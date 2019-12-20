«Гаспадарку весці - не барадой трэсці»: в Минске презентовали календарь с белорусскими пословицами

Календарь состоит из эксклюзивных рисунков, которые иллюстрируют 13 белорусских пословиц, отобранных из 8000 вариантов! В разработке календаря принимали участие люди с непростой судьбой - посетители центра реабилитации Минского клубного дома «Открытая душа». Презентация издания состоялась при участии лидера этно-трио «Троица» Ивана Кирчука.

Для того, чтобы подготовить этот календарь, специалисты Минского клубного дома «Открытая душа» вместе с посетителями центра прочитали около восьми тысяч белорусских пословиц, осмыслили их и выбрали несколько десятков наиболее интересных, после чего уже предложили свои идеи белорусской художнице Татьяне Быц. «Быў бы сад, а салаўі прыляцяць», «Гаспадарку весці - не барадой трэсці», «Абы бог да добры людзі, то ўсё добра будзе» - каждый месяц в календаре начинается с таких посланий.

Минский клубный дом «Открытая душа» - проект Белорусской ассоциации социальных работников по поддержке людей с психическими расстройствами. У тех, кто туда приходит, разные жизненные истории, но их объединяют одинаковые желания преодолеть последствия болезней, научиться чему-то полезному и найти друзей. Вся работа в центре организована так, чтобы участники реабилитационной программы вернули себе ощущение собственной значимости и уверенность в своих силах, ощутили поддержку и получили возможность взаимодействовать с другими людьми.

- Проводить вместе праздничные даты - хорошая традиция, а в данном случае еще и полезная, потому что помогает в реабилитации. Именно поэтому нам показалась интересной идея выпустить календарь, который напоминал бы посетителям центра о приятных встречах, которые у них впереди. И мы очень благодарны компании А1 за поддержку этой инициативы. Выпуск календаря стал дейтствительно особенным событием для наших специалистов и участников реабилитационных программ Минского клубного дома «Открытая душа», - подчеркнула Екатерина Гузовская-Гора, представительница Белорусской ассоциации социальных работников.

Презентация календаря проходила с участием одного из самых известных исследователей белорусского народного фольклора - лидера этно-трио «Троица» Ивана Кирчука. В рамках социального проекта «Добрыя жарты» он представил гостям мероприятия свой знаменитый моноспектакль «Дарожка мая», который создан на основе народных песен и представляет собой синтез духовного и материального, обрядового и магического, музыкального и песенного наследия белорусской культуры.

- Я хотел бы обратить внимание на то, что «Добрыя жарты» не просто художественный календарь, а сборник народных пословиц. Фольклор предков - колодец мудрости. Мы слушаем и поем их песни, принимаем участие в обрядах - и будто по капельке наполняем и очищаем себя. Любой такой проект или концерт для меня - ритуальная исповедь, к которой я серьезно готовлюсь. Потому что это посвящение предкам, которые ушли, но видят нас, слышат и помогают, если мы ценим ту мудрость, которую они оставили нам в наследство. Мы же тоже будем предками. Но какими? Мне кажется, составители календаря тоже думали об этом, когда работали над ним, – отметил Иван Кирчук.

Календарь не поступит в продажу и будет распространяться через Минский клубный дом «Открытая душа». Поддержать его посетителей и специалистов в реализации других проектов можно, оказав волонтерскую или спонсорскую помощь. Проект создан при поддержке компании А1.