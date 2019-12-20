В БАТЭ Багу сменит Альшевский, троюродный брат руководителя клуба

Алексей Бага ожидаемо покинул пост главного тренера БАТЭ по истечении срока контракта. «Желто-синие» впервые с 2006 года не смогли занять первое место в чемпионате Беларуси, упустили еще два локальных титула (Кубок и Суперкубок Беларуси), пролетели мимо групповой стадии еврокубков. Руководство в лице Андрея Капского решило, что надо что-то менять.

- БАТЭ вместе с преданными болельщиками вступает в новый этап развития, совершает определенную перезагрузку и с уверенностью, оптимизмом смотрит вперед, - говорится на официальном сайте клуба.

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага, сравнивавший победу над «Арсеналом» с сексом, ушел из клуба

Для Баги этот сезон стал первым полностью самостоятельным (в 2018-м он принял команду летом после отставки Олега Дулуба). Не сказать, что он сработал плохо. В чемпионате БАТЭ набрал 70 очков - в другие годы этого бы хватило для чемпионства, но брестское «Динамо» прыгнуло выше (75 очков). Борисовчан подкосила селекция: норвежец Йонссен несолоно хлебавши уехал раньше окончания срока контракта, исландец Виллюмссон пока так и остался игроком на перспективу, нападающие Сарока и Дубаич часто были травмированы, Милич фрагментами смотрелся убедительно, но полноправным лидером не стал. Команду тащили те же люди: Стасевич и Драгун.

Раньше у БАТЭ была монополия на подписание лучших игроков чемпионата с белорусским паспортом, но с недавних пор борисовское предложение зачастую перебивает брестское «Динамо». Между строк интервью Андрея Капского читалось: Баге он предлагал усилить команду летом, но тот полагался на тех, кто есть. Еще по ходу сезона тихо и с недосказанностью ушли Александр Глеб и спортивный директор Виталий Родионов.

Для Андрея Капского этот сезон тоже был первым самостоятельным на посту председателя клуба. На финише он решился на перестановки, но по батэшной традиции в пределах клуба: в ближайшее время Багу сменит 37-летний Кирилл Альшевский - троюродный брат Андрея Капского.

Альшевский тренировал дублирующие составы БАТЭ и минского «Динамо», молодежные и юношеские сборные Беларуси, работал в федерации футбола.

В январе этого года он в третий раз пришел в БАТЭ: возглавлял дубль, который привел к чемпионству (первому за восемь лет).

Интересно, что Анатолий Капский раньше не раз говорил: пока он в клубе, его родственник не будет главным тренером. Андрей решил по-другому. Возможно, что делается ставка на то, чтобы Альшевский не только вернул БАТЭ на вершину, но и выстроил в клубе структуру, при которой бы удалось подпитывать главную команду собственными воспитанниками - как раз по этому пункту долгие годы были вопросы. В ближайших планах БАТЭ - создать собственную полноценную академию.

Пока же сложилась любопытная ситуация: у команд, занявших первые четыре места, перестройка. Брестское «Динамо» до сих не переделилось, кто станет главным тренером, а у многих футболистов завершились контракты. «Шахтер» с новым тренером строит новую команду, минское «Динамо» пока так и не объявило, будет ли новый собственник (от этого зависит дальнейшая политика клуба). В общем, ветер перемен гуляет вовсю, вопрос, что он принесет.