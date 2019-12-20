«Был у рыцаря ВКЛ на войне с Русским государством»: для Могилева за 15 тысяч рублей выкупили меч XV века

Несколько лет назад дайвер-археолог Андрей Лихачев рассказывал «Комсомолке», как со дна реки поднимал вещи, от которых веет историей средних веков:

- В 2013 году Игорь Марзалюк, историк, археолог, депутат, попросил обследовать место, где ранее были найдены рыцарские доспехи в реке Вихра под Мстиславлем. Я быстро собрал группу, и мы выехали на место. До нас черными копателями была найдена передняя и задняя кираса (рыцарская защита груди и спины) и меч, который, к сожалению, успели продать в Россию. Стоимость оценивалась в несколько тысяч долларов. Мы пытались собрать деньги, чтобы его выкупить, но не получилось, - сказал дайвер.

Тогда он и его коллеги нашли и подняли редкий шлем типа салад, три пластины так называемого хвоста омара (подвижная часть, закрывающая позвоночник и шею), элементы вязаной кольчуги, шпоры и другие элементы. Все они вместе с кирасой, которую удалось вернуть, были выставлены в музее истории Могилева. Это уникальная экспозиция. Таких артефактов, образующих целостную композицию, по ценности и сохранности в Восточной Европе крайне мало. Не хватало только меча.

Экспозицию в музее истории Могилева дополнит меч. По уникальности и сохранности таких артефактов в Восточной Европе крайне мало. Фото: Музей истории Могилева.

Все эти годы историки отслеживали интернет-аукционы, чтобы найти и вернуть меч. Это удалось: он всплыл на одном из европейских аукционов. Директор Музея истории Могилева Алексея Батюков вместе с коллегами ездили на торги, чтобы историко-культурная ценность оказалась именно в Беларуси. Итоговая цена вопроса - около 15 тысяч рублей.

Меч принадлежит рыцарю ВКЛ, который погиб в битве при Мстиславле в 1501 году (сражение русско-литовской войны 1500 - 1503 годов между Великим княжеством Литовским и Русским государством). Сейчас он на пути в Могилев.

- Цяпер - складаная і тонкая лагістыка, і пошук дадатковых сродкаў. Каб забяспечыць аператыўны выкуп з аўкцыёна, нам падставілі плячо некалькі чалавек, з якімі неабходна разлічыцца. На частку неабходнай сумы, амаль на палову, нам прадстаўлены бюджэтныя гарантыі упраўленнем культуры Магілёўскага гарвыканкама, - написал на своей странице в Facebook Алексей Батюков.

В музее рассчитывают на помощь неравнодушных граждан, чтобы покрыть часть затрат. Директор музея также отметил, что в Могилеве будут прилагать усилия, чтобы было проведено расследование всех обстоятельств исчезновения и дальнейшей продажи меча мстиславского рыцаря.