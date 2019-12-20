2019-12-20T13:06:49+03:00
Общество
КП Беларусь

Верховный суд рассмотрел апелляцию по делу школьника, которого осудили за убийство в Столбцах

Суд первой инстанции приговорил 16-летнего Вадима к максимальному сроку – 13 годам воспитательной колонии
Алеся ДОБЫШ
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20 декабря Верховный суд в закрытом режиме приступил к рассмотрению апелляции по делу 16-летнего Вадима М20 декабря Верховный суд в закрытом режиме приступил к рассмотрению апелляции по делу 16-летнего Вадима МФото: Святослав ЗОРКИЙ
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В пятницу, 20 декабря Верховный суд в закрытом режиме приступил к рассмотрению апелляции по делу 16-летнего Вадима М. Приговор обжаловала его адвокат.

Отец убитого школьника Александр Романов. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Отец убитого школьника Александр Романов.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Первыми пришли сестра и сын убитой учительницы Марины Пархимович, отец убитого школьника Александра Романова. За несколько минут до начала процесса подошел и Виталий, отец обвиняемого подростка.

Процесс закрытый, поэтому журналистов из зала попросили выйти, публично огласят только решение. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Процесс закрытый, поэтому журналистов из зала попросили выйти, публично огласят только решение.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Дело рассматривал Минский областной суд в выездном заседании в Столбцах. 11 сентября за убийство двух человек с особой жестокостью, покушение на убийство еще двух человек и хулиганство с применением оружия 16-летнего парня приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии. По приговору он должен был выплатить родным убитой учительницы Марины Пархимович 110 тысяч рублей в сумме. Суд по делу проходил в закрытом режиме.

Сестра и сын убитой учительницы Марины Пархимович. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сестра и сын убитой учительницы Марины Пархимович.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Процесс закрытый, поэтому журналистов из зала попросили выйти, публично огласили только решение. В результате суд решил приговор Минского областного суда оставить без изменений, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Дело рассматривал Минский областной суд в выездном заседании в Столбцах. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Дело рассматривал Минский областной суд в выездном заседании в Столбцах.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Напомним, трагедия произошла 11 февраля в школе №2 в Столбцах: 15-летний Вадим пришел в школу, оставил в классе рюкзак и вышел. А потом вернулся и напал с ножом на 50-летнюю учительницу истории Марину Пархимович, она преподавала в школе обществоведение и историю. Ее пытались защитить два одноклассника, Владислав Цвирко и Руслан Шутько, но обвиняемый отбился от них, ранив ножом. Педагог погибла, подростки получили травмы - несколько дней они провели в реанимации. Затем 10-классник вышел из кабинета, зашел в другой класс и напал на 11-классника Сашу Романова, который сидел за последней партой в ряду - парень скончался на месте. В коридоре он угрожал ножом заместителю директора и учителю биологии, потом спустился в вестибюль и угрожал ножом однокласснице, поцарапал ей шею.

В результате суд решил приговор Минского областного суда оставить без изменений, апелляционную жалобу без удовлетворения. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В результате суд решил приговор Минского областного суда оставить без изменений, апелляционную жалобу без удовлетворения.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

После этого Вадим убежал из школы - через два часа его задержали сотрудники ОМОНа и милиции. Он никак не объяснил свои действия. В Следственном комитете рассказали, что накануне он не употреблял наркотики, психотропы или алкоголь. Экспертиза показала, что 15-летний Вадим в момент совершения преступления мог осознавать свои действия и руководить ими. Свою вину он признал частично.

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