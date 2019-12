Виталий Артист: обязательно подам заявку на «Евровидение» в этом году!

- После серии ваших пиар-акций - пение в переходах и вместе с контролерами - продажи билетов на концерт пошли в гору?

- Я не эксперт по наполняемости залов - я креативная единица, музыкант. Так что ничего не могу гарантировать. В прошлый раз продали половину «Минск-Арены» - и то 50% билетов купили в последние дни. Я могу пообещать: все, что смогу, сделаю, чтобы каждый, кто пришел, не чувствовал, что купил билет зря. В первой части концерта я буду исполнять песни из альбома «Кино», второе отделение - микс, третье - танцевально-угарный сет того состава, с которым я сейчас выступаю: это всего три человека на сцене. В общем, для концерта в «Минск-Арене» я собрал «армагеддон-тим» - из каждого предыдущего состава по одному человеку.

- Есть музыканты, с которыми плохо разошлись и теперь вообще не общаетесь?

- Я приглашаю только тех, с кем на сцене мне будет приятно. Это моя группа, мой праздник. Как хочу, так и делаю.

- А бывшую жену Таню Кушнер, с которой были записаны почти все альбомы группы, позовешь?

- Не звал. Но это не значит, что она не может прийти. Концерт для всех. Я буду рад ее видеть.

Виталий Артист говорит, что хочет сосредоточиться на некоммерческой музыке. Фото: личный архив

- Есть мнение, что роспуском группы ты «даешь Михалка» - повторяешь его поступок с «Ляписом Трубецким». Но ты-то явно не будешь играть тяжелую музыку…

- По сравнению с Михалком я в аутсайдерах, поскольку у него был четкий план, что делать дальше, а у меня нет. Да и не сказал бы, что его решение как-то повлияло на меня. Когда я принял это решение, сидел в Марокко, смотрел на водопад, а в ушах играла песня «Перемен». Шум водопада и песня Цоя смешались у меня в ушах, и я понял: чтобы не забронзоветь, будет классная идея - нужно закрыть «Без билета». Мне кажется, это оздоровительная процедура для группы.

- Что будет после Нового года - засядешь в Белой Церкви, где у тебя дом? Будешь писать песни?

- Мне привезли два прицепа дров, планирую заняться ими. Вот пока буду рубить, придумаю, что делать дальше. Когда мне надо написать песню, я просто себя заставляю сесть за инструмент и постепенно увлекаюсь процессом…

Мне бы хотелось писать некоммерческую музыку. Мне жутко понравилось играть в переходах - без пафоса, когда есть только ты и проходящие мимо люди. И если им нравится твое творчество, они остановятся и кинут тебе деньги. Быть может, я попробую поехать по миру и выступать на улице...

Виталий Артист недавно устроил тур по переходам Минска

- Ты много и успешно писал музыку для кино.

- И продолжаю это делать! Думаю, я написал около 300 треков для кино и сериалов. Иногда даже пишу под псевдонимом. Мне очень нравится писать сложную симфоническую музыку, но об этом мало кто знает. Я такой вижу свою старость - буду писать серьезную музыку, обложившись синтезаторами. Я не топовый, но и не самый дешевый в плане гонораров кинокомпозитор. Нахожусь в серединке. Просто потому, что живу не в Москве, а в Минске и не делаю себе промоушен.

- Ты говорил, что собираешься на «Евровидение»? Это серьезно?

- У меня есть незакрытый гештальт. Последние лет десять говорил музыкантам «Без билета», что хочу сочинить песню для «Евровидения», и все смеялись. А сейчас надо мной ничего не довлеет. Я думал написать веселую композицию, чтобы ноги сами в пляс шли. А вышла совсем другая - тягучая, в духе world music. Когда ее издам, посвящу ее двум людям мира музыки - Майклу Джексону и Александру Тихановичу. Эта песня находится в моем представлении между «Карнавалом» ВИА «Верасы» и песней Джексона They don’t care about us. Если не изменятся условия национального конкурса на «Евровидение», я ее обязательно подам в этом году!

Виталию так понравилось выступать в переходе, что он подумывает о том, чтобы поехать с уличными концертами в Европу. Фото: личный архив

- А я-то думал, что твой гештальт - это дать концерт в Вилейке, откуда ты родом, но никогда не выступал там…

- Ты прямо в сердце сейчас ножом попал. У нас было две попытки. Один раз показалось, что маленький гонорар (а сейчас бы точно поехали), второй раз было продано слишком мало билетов. Так что гештальт реально не закрыт. Думаю, меня это будет мучить!

