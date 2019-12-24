«Ты меня родила - значит, я твой крест!» Хочу выписать из квартиры непутевого сына, а он против»

- Нашу 4-комнатную квартиру мы строили для большой семьи с тремя детьми. Но через некоторое время муж умер, старший сын вырос и переехал жить в другую страну. Младшая дочь отучилась и тоже осела в другом городе. А средний сын остался жить со мной и трепать мои нервы: то загремит в милицию за пьянку или драку, то что-нибудь сворует, то вынесет из дома продукты, еду, закатки и отнесет собутыльникам. Он запойный алкоголик: может не пить по несколько месяцев, но если начинает - то до потери человеческого облика.

На протяжении 10 лет я не могла спокойно съездить в гости к своим родителям. Пока меня нет, сын то притон дома организует, то найдет и украдет деньги или продаст технику, на которую я копила не один месяц. За последние пару лет он вынес и продал кухонный комбайн, пылесос, телевизор и золотое кольцо, которое передавалось из поколения в поколение. Даже комнатный цветок, за которым я глядела в оба, и тот продал!

Мы пережили многое: попытки суицида, колонию, алкогольные ремиссии и снова рецидивы. Как могла спасала: обращалась к врачам, кодировала, отправляла передачи и помогала найти работу. В ответ - черная неблагодарность: «Если ты найдешь себе нового мужика, я его выживу», «Ты меня родила - значит, я твой крест. Терпи…»

Смотрел, как я в слезах перерываю квартиру в поисках того самого кольца, и ухмылялся. Следил, куда я прячу кошелек, чтобы вытянуть из него деньги - словом, меня поймет только тот, кто сам жил с алкоголиком.

В конце концов мне это надоело. Я вышла на пенсию, плюнула на все и переехала жить к пожилым родителям в другую область. В мое жилье сын привел жену, троих детей и живет припеваючи. Когда в город приезжает младшая дочь, они ей создают такие условия, что та вынуждена идти ночевать к бабушке:

- Ой, а мы забыли, что ты приезжаешь и твое постельное белье постирали…

Средний сын остался жить со мамой и трепать ей нервы: то загремит в милицию за пьянку или драку, то что-нибудь сворует. Фото: pixabay.com

Скрепя сердце я решила продать квартиру и разделить деньги между тремя детьми. Я - собственник, но в ней не зарегистрирована. В жилье остались прописаны двое: дочь, которая за продажу, и сын, который ни в какую не согласен:

- Сейчас я живу в трехкомнатной, а ты меня выселишь максимум в однушку. Ты не подумала, что у нас трое детей?

Предлагала ему подкопить денег, взять кредит и купить себе жилье побольше.

- «Нет, я буду жить здесь. Пусть копят брат с сестрой - у них зарплаты больше. Или пусть возвращаются сюда - будем все вместе жить».

И фирменно ухмыляется.

В общем, разрешить проблему полюбовно не получается. Детям я об этом боюсь рассказывать - будут разборки. Может, есть какие-то идеи, как я могу выписать сына из квартиры без его согласия? Я не собираюсь выбрасывать его на улицу: как только мы продадим трешку, тут же куплю ему другое жилье. Да, оно будет меньше, но почему я должна терпеть, что сын в очередной раз забирает у меня и двух моих детей их долю?

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

«Выселять нужно в разгар гулянок и воровства. А теперь их факт потребуется доказать в суде»

- Давайте рассматривать ситуацию реально: у вас два варианта решения вопроса - либо добровольно, либо в судебном порядке, - объясняет нотариус Гомельского нотариального округа Светлана Кучинская. - Как вы утверждаете, разрешить проблему полюбовно не получается. Соответственно - суд. И сразу возникает вопрос: а с каким иском вы сможете обратиться? Выселение граждан из жилых помещений допускается только по основаниям, предусмотренным Жилищным кодексом (далее - ЖК) и иными законодательными актами. Совершеннолетние члены, бывшие члены семьи собственника, другие граждане, имеющие право владения и пользования жилым помещением, проживающие совместно с ним и не имеющие доли в праве общей собственности на жилое помещение, могут быть выселены из этого жилья по требованию его собственника на основаниях, предусмотренных абзацем четвертым пункта 1 статьи 85 ЖК, без предоставления другого жилого помещения.

Это значит, что выселить сына в судебном порядке без предоставления ему другого жилья можно лишь в случае, если он в течение года 3 и более раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил пользования или содержания жилых и вспомогательных помещений. Оно выражается в разрушении, порче жилья либо его использовании не по назначению. А также за иные нарушения требований кодекса, делающие проживание с сыном в одной квартире невозможным. Что сын запойный алкоголик и совместное проживание с ним невозможно - это, как я понимаю, исключительно ваши слова, и доказательств его недостойного поведения нет, правильно? Его супруга эти факты вряд ли подтвердит, так что выселение по данному основанию, откровенно говоря, мне представляется крайне сомнительным.

Существует два варианта решения вопроса - либо добровольно, либо в судебном порядке.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

План Б на случай, если есть еще одно жилье

Другое дело, если у вас в собственности будет жилое помещение (например, однокомнатная квартира). Тогда вполне возможно, что суд удовлетворит ваши исковые требования о выселении сына и его семьи в это жилье (пункт 3 статьи 95 ЖК). Но имейте в виду, что гарантию в этих вопросах не даст ни один уважающий себя юрист. Ибо суд оценивает все доказательства, предоставленные стороной истца и ответчика, и уже потом выносит решение. Поэтому прежде чем бросаться в бой, рекомендую проконсультироваться с адвокатом.

Обратите внимание: если несовершеннолетние дети вашего сына признаны находящимися в социально опасном положении либо нуждающимися в госзащите, на их переезд потребуется согласие органов опеки и попечительства. Если квартира была приватизирована и средний сын на момент приватизации проживал совместно с вами, то выселить его будет весьма непросто!

Более того, сынок, как вы утверждаете, ведет себя крайне нагло и фривольно и ваши аргументы просто-напросто не захочет слушать, потому что его все устраивает в этой жизни. Добровольно он выписываться не станет - это очевидно, а выселить его через суд - задача не из легких. Конечно, выселять его нужно было тогда, когда он был один, постоянно пил и воровал. Но, как говорится, поезд ушел, и это обсуждать беспредметно. На сегодняшний день вы, проживая с пожилыми родителями в другой области, в судебные заседания не наездитесь, не правда ли? Конечно, можно дать доверенность адвокату на представление интересов в суде, но придется платить за его услуги, а это, как вы понимаете, недёшево. Итак, очень не хочется вас огорчать, но в данном случае невозможно дать вам совет, как решить эту проблему, за исключением изложенного выше.