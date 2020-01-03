«Для немца сводить в ресторан – норма, для белоруса – событие, за которое он ждет благодарности»: женщины 45+ откровенно о поиске мужей

Большинство моих незамужних подруг возраста 45+ разочаровались в белорусских мужчинах и для серьезных отношений все чаще ищут иностранцев. Что же в заморских женихах есть такого, чего не хватает нашим? Поговорили начистоту.

«Более веселых и щедрых мужчин, чем немцы, я не знаю»

- Я встречалась с несколькими немцами. Более веселых и щедрых мужчин я не знаю, - рассказывает 45-летняя Лена, эффектная стройная блондинка.

В ее жизни был один гражданский брак, несколько романов, в том числе и с иностранцами, которых она считает лучшими кандидатами в мужья. Построить семью не получилось до сих пор по разным причинам, главная из которых - высокие требования к кандидатам. Но Лена считает, что стать счастливой никогда не поздно. У нее есть эталон мужчины из прошлого, рядом с которым пока никто не выдерживает сравнения:

- Вот эта золотая цепь, шубы, красивые вещи и даже мои зубы красивые - все это мне подарил Экхард. Он часто приезжал в Минск по делам - и всегда с подарками для меня. Он же оплатил мне курсы немецкого языка, чтобы мы могли нормально общаться, всегда давал деньги на такси в десять раз больше, чем надо. Сводить женщину на обед или на ужин в ресторан - это вообще для них норма жизни, а не как у наших мужчин - событие, за которое надо отблагодарить. Даже если это просто роман без перспектив на свадьбу, немецкий мужчина не жалеет денег на женщину, с которой спит.

С другим немцем, Ральфом, у нас могла сложиться семья, если бы он не был таким безалаберным. Наверное, как и многие европейские мужчины, он поздно созреет для брака. Но отношение к женщине у него было безупречное. Когда я заикнулась, что хочу приехать в Германию, он сразу же дал столько денег, что их хватило и на билеты, и на визу, и на кучу подарков для его семьи. Его папа был в шоке, увидев 10 банок икры!

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«Женатые мужчины пишут: «У меня все зашибись, только нет любовницы»

- А помнишь, я рассказывала про Ирку, школьную подругу? - ударилась в воспоминания Лена. - Она же в Германию переехала, там лет 10 жила с немцем в гражданском браке. Когда расстались, он на прощание подарил ей квартиру в Испании… Хотя, казалось бы, ничем не обязан, детей общих нет. Вот это я понимаю! Можете считать меня меркантильной, но я, по крайней мере, честно говорю: да, я ищу мужчину, который будет меня обеспечивать. И тех же немцев это не удивляет. Они так воспитаны и понимают, что зарабатывать - это их долг, даже если жена работает.

- А с нашими совсем плохо? Ты же постоянно с кем-то знакомишься в интернете.

- Мужиков нет! На сайтах знакомств очень много малолеток (для меня это 30-летние). Им почему-то интересны женщины намного старше. Вот пишет один такой: «Мне не нравится общаться с ровесницами - с ними неинтересно». Ну, хорошо, я дам тебе опыт, а что дашь мне ты? Ты уверен, что ты мне будешь интересен?

Женатые много пишут. Спрашиваю, зачем им это надо. «У меня все зашибись, - говорит, - только нет любовницы». А я разве писала, что хочу быть любовницей?! Некоторые присылают фотографии полового члена. Я что, сказала, что ищу здесь секса? Раз они такое пишут и шлют - значит, женщины в принципе это позволяют и в этом заинтересованы.

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«Узнаешь про итальянца, что он женат, когда уже влюблена в него по уши»

- Ой, девочки, я про итальянцев расскажу! Нравятся они мне - и все тут! - вступает в разговор пышечка Алла. Она уже была замужем, вырастила двоих сыновей, один из которых женат и вот-вот сделает ее бабушкой. После развода с мужем она уже лет 15 в поиске. Зациклена на итальянцах, несмотря на печальный опыт. Был один жених из Италии, с которым они уже обсуждали, где будут жить и какие кольца купят на свадьбу, но он оказался женатым, к тому же совсем не таким состоятельным, как рассказывал. А если совсем точно, то аферистом с криминальным прошлым - отбывал срок за подделку документов.

- В Италию специально каждый год отдыхать езжу, знакомлюсь. Они так пылко влюбляются, так красиво ухаживают: цветы, духи дарят, песни поют, на коленях стоят перед тобой, - мечтательно закатив глазки, рассказывает Алла. - А потом оказывается, что женат! Требуешь объяснений - соврет, что в состоянии развода или разведен. А у них очень сложно развестись - надо разрешение в Ватикане брать! Только когда ты все про него узнаешь, уже сама влюблена в него по уши. Но я надежду не теряю. Эх, нашим мужчинам бы такую эмоциональность и страсть, как у итальянцев!..

«Арвидас продукты сам покупал, готовил, секс изумительный»

- А мне латыши нравятся! Сколько не встречала - галантные, элегантные, заботливые. Этот их акцент прибалтийский - такой шарм в нем особенный,- мечтательно рассуждает Мария, подруга Лены и ее полная противоположность. За плечами у Маши два брака. Один спонтанный студенческий, второй по любви, но муж 10 лет назад умер. Первые годы она вообще слышать не хотела про других мужчин. Сейчас, когда сын подрос и уехал учиться в другую страну, поняла, что в одиночестве жить не может.

- Помните, с Арвидасом я встречалась? Он, когда приезжал в Минск, останавливался у меня. Каждый день какие-то подарки дарил - то парфюм, то белье дорогое. Каждый день продукты покупал, сам готовил, секс изумительный, не жадный - мечта, а не мужчина! - вспоминает Маша и грустнеет, когда мы пытаемся вспомнить, чем закончилась эта история. - У него проблемы в бывшей семье начались, что-то серьезное с ребенком. Уже и не жду его, но, по крайней мере, у меня теперь есть идеал мужчины.

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«Не могла найти здесь ответственного мужчину»

- А моя Инка замуж выходит! - сообщает новость про свою племянницу Оля, единственная замужняя женщина в компании. - Как и вы, она искала любовь в интернете. И представьте, познакомилась с симпатичным парнем. По анкете - он живет и работает в Великобритании. А в реальности оказался белорусом! Мало того, они всю жизнь прожили на соседних улицах в двух остановках друг от друга! Вот судьба…

- А помнишь, твоя подруга Ирка за немца замуж вышла? Симпатичная такая, хорошая работа у нее была, но она все бросила и уехала в баварскую деревню. Как у них сейчас?

- Отлично! Вот ей романтика не нужна была. И деньги. Она просто не могла найти здесь ответственного мужчину. То женатые попадались, то несамостоятельные, то странные на всю голову. А близкого по духу адекватного человека встретила в Германии. Он из Баварии, а южные немцы, по-моему, больше на славян похожи - добродушные, открытые, веселые.

- Вот не скажи, славяне все разные. Я, например, с поляком жить не смогла бы. Помнишь, был у меня такой Збышек? - вспоминает очередного кавалера Лена. - Да, он ухаживал красиво, и в театры мы с ним ходили больше, чем со всеми остальными вместе взятыми, даже в кукольном были! Поляки же театралы знатные. И хозяева хорошие. Но вот что-то у них есть такое, что не чувствуешь себя рядом с ним королевой.

- А тебе только корону подавай! - смеются подруги.

- Ну, если я до сих пор замуж не вышла, то теперь уже только за принца, - серьезно настроена Лена.

- Удачи! - ехидно улыбаются подруги, уверенные, что в возрасте ближе к 50 корона уже не светит.