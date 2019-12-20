«Да там грибы можно будет собирать!»: замминистра энергетики уверяет в безопасности Островецкой АЭС

- Если посмотреть на карту атомных станций в мире, то станет очевидно, что они есть во всех технологически развитых странах, - заметил замминистра энергетики Михаил Михадюк на встрече с журналистами 19 декабря. - В Европе есть атомные станции, расположенные в 8 километрах от городов, и это старые станции. Наш проект - станция поколения «три плюс». При любой аварии у нас выбросов во внешнюю среду быть не может. Есть системы пассивной безопасности, которые без вмешательства человека способны охлаждать установку при возникновении такой необходимости. Под реактором - ловушка расплава активной зоны. На территории вокруг станции и сегодня, и после ее ввода можно будет собирать грибы. Приглашаю всех после ее запуска станции это сделать и проверить их безопасность.

- Когда станция будет запущена?

- Точный срок ввода блоков станции в эксплуатацию сегодня сказать невозможно, но на первом блоке мы проводим предпусковые операции. Прошла горячая обкатка, в ядерный реактор загружена имитация топлива, идет обкатка всего технологического оборудования. После этого этапа будет остановка, проведем ревизию всего оборудования. Дальше - этап загрузки топлива, физический пуск. Третья стадия - энергетический пуск.

- Когда будет завезено и загружено ядерное топливо?

- К заводу ядерного топлива мы готовы, но когда это произойдет, то усложнится режим допуска на станцию, что затруднит работу строителей. Завезем ядерное топливо за месяц-полтора до пуска, планируем сделать это в первом квартале 2020 года. Наша задача - все этапы пройти максимально быстро и четко. Второй энергоблок готов на 70%, сегодня ведется монтаж основного технологического оборудования, прокладываются кабели. Делаем все, чтобы в 2021 году ввести его в эксплуатацию. 2020 - заключительный год пятилетки, мы должны завершить все программы. Основная задача - включить в работу первый блок атомной электростанции, внедрить его в энергосистему и экономику Беларуси. Атомная станция - проект, важный с точки зрения сдерживания тарифов, с ее вводом с 95% до 60% снизится объем необходимого природного газа при выработке электроэнергии, что положительно отразится на экономической безопасности Беларуси.