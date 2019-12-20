2019-12-20T11:30:45+03:00
Минск
КП Беларусь

«Гаспадарку весці - не барадой трэсці»: в Минске презентовали календарь с белорусскими пословицами

К Новому 2020 году Белорусская ассоциация социальных работников выпустила художественный календарь «Добрыя жарты»
Поделиться:
Екатерина Гузовская-Гора, представительница Белорусской ассоциации социальных работников.Екатерина Гузовская-Гора, представительница Белорусской ассоциации социальных работников.
Изменить размер текста:

Календарь состоит из эксклюзивных рисунков, которые иллюстрируют 13 белорусских пословиц, отобранных из 8000 вариантов! В разработке календаря принимали участие люди с непростой судьбой - посетители центра реабилитации Минского клубного дома «Открытая душа». Презентация издания состоялась при участии лидера этно-трио «Троица» Ивана Кирчука.

Для того, чтобы подготовить этот календарь, специалисты Минского клубного дома «Открытая душа» вместе с посетителями центра прочитали около восьми тысяч белорусских пословиц, осмыслили их и выбрали несколько десятков наиболее интересных, после чего уже предложили свои идеи белорусской художнице Татьяне Быц. «Быў бы сад, а салаўі прыляцяць», «Гаспадарку весці - не барадой трэсці», «Абы бог да добры людзі, то ўсё добра будзе» - каждый месяц в календаре начинается с таких посланий.

Минский клубный дом «Открытая душа» - проект Белорусской ассоциации социальных работников по поддержке людей с психическими расстройствами. У тех, кто туда приходит, разные жизненные истории, но их объединяют одинаковые желания преодолеть последствия болезней, научиться чему-то полезному и найти друзей. Вся работа в центре организована так, чтобы участники реабилитационной программы вернули себе ощущение собственной значимости и уверенность в своих силах, ощутили поддержку и получили возможность взаимодействовать с другими людьми.

- Проводить вместе праздничные даты - хорошая традиция, а в данном случае еще и полезная, потому что помогает в реабилитации. Именно поэтому нам показалась интересной идея выпустить календарь, который напоминал бы посетителям центра о приятных встречах, которые у них впереди. И мы очень благодарны компании А1 за поддержку этой инициативы. Выпуск календаря стал дейтствительно особенным событием для наших специалистов и участников реабилитационных программ Минского клубного дома «Открытая душа», - подчеркнула Екатерина Гузовская-Гора, представительница Белорусской ассоциации социальных работников.

Презентация календаря проходила с участием одного из самых известных исследователей белорусского народного фольклора - лидера этно-трио «Троица» Ивана Кирчука. В рамках социального проекта «Добрыя жарты» он представил гостям мероприятия свой знаменитый моноспектакль «Дарожка мая», который создан на основе народных песен и представляет собой синтез духовного и материального, обрядового и магического, музыкального и песенного наследия белорусской культуры.

- Я хотел бы обратить внимание на то, что «Добрыя жарты» не просто художественный календарь, а сборник народных пословиц. Фольклор предков - колодец мудрости. Мы слушаем и поем их песни, принимаем участие в обрядах - и будто по капельке наполняем и очищаем себя. Любой такой проект или концерт для меня - ритуальная исповедь, к которой я серьезно готовлюсь. Потому что это посвящение предкам, которые ушли, но видят нас, слышат и помогают, если мы ценим ту мудрость, которую они оставили нам в наследство. Мы же тоже будем предками. Но какими? Мне кажется, составители календаря тоже думали об этом, когда работали над ним, – отметил Иван Кирчук.

Календарь не поступит в продажу и будет распространяться через Минский клубный дом «Открытая душа». Поддержать его посетителей и специалистов в реализации других проектов можно, оказав волонтерскую или спонсорскую помощь. Проект создан при поддержке компании А1.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Руководитель компании «А-100 Девелопмент» Светлана Шевлик: наши подрядчики точно не скажут, что я мягкая!
Почему в районах, которые строит компания, самая низкая в городе преступность, и когда уже появятся новые дома на месте троллейбусного депо в центре Минска
«Сидней Люкс»: жилье чемпионского уровня!
Предновогодние дни – время чудес и приятных сюрпризов. Компания «Дана Холдингз» приготовила подарки для своих покупателей – только до конца года в рамках рождественской акции можно приобрести квартиры в рассрочку до 10 лет в комплексе «Минск Мир»!
Новости 24
В Орше угнали такси вместе с водителем: пьяный показал что-то похожее на пистолет
Как в Минске будет работать транспорт в Новый год и на Рождество?
Развитие ситуации в гомельском колледже: преподавателя отстранили от работы в двух группах
В Египте погибла 59-летняя белоруска
В Бобруйске мальчик застрял в дереве: на помощь пришли спасатели
Под Пинском водитель сбил пешехода и скрылся
Погода в пятницу: туман, слабый гололед и до +10
Брюссель предлагает Беларуси подписать соглашение о визах по 35 евро в январе 2020 года
В Минске на внешнем кольце МКАД фура врезалась в легковушку и снесла ограждение
Видеофакт. В Гродно подросток украл медведя с витрины на ярмарке, а друг хотел повторить и попал на видео
В дом горожанки постучал неизвестный и сказал: «Мне нужна лапа Кентавра». А что бы вы ответили?
Стрельба у здания ФСБ в центре Москвы не прекращается: есть погибшие и раненые
Смертный приговор против убийцы двух девушек в Бобруйске приведен в исполнение
Пенсионерка из Молодечно заплатила телефонному экстрасенсу 30 тысяч долларов
До Бобруйска на 32 копейки больше. Дорожают билеты на поезда внутри страны
«Чтобы люди услышали». Кочанова призвала сенаторов прийти в соцсети
Метро - 70 копеек, автобус - 65. В Минске дорожает проезд
«Предоставление дотаций было бы странным». Путин жестко высказался об интеграции с Беларусью
За взрыв в Дрогичине возбуждено уголовное дело, работники фирмы до сих пор в тяжелом состоянии
«Акцент на предотвращение дестабилизации в стране». Лукашенко утвердил новый план обороны
В Могилеве ОМОН провел спецоперацию по захвату психбольного пенсионера
В Минске снова ищут 10-летнего Сашу Кушнера - он уже не первый раз убегает из дома
«По обе стороны от Беларуси наращивается военная мощь». Лукашенко проводит заседание Совбеза