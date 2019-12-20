В Минске открыли самый маленький в стране памятник - он посвящен белорусскому эго

Памятник из-за проблем с согласованием с властями решили установить не посреди улицы, а внутри кафе «На дне», которое находится на тусовочной улице Зыбицкой. Но увидеть его может каждый. Он настолько маленький (высота всего 15 сантиметров), что к постаменту прилагается лупа. Только с ее помощью можно разглядеть жизнерадостного бронзового человечка, который держит в руках мягкий знак. Судя по двум полоскам на его кроссовках, обувь лидского производства. Интересно, что создал скульптуру Станислав Никонович, который прославился тем, что создает мини-фигуры знаменитостей и потом их вручает. Среди его героев Джонни Депп, Сергей Шнуров, Сергей Михалок, Владимир Познер и многие другие.

Владельцы кафе Денис Анцявичус и Евгений Метелица (слева) с создателем памятника Станиславом Никоновичем. Фото: предоставлено организаторами

Антураж кафе вполне соответствует его названию - "На дне". Фото: предоставлено организаторами

Создатель скульптуруы Станислав Никонович показывает размер его работы. Фото: предоставлено организаторами

Очень забавная история произошла с оформлением стены, на которой прикреплен памятник. Оформить ее пригласили художницу Зою Луцевич - ту самую, что разрисовала подъезд дома, а жильцам это не понравилось, они пожаловались в ЖЭС, и она была вынуждена все закрасить. В тот же день позвонили хозяева кафе - Денис Анцявичус и Евгений Метелица - и Зоя решила, что ее разыгрывают. К счастью, все обошлось без жертв. Парни пообещали ей письменную бумагу о том, что ее настенное искусство на этот раз не придется закрашивать.

Художница Зоя Луцевич оформила стену, к которой прикреплен памятник. Фото: предоставлено организаторами

На открытие памятника заглянул рок-музыкант Пит Павлов (справа). Фото: предоставлено организаторами

КСТАТИ

Микро-памятников, которые становятся городской достопримечательностью, в мире немало - достаточно вспомнить памятник Чижику-пыжику в Питере или крошечный памятник киевскому торту на Крещатике. А чем мы хуже?

Денису Анцявичусу чувства юмора не занимать! Фото: предоставлено организаторами

Евгений Метелица с гостями, приглашенными на открытие памятника. Фото: предоставлено организаторами