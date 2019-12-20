2019-12-20T18:16:34+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Иностранца в минском аквапарке за два часа обокрали дважды! Пропало $9,5 тысяч, одного из воров нашли на экскурсии в Несвиже

Крупная сумма лежала в кармане брюк. Первый вор унес рубли, второй - доллары
Полина СВЕТЛОВА
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Оставить найденное себе возможно, только если за шесть месяцев владельца не найдут.Оставить найденное себе возможно, только если за шесть месяцев владельца не найдут.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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Мужчина оставил свои вещи в кабинке для переодевания, а когда вернулся через два часа, увидел, что денег нет - из кармана брюк пропали 9 тысяч долларов и 900 белорусских рублей. Иностранец сразу обратился в милицию.

Камеры видеонаблюдения помогли быстро вычислить похитителей. Первым проверили 42-летнего туриста, который вместе с семьей приехал в Беларусь в турпоездку. Нашли его в Несвиже во время экскурсии по замку. Он отпираться не стал, но рассказал, что взял только белорусские рубли, которые лежали на полу в кабинке.

На записи видно, как мужчина неторопливо пересчитывает белорусские рубли и кладет их в свой кошелек, сидя под камерой видеонаблюдения.

Более крупной суммой разжился 24-летней парень из Гомельской области, который тоже заходил в раздевалку. Парень признался, что проверил карманы чужих брюк и достал из них 9 тысяч долларов.

Обоих мужчин задержали за кражу.

- На территории аквапарка в зоне раздевалок расположены камеры хранения, куда можно сдать ценные вещи. Вместе с этим, напоминаем, каждый гость получает ключ-браслет к своему индивидуальному шкафчику, где размещает вещи на время отдыха, - рассказали «Комсомолке» в аквапарке.

В МВД отмечают, что в этой истории неважно, что один из мужчин нашел деньги на полу, а второй достал из кармана. Если вы нашли чужую вещь, об этом нужно сообщить администратору или в милицию.

Оставить найденное себе возможно, только если за шесть месяцев владельца не найдут.

В милиции добавляют, что в аквапарк и другие места, куда приходит много людей, лучше не брать с собой крупные суммы или ценные вещи.

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