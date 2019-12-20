2019-12-20T14:19:50+03:00
Общество
КП Беларусь

В Витебске подросток год облапошивал автовладельцев: покупал машины «за спасибо» и перепродавал

Теперь с продавцами авто придется рассчитываться семье 17-летнего парня
Наталья ПАРТОЛИНА
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Этот юноша обманывал автовладельцев, желающих продать машину: обещал расплатиться позже и забирал авто. Фото: УВД Витебского облисполкома.Этот юноша обманывал автовладельцев, желающих продать машину: обещал расплатиться позже и забирал авто. Фото: УВД Витебского облисполкома.
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17-летний подросток попался в Витебске на мошенничестве в сделках по купле-продаже автомобилей. Объявления о продаже авто он находил в сети. Связывался с продавцами, осматривал машину, договаривался о продаже. Иногда давал автовладельцу небольшой задаток, но чаще забирал покупку просто так, обещая заплатить деньги попозже.

- Юноша писал расписки с обязательством рассчитаться с продавцом автомобиля в оговоренные сроки - через несколько недель или месяцев. Но обязательства свои не выполнял, - рассказала официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова. - Несколько автовладельцев обратились в правоохранительные органы, и ущерб пострадавшим от действий молодого человека пришлось возмещать его родственникам.

Когда правоохранительные органы начали проверять факты, оказалось, что парень умудрился обмануть не менее восьми человек и занимался этим как минимум год. То есть когда он облапошил первого продавца авто, юноше было всего шестнадцать!

Автомобили парень выбирал недорогие - те, за которые продавцы просили от 600 до 2000 рублей. Завладев машиной, он перепродавал ее. Несколько авто милиция нашла, некоторые еще не найдены.

Молодой человек учится в одном из витебских колледжей. Раньше он попадался на мелких административных правонарушениях. Автовладельцам он нанес ущерб в общей сумме не менее 5000 рублей.

БУДЬ В КУРСЕ!

Правоохранительные органы предполагают, что пострадавших от действий юного мошенника может быть больше.

- Граждане, пострадавшие от противоправной деятельности фигуранта, а также владеющие иной значимой информацией по обстоятельствам совершенных деяний и его местонахождении, могут сообщить об этом по телефону +375 (29) 743-50-91 (Железнодорожный РОВД) или по телефону 102, - отметила Ольга Шкуратова.

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