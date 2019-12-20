Отдых в белорусских санаториях: в среднем цена - около 58 рублей в день, в дорогих – уже 167 рублей

Если санаторий хорош не только номерами, но современной медицинской базой, есть бассейн, спа и прочие навороты, то он пользуется популярностью практически вне зависимости от цены. Самые популярные белорусские санатории у россиян - «Ружанский», «Озерный», «Радон», «Альфа-Радон», «Боровое», «Лесное», «Приозерный», «Спутник», «Юность», «Крыница», санаторий имени Орловского, «Приднепровский», «Сосны».

- Спрос на путевки в белорусские санатории под Новый год повышенный, - говорит директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский. - Все путевки были забронированы за несколько месяцев до праздника, а в санаторий «Юность», так и вовсе еще в феврале, сразу после прошлого Нового года. Все белорусские санатории под Новый год будут заполнены на 100%. Цены на новогодние туры незначительно увеличатся. Так, если мы говорим о цене в свободной реализации по итогам 2019-го, то средняя стоимость путевки одного койко-дня в стандартный двухместный номер в белорусский санаторий составила 57,6 руб., на новогодний тур стоимость 64 руб. Праздничный банкет обойдет в среднем в 135 рублей. Путевки на Новый год, как правило, реализуются с программами лечебными или оздоровительными. Более 6 тыс. иностранцев будут встречать новогодние праздники в белорусских санаториях. Из них около 80% - это россияне.

- Права ли, что россиянам путевка в белорусский санаторий обходится дороже, чем белорусам, и цены на них растут каждый год?

- Это дезинформация, ничем не обоснованная и не подтвержденная. Для россиян и белорусов цены на путевки одинаковы. Разница может быть незначительной из-за колебаний российского и белорусского рубля. Что же касается граждан других зарубежных стран, то в единичных санаториях цена для них выше, но я считаю, это атавизм, и думаю, что мы избавимся от него уже в предстоящем году.

Средняя цена на путевку в свободной реализации в 2019 году составила 57,6 руб. (на одного человека в стандартном двухместном номере за один день), в 2018 году - 54,9 руб., в 2017 году - 51 руб. То есть рост в пределах 5% в год. Спрос определяет предложение, и никакого смысла поднимать цены на путевки в разы у наших санаториев нет.

СЧИТАЛКА «КП»

Мы прозвонили два дорогих белорусских санатория, чтобы узнать коммерческую цену на путевку. Спрашивали путевку на начало февраля на 12 дней для одного человек. «Альфа-Радон» с программой «Классик» обошелся бы в 2013 руб., «Плисса» с 15%-ной скидкой - 1402 руб. Это значит, что один день пребывания в санатории с лечением уже 116-167,7 руб., то есть в 2 - 3 раза выше средних цен по стране.