Александр Лукашенко - Владимиру Путину: Почему-то мы не всегда и не все говорим, что сделано

В Президентской библиотеке имени Бориса Ельцина в Санкт-Петербурге 20 декабря встретились президенты Беларуси и России. Это, напомним, вторая встреча в этом месяце - 7 декабря уже обсуждались союзные дела в Сочи. Тогда на это ушло более пяти часов. На берегах Невы президенты пообщались намного более динамично.

Как отметил Александр Лукашенко в Питере, по линии союзного строительства отмечается колоссальный прогресс.

- Сделано немало. Почему-то мы не всегда и не все говорим, что сделано. Мы действительно сделали очень многое. И не только в социальном плане, для наших людей. Мы очень многое сделали в экономике, - приводит слова Александра Лукашенко агентство БелТА. Президент Беларуси напомнил и о едином оборонном пространстве, и о противовоздушной обороне, и о группировке войск.

По словам главы государства, есть и единое пространство для работы спецслужб.

- У нас единая граница, таможня на западе. 110 млн тонн грузов перемещается сегодня с востока на запад и с запада на восток через Беларусь. Это работают единая таможня, граница. (…) С развалом Советского Союза мы ни в экономике, ни в политике, ни в социальной сфере далеко друг от друга не ушли. Это тоже большое достижение этого договора (о создании Союзного государства. - Ред.).

Напомним, встреча президентов состоялась до мероприятия на высшем уровне в интеграционном формате (ЕАЭС и СНГ. - Ред.). Это президент России отметил особо.

- Несмотря на то, что многое - мы с вами это констатировали - не сделано в рамках этого договора, но все-таки и результаты работы в рамках этого документа тоже значительные, - сказал Владимир Путин, его слова приводит kremlin.ru. - Когда мы начинали этот процесс, у нас товарооборот был 9 миллиардов долларов. Сейчас он 35,5. Это зримый результат. (…) Опыт, который мы приобрели вдвоем, имею в виду, между двумя государствами в рамках этого межгосударственного строительства, широко использовался при формировании интеграционных объединений. Так что это имело пролонгированное значение не только для нас, но и для других наших партнеров.

ПОДРОБНОСТИ

Из 31 дорожной карты осталось 3 блока вопросов

После двухсторонней встречи президентов, к журналистам вышел глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин. Он рассказал, что остались не снятыми противоречия по самым острым вопросам двусторонней повестки.

- У нас сейчас осталось три группы вопросов, которые блокируют финальные договоренности, - сказал он. - Это договоренности в нефтяной сфере, газовой и налоговой сферах. Это три группы вопросов, которые осталось решить для того, чтобы финализировать все дорожные карты. Напомню, у нас 31 дорожная карта, 3 блока вопросов остались, которые мешают достигнуть пакетной договоренности.

По его словам, на этой встрече обсуждалось то, что достигнуто с момента встречи в Сочи.

- Была очень напряженная и очень эффективная работа с моим визави - Дмитрием Крутым (первый вице-премьер Беларуси. - Ред.) по этой проблематике. Мы следовали в рамках тех договоренностей, которые были достигнуты в Сочи. Нам президенты дали ряд указаний. Мы сделали очередной шаг вперед с точки зрения согласования вопросов. У нас согласованы полностью вопросы в сферах сельского хозяйства, связи, таможни, регулирования алкогольного рынка, - рассказал министр.

На вопрос, будет ли до Нового года еще одна встреча президентов России и Беларуси, Орешкин не ответил.

А В ЭТО ВРЕМЯ

К Беларуси перешло председательство в ЕАЭС

А Михаила Мясниковича назначили председателем Коллегии ЕЭК.

Владимир Путин, открывая заседание совета, выразил надежду на конструктивную работу.

- Все функционирует у нас, функционирует самым наилучшим образом, - сказал Владимир Путин, открывая заседание совета. - Хочу обратить внимание на то, что есть вопросы, которые, конечно, еще подлежат решению. Это связано с различного рода ограничениями, изъятиями. В этой связи отмечу, что в принципе это характерно для любых интеграционных объединений.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян напомнил, что председательство его страны в органах ЕАЭС подходит к концу, и поздравил белорусскую сторону с руководством в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Председателем ЕЭК станет представитель Беларуси Михаил Мясникович. Он был представлен лидерам стран.

- А где он? Покажите человека живого! А то скажете, что привезли кота в мешке! - Александр Лукашенко с коллегами общался неформально. Человек очень опытный.

К своей работе Михаил Мясникович приступит с 1 февраля 2020 года.