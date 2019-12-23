Дождливая «Метелица» и глинтвейн «Я за рулем»: как выглядят Минске новые рождественские ярмарки

Пока белорусы разгадывали главный вопрос жизни, вселенной и всего такого «Будет ли снег на новый год?», в Минск пришла «Метелица» - новая рождественская ярмарка около Комаровского рынка.

Ярмарка «Метелица» проходит около Комаровского рынкаФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Теперь в Новый год людям из Минска не надо будет уезжать в Прагу, Варшаву, Львов за атмосферой, потому что, наконец, мы сможем создать ее у нас! На открытой площадке, бесплатную для всех! На самой популярной локации в городе! - такая задумка была у организаторов.

В новогоднюю ночь ярмарка будет работать до 6 утра, в остальные дни с 12.00 до 22.00. Мы посмотрели, как выглядит ярмарка в первый день работы. Недалеко от вывески «Сезонный рынок» появилась еще одна, более праздничная.«Создаем зимние традиции» - светится теплыми огнями, а рядом «2020». Когда прогуляешься по ярмарке, становится ясно, что традиции здесь не только зимние, а вполне себе круглогодичные. Продается «нежный шашлычок» за 4 руб. 50 коп., шаурма от 6 руб., колбаски гриль за 5 руб., блины от 3 до 9 руб., сэндвичи от 5 руб. 50 коп., бургердог за 5 руб. (говорят, в этом сезоне модно совмещать несовмещаемое) и нью-йорский инновационный хот-дог за 7 руб. (за инновации приходится платить). Глинтвейн, в основном, стоит 5 руб. Кроме традиционного фаст-фуда - есть и живой хлеб.

- Так пусть окошко закроют, а то убежит, - беспокоятся заботливо-ироничные покупатели.

Шашлыки - еда не самая новогодняя. Но популярностью пользуетсяФото: Святослав ЗОРКИЙ

Все домики оформлены в едином стилеФото: Святослав ЗОРКИЙ

Не только хлеба, но и зрелищ. Очередная вывеска обещает самоварное шоу. Продавец растапливает два самовара (не сапогом, кстати) и угощает целебным чаем из семи трав за полтора рубля. За минут 10 около самовара мы четыре раза услышали от проходящих мимо песню «У самовара я и моя Маша», однажды Маша почему-то превратилась в Клаву.

Чай - напиток на ярмарке популярныйФото: Святослав ЗОРКИЙ

А чай из самовара - особенноФото: Святослав ЗОРКИЙ

Кстати, о Машах и Клавах. Продается на ярмарке не только еда, но и сувениры. Например, ручки и пряники с именами - там и Клавы, и Тимофеи... Будущим родителям - раздолье! А вот что по-настоящему новогоднее, так это ели. Да не простые лесхозные от 15 рублей, а датские Nordman - от 80 рублей за самые маленькие до 120 рублей за двухметровые. Есть и симпатичные венки из пихты от Мужской Цветочной Компании, которые продает девушка. Говорит, помогает ребятам просто, а начинали деятельность парни.

На ярмарке можно купить и елкуФото: Святослав ЗОРКИЙ

Ярмарка будет работать до 1 января. И даже в новогоднюю ночьФото: Святослав ЗОРКИЙ

Локацию второй рождественской ярмарки описать немного сложнее. Расположилась Art-Arena через дорогу от «Короны», во дворике около дома по адресу Кальварийская, 21. Планируют, что площадка будет работать круглый год. До 15 января здесь рождественская ярмарка, что будет дальше - увидим.

Ярмарка располагается во дворе бывшей фабрикиФото: Павел МАРТИНЧИК

«Арт-Арена» - это площадь со сценой под открытым небом с арт-инсталляциями, фотозонами и фуд-кортом, который работает по принципу «Песочницы», которая работала в прошлом году на Куйбышева, и 25 декабря откроется снова.

«Арт-Арена» будет работать круглый годФото: Павел МАРТИНЧИК

В новогодне-рождественском режиме площадка будет до 15 январяФото: Павел МАРТИНЧИК

В первые дни работы самые большие очереди были за трдельниками (чешская традиционная выпечка стоит от 3 до 4 руб. 50 коп.) и за шаурмой с бургерами. Продается плов за 2 руб., вино за 5 руб., лимончело за 3 руб. 50 коп., супы за 4 руб., ледяные шоты за 6 руб. и теплые лимонады за 3 руб. 50 коп. Глинтвейн и грог стоит 5 руб. В одном из фудтраков есть глинтвейн «для взрослых» (на вине) и «я за рулем» (на вишневом соке).

Самый популярный околоновогодний напиток - глинтвейн. Но кофе тоже пользуется популярностьюФото: Павел МАРТИНЧИК

Ярмарка под шатром - самое продуманное решение этой зимыФото: Павел МАРТИНЧИК

Организаторы «Арт-Арены» хотели создать европейскую площадку. Погода оказалась подходящей: еврозима без снега. Но помехой для минчан дождь не стал. Пока из динамиков доносился Макс Барских, Тима Белорусских и веселый голос тамады, в выходные все радостно ели, пили и танцевали.

Организаторы хотели сделать европейскую ярмарку. Получилось мультикультурноФото: Павел МАРТИНЧИК