КП Беларусь
Алексанр Хацкевич возглавил «Ротор»
Задача - выйти в Премьер-лигу
Александр Хацкевич принял "Ротор". Фото: твиттер "Ротора"
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После ухода из киевского «Динамо», которое Александр Хацкевич возглавлял с июня 2017-го по август 2019го, белорусский специалист принял волгоградский «Ротор». Клуб, в 1990-х годах олицетворявший одну из главных сил в российском футболе, сейчас на пути возрождения: лидирует в ФНЛ (вторая лига России) после 25 туров (чемпионат будет возобновлен 9 марта). Хацкевичу поставили задачу выйти в Премьер-лигу. Одним из его помощников стал белорусский тренер вратарей Виталий Варивончик. Предшественник Хацкевича Игорь Меньщиков 11 декабря покинул свою должность и возглавил «Тюмень».
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