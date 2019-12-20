2019-12-20T16:44:10+03:00
Минск
КП Беларусь

«Какие аспирин, сахар? Водки елке налейте!»: в Минске заработали елочные базары

Новогодние красавицы из лесхозов высотой до метра стоят 15 рублей, от метра до двух - 21 рубль, от двух до трех - 27 рублей [фото]
Мария ЭЛЕШЕВИЧ
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20 декабря заработали первые елочные базары.20 декабря заработали первые елочные базары.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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В пятницу днем, в первый день работы елочных базаров, мы отправились на улицу Багратиона, где продают елки из лесхоза.

Здесь можно приобрести елки из лесхоза. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Здесь можно приобрести елки из лесхоза.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- А скидку сделаете? - просит мужчина, забирающий елку в горшке. - Как первому покупателю…

- Так вы уже 19-й! - а это только пару часов, как открылся базар.

Чем больше елка, тем больше запаха! Фото: Павел МАРТИНЧИК

Чем больше елка, тем больше запаха!Фото: Павел МАРТИНЧИК

Елки и сосны продают в горшках и без. До метра - 15 рублей, от метра до двух - 21 рубль, от двух до трех - 27 рублей.

Любителей огромных елок оказывается неожиданно много. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Любителей огромных елок оказывается неожиданно много.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В горшке от 27 до 45 рублей.

- Если верхушку отрезать, эта будет до двух, - продавцы удивительно честны в ответах о размере деревьев.

Пахнут они хорошо! Фото: Павел МАРТИНЧИК

Пахнут они хорошо!Фото: Павел МАРТИНЧИК

- А в прошлом году наша елка даже до Нового года даже не достояла, - грустит покупательница, которая дала базару лесхоза второй шанс.

Елки и сосны в горшках стоят от 27 до 45 рублей. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Елки и сосны в горшках стоят от 27 до 45 рублей.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Да, был там нюансик один, но мы про него вам не скажем, - с каждым предложением продавцы все честнее. - Но в этом году будет лучше!

Цены на частных елочных базарах, вероятно, будут выше, чем на базаре лесхоза. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Цены на частных елочных базарах, вероятно, будут выше, чем на базаре лесхоза.Фото: Павел МАРТИНЧИК

И пока из динамика мобильного телефона «звенит январская вьюга», секретами создания новогодней атмосферы делится художник Юрий Адамович.

В Минске начали продавать живые елки. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Минске начали продавать живые елки.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Чем больше елка, тем больше запаха! Вот я и беру побольше: комната 25 метров, потолки высокие, - Юрий уже выбрал дерево. - Пахнут они хорошо! А искусственная - это не елка, это так! То же самое, что нюхать цветы через противогаз. У вас, кстати, статья была на днях, что производить искусственные елки для экологии хуже, чем рубить живые.

Покупатели выбирают новогоднюю красавицу повыше. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Покупатели выбирают новогоднюю красавицу повыше.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Любителей огромных елок оказывается неожиданно много. Александра с мужем и дочкой Варварой тоже выбирает дерево под три метра. Рост Вари, кстати, 83 см. Такая вот елочка - три с половиной Вари.

- В детстве проще было - пошли с папой в лес и срубили! - рассказывает еще одна покупательница, довольная и елкой, и ценами. - А то вчера сходила на базар глянуть елки. Так там в пуп мне дышит елочка, а стоит 65 рублей! Норвежская, говорят.

На улице Багратиона можно приобрести елки из лесхоза. Фото: Павел МАРТИНЧИК

На улице Багратиона можно приобрести елки из лесхоза.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В ближайшие дни по городу начнет работать много частных елочных базаров, цены там, вероятно, будут выше, чем на базаре лесхоза.

О том, как ухаживать за елкой, у всех советы стандартные: вода, аспирин, сахар… Но есть и люди, которые особенно ласково относятся к деревьям.

Новогодняя атмосфера становится все ближе! Фото: Павел МАРТИНЧИК

Новогодняя атмосфера становится все ближе!Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Елочка должна отдохнуть, - говорит Наталья. - Сначала мы ставим ее в водичку, поливаем и иногда брызгаем водой. И всегда говорим ей: «Спасибо, что у нас в доме есть такая елка!» Дня три постоит, адаптируется у нас дома, а только потом будем украшать.

- Аспирин, говорите? Сахар? - поддерживает разговор еще один покупатель. - Водки ей налейте!

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