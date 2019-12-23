Рассказы о командировках и фото с котиками: что публикуют в соцсетях белорусские чиновники

Разговор о соцсетях завела председатель Совета Республики Наталья Кочанова на заключительном заседании первой сессии Совета Республики. Она попросила сенаторов быть в соцсетях активнее.

- Все это формирует доверие к власти, - сказал она.

Попытка найти депутатов верхней палаты парламента в соцсетях действительно оборачивается крахом. Из 64 членов Совета Республики странички есть буквально у нескольких человек - по крайней мере, их легко найти. Но особой активности, связанной с представительными функциями в правительстве, они не проявляют.

Например, Олег Дьяченко, проректор по учебной работе Могилевского госуниверситета, член Совета Республики, в Фейсбуке от себя почти ничего не пишет. Только изредка делится фотографиями без подписи или делает перепост чужих сообщений. Так же ведет себя Елена Зябликова, председатель Борисовского районного объединения организации профсоюзов.

С кого нашим сенаторам брать пример? За границей соцсетями пользуются не только депутаты и чиновники, но и президенты. Тот же Владимир Зеленский, президент Украины, публикует свои официальные видеообращения в Инстаграме. Александр Лукашенко несколько лет назад дал понять, что ему соцсети чужды:

- Страничка у меня в интернете есть чисто официальная. В соцсетях вообще не сижу. У меня забота - как из этих сетей малыша вырвать, - говорил в 2016 году президент.

МЧС Беларуси очень активны в Твиттере!

Хотя соцсети давно перестали считаться забавой. Они могут быть и рабочим инструментом! В Беларуси это подтверждают пресс-секретари разных ведомств. Получать официальную информацию из первых уст могут не только журналисты, но и все желающие. Например, в Телеграме можно подписаться на новости от Следственного комитета и МВД, а в Твиттере 82,5 тысячи читателей следят за новостями от белорусского МЧС.

Кто есть в соцсетях?

Депутаты палаты представителей, похоже, только-только начинают распробовать соцсети. В Фейсбуке этой осенью активизировалась Лилия Ананич, экс-министр информации и действующий депутат. Еще будучи кандидатом, она публиковала много фотографий из поездок по регионам и со встреч с избирателями. А теперь рекламирует новые книжки белорусских издательств и подробно рассказывает про свои депутатские дела.

Лилия Ананич рассказывает про работу в парламенте.

- Сегодня впервые выступала с парламентской трибуны. Внесла предложение о выдвижении на должность председателя постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации кандидатуру Геннадия Давыдько. Говорилось легко - нас связывают годы совместной работы в сфере печати и информации, - пишет Лилия Ананич.

Про личное в профиле Лилии Станиславовны ничего нет.

Сам Геннадий Давыдько в Фейсбуке почти ничего не пишет. В его ленте в последнее время появляются только новости и фотографии, на которых его отмечают. Но совсем соцсети он не забрасывает: недавно изменил фото профиля и изредка появляется в комментариях.

У Андрея Савиных, председателя комиссии по международным делам, в Фейсбуке на аватарке стоит почти паспортное фото - на нем депутат в костюме и галстуке, не улыбается. Он, похоже, тоже пришел в эту соцсеть во время предвыборной кампании, а сейчас иногда рассказывает, как прошел его рабочий день в парламенте.

Из соцсетей главы МАРТ мы узнаем, что он любит активный отдых...

А вот глава Министерства антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович в этом необъявленном соревновании на активность в соцсетях мог бы взять гран-при! И еще отдельный приз в номинации «Чиновник тоже человек». Министр есть и в Фейсбуке, и в Инстаграме. Его публикации - не только про работу, но и про обычную жизнь. Например, из соцсетей Владимира Колтовича мы узнаем, что он любит природу, ездит на велосипеде, ходит в походы с огромным рюкзаком. И, главное, министр не стесняется выкладывать селфи с котиками - и подписчики поощряют это лайками!

... и котиков!

Максим Ермолович, министр финансов, в Фейсбуке сам ничего не пишет, но его часто отмечают на фотографиях с разных мероприятий. А вот в Инстаграме он более активен - публикует фотографии из рабочих и личных поездок.

Замминистра туризма Михаил Портной время от времени использует Фейсбук как площадку для сбора мнений. Наверное, он мог бы стать лидером по количеству комментариев к своим публикациям - там иногда случаются горячие споры на тему развития туризма.

Юрий Бондарь, министр культуры, про себя пишет мало, но тоже реагирует на комментарии, если они касаются подведомственных ему вопросов.

Фото министра финансов из недавней поездки в Шанхай, когда Беларусь брала у Китая кредит.

Первый замминистра информации Павел Легкий иногда вспоминает про свою страничку в Инстаграме - там у него фото машин, грибов и эстафеты огня во время II Европейских игр.

Недавно завел Инстаграм министр иностранных дел Владимир Макей. Там у него в основном фотографии из рабочих поездок, но есть и лирические отступления.

Министр иностранных дел Владимир Макей кроме фото из рабочих поездок выкладывает такие "замалёўкі".

В западных странах политики чаще пользуются Твиттером. Виталий Прима, посол Беларуси в Индии, подает признаки жизни в этой соцсети очень редко. В апреле писал про субботник на малой родине в Слониме, в октябре - про то, что белорусские самосвалы выходят на индийский рынок.

Куда больше сообщений на разных языках - белорусском, русском, английском, шведском - попадает в ленту от Дмитрия Мирончика, посла Беларуси в Швеции и Норвегии. Он отвечает своим коллегам-дипломатам, публикует новости посольства, делится фотографиями и позволяет себе немного личного.

У Дмитрия Мирончика, судя по его Твиттеру, жизнь кипит!

- Сёння нарадзіўся Уладзімір Караткевіч - мой любімы аўтар і бадай адзіны з нашых класікаў, які прысвяціў твор нам, дыпламатам. Менавіта ягоныя словы ўзгадваю, калі бывае асабліва складана, - писал Дмитрий Мирончик.

Давно сидит в Твиттере Кирилл Рудый, посол Беларуси в Китае. У него там больше 1400 читателей.