2019-12-21T12:53:14+03:00
Спорт
КП Беларусь

КХЛ. Минское «Динамо» потерпело девятое поражение подряд

К концу второго периода «Адмирал» обыгрывал «зубров» со счетом 5:0. Удалось лишь забросить шайбу престижа
Захар ПЛАТОНОВ
Поделиться:
Накануне Нового года "Динамо" едва не подарило "Адмиралу" самую крупную победу в истории клуба в этапе КХЛ. Фото: ХК Динамо МинскНакануне Нового года "Динамо" едва не подарило "Адмиралу" самую крупную победу в истории клуба в этапе КХЛ. Фото: ХК Динамо Минск
Изменить размер текста:

В начале недели за «Динамо» дебютировали два канадских защитника: Майоне и Морроу. Как будто бы решили побороться за плей-офф (шансы на это остались призрачные или, если хотите, - теоретические). В середине недели руководство клуба решило расстаться со шведским вратарем Юнасом Энротом. Он тянул как мог, но, наверное, имел не самых малый контракт (хотя перед стартом сезона согласился пойти на понижение условий). Мотивировка – дать игровую практику белорусскими вратарям, ведь скоро домашний чемпионат мира 2021 года. В общем, логику решений бывает сложно уловить.

В субботу утром «Динамо» играло во Владивостоке с «Адмиралом». Даже просто на результат в отрыве от игры без боли смотреть сложно – к концу второго периода проигрывали 0:5. А в среду «зубры» пропустили пять шайб от «Сочи». И ведь эти команды не отнесешь к грандам…

В итоге «Динамо» проиграло «Адмиралу» 1:5. Единственную шайбу у «зубров» забросил Евгений Ковыршин. Это девятое подряд поражение. Напоминание: в ноябре прервали серию из 11 поражений подряд (тогда повторили антирекорд клуба). В предыдущий раз «Динамо» побеждало 23 ноября.

После 39 игр «зубры» занимают 11-е место (из 12-ти) в Западной конференции с 28-ю очками. До зоны плей-офф 16 очков.

Следующий матч 23 декабря с «Амуром» в Хабаровске (12:00).

Еще больше материалов по теме: «БАТЭ: футбольный клуб»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
Пожар в полоцкой квартире: эвакуированы 6 человек
Для тех, кто не успел купить билет: на новогодние праздники пустят дополнительные поезда
Житель Витебска застрял в вентшахте дома
Дед Мороз приедет в Бобруйск
В Минске найден убитым мужчина, в преступлении подозревают его 23-летнего сына
«А что теперь делать?»: в Борисове мужчина подошел к милиционерам с гранатой без чеки
Там что, нефть нашли? На торгах в Гомельской области покупатели «бились» за здание старого пожарного депо и подняли цену в 392 раза!
Фотофакт. В Минске собрались около 1500 протестующих против интеграции с Россией
27-летняя сельчанка вынесла из горящего дома 69-летнего соседа: мужчина госпитализирован
Больше 200 дополнительных поездов БелЖД пустит на новогодние и рождественские праздники
На водохранилище под Минском обнаружены тела двух утопленников, которых родственники искали с 10 декабря
Наркоман обокрал пенсионерку, которая хранила наркотики
Задержан серийный похититель инструментов
Лукашенко: «Беларусь и Россия концептуально договорились по энергоносителям, цены определят в ближайшие дни»
Итоги встречи Лукашенко и Путина: Россия и Беларусь не договорились по газу, нефти и налогам
Минчанка пришла к подружке в пальто, которое у нее же украла
В Гродно задержали активиста, когда тот отводил сына в детсад
Лукашенко о сотрудниках органов госбезопасности: «Вы служите главным целям развития современной независимой Беларуси»
Лукашенко о России и Беларуси: «Создано единое оборонное пространство...»
В Орше угнали такси вместе с водителем: пьяный показал что-то похожее на пистолет
Как в Минске будет работать транспорт в Новый год и на Рождество?
Развитие ситуации в гомельском колледже: преподавателя отстранили от работы в двух группах