2019-12-22T00:10:35+03:00
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КП Беларусь

«Аппетитный аромат этого сыра очаровывает моментально, его хочется вдыхать подольше и, отрезав кусочек, насладиться невероятным вкусом»: как мы тестировали новый белорусский сыр

Попробуйте и вы!
Раиса ЮДИНА
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Именно так нужно начинать знакомство с «Сырами из Александрии». Их аппетитный аромат очаровывает моментально, его хочется вдыхать подольше и, закрыв глаза, мечтательно произнести «Сы-ы-ыр!». Отрезав небольшой кусочек, продолжаем наслаждаться ароматом и, наконец, концентрируемся на великолепных вкусовых качествах….

В линейке «Сыров из Александрии» пополнение. К уже знакомым «Жемчужному» и «Янтарному» добавились «Изумрудный» и «Рубиновый». Их обязательно стоит попробовать, чтобы в очередной раз убедиться, что мастерство белорусских сыроваров на уровне их европейских коллег из тех стран, где сыроделие в особом почете.

Чарующий сырный аромат у «Изумрудного» и «Рубинового» выражен ярко. Это и неудивительно - срок их созревания увеличен до четырех месяцев, что и позволило в большей степени раскрыть вкус сыра и сделать аромат более насыщенным. Консистенция сыра «Изумрудного» более мягкая и пластичная в сравнении с другими сырами за счет чеддеризации. Это процесс, когда под воздействием молочной кислоты структура сыра получается волокнистой и слоистой, как у знаменитого сыра чеддер.

Место рождения «Сыров из Александрии» - старинный поселок Копысь Оршанского района Витебской области, который издавна славился мастеровитыми людьми. Производство сыров здесь - как в семейных европейских сыродельнях: ручная работа, проверенные временем рецепты, отборное натуральное сырье, небольшие партии. И конечно, отношение к своему труду как к ювелирному искусству. Словом, все в лучших правилах традиционного сыроделия, где каждая головка сыра - как любимый ребенок в семье.

Неудивительно, что крафтовые «Сыры из Александрии» считают элитой белорусских сыров, подают к столу как изысканное самостоятельное блюдо и преподносят как подарок на самом высоком уровне. Известно, что эти сыры были в наборе белорусских продуктов, которые вручили российскому президенту на недавней встрече глав государств в Сочи.

Когда пробуешь оба этих сыра, сложно определиться, какой из них нравится больше. Они по- своему уникальны и с каждым ломтиком раскрывают все больше граней своего богатого вкуса.

Сыр «Рубиновый» - это интенсивный вкус с легкой кислинкой и благородной пряной ноткой, отличающей европейские сыры. Насыщенный вкус сыра «Изумрудный» оттеняет пряная нотка, которая понравится ценителям традиционных итальянских и испанских сыров. Оба они могут стать украшением праздничного стола. Так что как минимум одно блюдо в новогоднем меню у вас готово!

СЫР ДНЯ

«Этим сырам лучше дать «отдохнуть» при комнатной температуре - так более полно раскроется их аромат»

- Это сыры не для горячей обработки. Единственный вариант использования их в горячем виде - потереть и добавить в пасту или ризотто, чтобы придать блюду приятный аромат. Перед подачей в качестве самостоятельной закуски этим сырам лучше дать «отдохнуть» при комнатной температуре. В таком случае букет их аромата раскроется более полно, - советует Татьяна Назарук, шеф-повар, фуд-блогер, автор кулинарных книг и победитель кулинарных конкурсов. - В виде тонких слайсов «Рубиновый» или «Изумрудный» можно добавить в салат на основе салатного микса с легкой заправкой или в канапе - они придадут вкусу насыщенность и наполненность. Хороши они в сочетании со сладкими фруктами: груша, виноград, хурма. Можно подать эти сыры в аккомпанементе с медом (или медом, смешанным с зернистой горчицей), луковым джемом - всем, что традиционно подается к сырной тарелке.

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