 1:5. Единственную шайбу у «зубров» забросил Евгений Ковыршин. Это девятое подряд поражение. Напоминание: в ноябре прервали серию из 11 поражений подряд (тогда повторили антирекорд клуба). В предыдущий раз «Динамо» побеждало 23 ноября.

После 39 игр «зубры» занимают 11-е место (из 12-ти) в Западной конференции с 28-ю очками. До зоны плей-офф 16 очков.

Следующий матч 23 декабря с «Амуром» в Хабаровске (12:00).