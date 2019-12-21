«Это не рынок, а карнавал в Рио!»: какие гирлянды, мишуру, игрушки и шары предлагают на столичном «Экспобеле»

Памятуя о толпах покупателей, которые в поисках подарков к Новому году атаковали в выходные дни ряды «Ждановичей», на минский рынок «Экспобел» отправились в будний полдень. Поскольку елку мы уже выбрали, то в этот раз нашей целью были сопутствующие элементы праздничного декора: шары, гирлянды, мишура, дождик.

Прогулки по рядам с новогодними товарами захватывают. Фото: Виктор ПАЖИТОК

Сразу скажем: выбор всего этого на «Экспобеле» - колоссальный, «Ждановичи» точно проигрывают в масштабах подготовки к новогодней ночи. Это становится понятно уже в самом первом ряду. От новогодних шаров разных размеров и цветов рябит в глазах. Поскольку с концепцией украшения нашей елки еще не определились, начинаем смотреть все без исключения упаковки с шарами.

Выбор шаров - огромен. Фото: Виктор ПАЖИТОК

- Вам попроще и подешевле? - интересуется продавец Марина, оценив, видимо, нашу платежеспособность своим опытным взглядом.

- Нам чтобы красиво и достойно, ну и цена, конечно тоже важна, - рассматриваем мы прилавок, на котором одна на одной лежат упаковки с шарами.

- Могу предложить набор из двадцати шаров среднего размера, они на елке любой высоты и пушистости хорошо будут смотреться. Стоит набор 20 рублей, по рублю за шарик, недорого. Есть одноцветные шары, 7 рублей за девять штук, выбор, сами видите, огромен, - продолжает девушка.

- А почем самые большие?- спрашиваем мы, указывая на шары примерно 20 сантиметров в диаметре.

- Эти 6 рублей, но они все поцарапаны, хоть и в упаковке. Вам такие не нужны, - любезно предостерегает от нерациональных трат Марина.

Покупаем у нее верхушку в форме звезды за 2 рубля - она без дефектов и точно нужна для декора любого новогоднего дерева.

Милые снеговики. Фото: Виктор ПАЖИТОК

«Ищем тяжелый люкс!»

Двигаясь далее, оказываемся в ярчайшем великолепии.

- Бразильский карнавал в Рио-де Жанейро! Реально! - говорит молодой парень своей спутнице.

Его восторг не разделить невозможно. Мишура! Ее здесь столько, что чувствуешь себя действительно не на рынке в декабрьском Минске, а на улицах знойного Рио. Мишура самая разная: пушистая, объемная, разноцветная, разной длины и качества.

- Надо брать, - говорит девушка-покупательница своему другу. - Давай купим много-много мишуры. Елку украсим, а из самой объемной и длинной белого с икрами серебра цвета, я сделаю себе боа. Буду год Белой Металлической Крысы встречать в соответствующем наряде.

Цены на мишуру, кстати, вполне демократичны. В зависимости от длины и объема она стоит от 1 до 4 рублей. Пройти мимо действительно невозможно, берем несколько штук золотой, серебряной и красной, рука тянется взять еще и синюю.

- 22 рубля с вас, - считает продавец, отрезвляя предновогодний запал. Два метра синей мишуры все-таки покупаем и двигаемся дальше.

И снова шары. Вообще, их ассортимент у разных продавцов на рынке отличается незначительно: наборы шаров стартуют от 2 - 3 рублей за маленькие и средние. За большие наборы шаров разных размеров просят от 40 рублей. Веселые пластиковые колокольчики (6 штук) можно купить за 3 рубля, комплект из трех бело-синих снеговиков стоит 5 рублей, за четыре шара-сосульки просят на рубль меньше.

Выбор венков из искусственной хвои небогат. Фото: Виктор ПАЖИТОК

- Ай, мама, все одно и то же! Хочется чего-то необычного и оригинального, - слышим слова приятной девушки лет 25, которая рассматривает ассортимент очередного продавца. - Чтобы было не как у всех, ищем эксклюзивные шары. Только эксклюзив, никакого ширпотреба! Ищем тяжелый люкс! - командует она.

- Эксклюзивные? На рынке? Ты шутишь? - неуверенно отвечает спутница девушки.

Заинтригованные поисками тяжелого люкса, идем невдалеке следом за мамой с дочерью, одновременно старательно оценивая прилавки.

Выясняется, что найти что-то стоящее и действительно отличающееся от основной массы элементов новогоднего декора можно. Главное - целенаправленно искать. Встречаем единственных в своем роде на рынке мягких тканевых снеговиков разных размеров от 2,5 до 7 рублей за штуку. Есть интересные рождественские венки из искусственной хвои, в среднем за них просят от 10 рублей, за 20 можно купить шикарный венок, украшенный колокольчиками и бантами.

Шары "тяжелый люкс" Фото: Виктор ПАЖИТОК

- Вуаля, мама, а вы говорили! - восклицает девушка, указывая на действительно оригинальные прозрачные шары, внутри которых имитация снега и подвижные фигурки из дерева.

- Три штуки - 15 рублей, таких на рынке больше не найдете, - озвучивает цену продавец. - Есть еще необычные, тоже прозрачные с блестками внутри, набор четыре штуки -13 рублей.

- Давайте, давайте нам и те, и другие. Всего шесть наборов, - достает кошелек мама активной девушки. В конце концов, новогодняя ночь один раз в год, пусть уже будет красиво и необычно.

Поддаемся этому гедонистическому соблазну и тоже берем два набора прозрачных шаров.

«Елка без гирлянды - не елка»

- Нам нужна гирлянда-шторка зеленого цвета. Есть такие? - четко озвучивает свои требования продавцу молодой отец с сыном лет шести.

- Вам окно украсить? Гирлянд-шторок нет, разобрали уже. Возьмите сетку, полтора на полтора метра, 10 рублей. Но зеленых нет и не было. Белая, синяя, желтая, разноцветная, - перечислят доступные цветовые решения продавец.

- У нас детская в зеленых тонах, хотели зеленые лампочки, - отвечает мужчина.

- Возьмите желтую, с матовыми лампочками. Она, правда, дороже, 20 рублей, но свет рассеянный, такой теплый, будет уютно, - предлагает девушка-продавец. - Можете еще взять новогоднее дерево-торшер, очень практично, 25 рублей всего. Украсите комнату ребенка.

Можно отыскать оригинальные гирлянды. Фото: Виктор ПАЖИТОК

Пока молодой отец в раздумьях, мы интересуемся необычными гирляндами. Лампочки одной из них сделаны в форме долек лимона, у другой оформлены как нежный зефир.

- 20 и 25 рублей, они очень качественные, года два точно прослужат, - обнадеживает продавщица. - Без гирлянды, вы же понимаете, елка не елка, а тут не просто лампочки, а само по себе украшение.

На вид гирлянда «с лимоном» действительно внушает доверие, таких на рынке не видели, решаем приобрести.

Крыски различного толка в преддверии Нового года в самом фаворе. Фото: Виктор ПАЖИТОК

«До Нового года меньше 10 дней. Надо успеть»

Помимо чисто декоративной новогодней атрибутики, на «Экспобеле» масса разных околоновогодних товаров: карнавальные костюмы (не только для детей, но и для взрослых), подарочные пакеты, ленты.

- До Нового года меньше недели. Надо успеть урвать, все новогоднее нужно продать без остатка! - слышим мы разговор двух продавцов.

Само собой, много на рынке крысиной атрибутики: магниты, свечи, шапочки, сувениры. Все это активно покупают. Завершаем шопинг, купив с десяток магнитов с крысятами разных мастей - пусть будут, ведь новогодняя ночь действительно всего раз в году и уже очень скоро.