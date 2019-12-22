Анастасия Кожевникова: Песен «ВИА Гры» больше не пою - мне нельзя

Если организовать выпускной группы «ВИА Гра», он наверняка затмил бы любой международный конкурс красоты. Причем поток экс-вокалисток и не думает прекращаться. Недавно ряды покинувших альма-матер им. Константина Меладзе пополнила еще одна красотка - Анастасия Кожевникова. Мы пообщались с артисткой во время ее приезда в Минск.

- Настя, чтобы попасть в этот состав, вам пришлось в 2013 году сражаться в шоу «Хочу в ВИАгру», в котором участвовали и белоруски - Катя Волкова, Лена Пищикова и Диана Шимановская. Но им повезло меньше.

- Да, я их помню, особенно Диану, поскольку мы попали в одну тройку. А ведущим, к слову, был нынешний президент Украины Владимир Зеленский.

От состава победительниц шоу «Хочу в «ВИА Гру» - Миши, Насти и Эрики - в группе осталась только блондинка. Фото: официальные соцсети "ВИА Гры".

- Работа в «ВИА Гре» сильно отличалась о того, как вы себе это представляли?

- Я не столько хотела попасть в группу, сколько мечтала реализовать себя как певица. Я надеялась - а вдруг Константин Меладзе увидит меня как сольный проект. Что до представлений о шоу-бизнесе. Я выросла в маленьком городе Южноукраинске Николаевской области, численность которого - всего-то 40 тысяч жителей. Вся моя жизнь была очень спокойной, обычной. А тут вдруг тебя начинают крутить на всех телеканалах, появляются деньги, и, конечно, поначалу от этого возникает эйфория. Но проходит время, и ты понимаешь, что можешь расти дальше, добиваться большего. Это не значит, что я переросла группу - просто изначально моей целью была сольная карьера.

Анастасия Кожевникова - Любить тебя (Official Lyric Video).

- Но я спрашивал о другом. Шоу-бизнес - это переезды, бессонные ночи, бесконечные ДК и коридоры со сквозняками.

- Это да, и простуда, которую не лечишь, и она перерастает в хроническую. Все так… Есть глянец, и есть его обратная сторона.

Я всегда была против слишком откровенных съемок

- А было что-то, чего категорически делать не хотелось?

- Я всегда была против слишком откровенных съемок - и в клипах, и во время фотосессии. Хотя в целом не имею ничего против художественной, эстетической эротики.

- И это в то время, как фото обнаженной Эрики из вашего состава «ВИА Гры» свободно гуляют по интернету?

- Я ей говорила, что против таких фото, и она знает мою позицию. Ну, у нее другое мнение, ей нравится сниматься обнаженной. Кстати, недавно у нее вышла еще одна ню-фотосессия.

- Вы с остальными участницами трио - Эрикой и Мишей - остались друзьями?

- Я общаюсь с Мишей Романовой, которая ушла из группы потому, что забеременела и родила сына Мартина. А с Эрикой мы очень разные, и сколько бы мы ни старались, сильной дружбы у нас не получалось. Но пять лет рядом не проходят бесследно, я хорошо ее знаю, и как бы мне ни нравились некоторые ее черты характера, она мне не чужая. Я всегда поддержу Эрику, хотя общения как такового между нами сейчас нет.

Настя Кожевникова сейчас успешно развивается как сольная певица. Фото: личный архив

- После того как вы ушли из группы, был кастинг на вакантное место?

- Нет, Ульяна Синецкая участвовала в российской «Новой Фабрике звезд», и мы «ВИА Грой» даже выступали с ней вчетвером на одной сцене в этом проекте. Возможно, Константину Меладзе она тогда и приглянулась.

Анастасия Кожевникова - Так как ты (Official Video).

Под фонограмму на концертах больше не пою!

- Вам больше нельзя исполнять песни «ВИА Гры»?

- Уже нет. Но у меня уже появились и свои песни. «Любить тебя» написала сама, правда, она рождалась четыре года! Зато за первые же сутки его послушали на YouTube больше 200 тысяч раз! А сейчас выбираю композиции других авторов, раз уж так долго работаю над своими песнями. Буквально на днях вышла новая песня - «Кокон».

- Зрители нередко обвиняли вас в том, что поете под фанеру.

- Да, мы пели под «дабл» в припевах для усиления эффекта. Например, в «Перемирии». Это очень динамичная песня, которую мы исполняли под финал концерта, ее было сложно спеть чисто. Так делают все артисты - используют «дабл» в припевах. Но что касается куплетов, мы всегда все пели вживую. Из-за этого порой были лажи - например, слова забывали. Зрители это видели. Ну а если телесъемка, особенно прямой эфир, то там совсем другие правила. Артисты почти всегда работают под плюс, потому что телеканал хочет подстраховаться от брака в эфире. А ведь раньше на эстраде было время, когда со сцены звучала сплошная фанера.

- Кто в вашем составе был самой сильной вокалисткой?

- Я (смеется - авт.). И сейчас в своих сольных концертах я фонограмму не использую. Это даже классно, мне нравится.

Настя в прошлом году вышла замуж за Кирилла, с которым они знакомы с детства. Фото: личный архив

С мужем знакомы с детства, но не решались сделать шаг навстречу друг другу

- Настя, вы недавно вышли замуж, но почти ничего не рассказываете об избраннике…

- Мы из одного города, можно сказать, нас еще в детстве познакомила сцена ДК. Я пела, а Кирилл занимался бальными танцами, он меня почти на три года старше. Я выступала на его выпускном, и он подошел меня спросить, включен ли микрофон. Как выяснилось потом, это просто был предлог, чтобы заговорить со мной. Мы сходили разок на свидание, но ничего не было, мы даже не целовались. А потом он уехал в Киев, а через некоторое время туда уехала и я учиться. Мы с ним виделись пару раз как друзья. Летом был кастинг «Хочу в «ВИА Гру», и я спросила в интернете, кто бы мог меня приютить на время. Кирилл отозвался, потому что снимал с парнями квартиру. Я приехала, но, поскольку в то время встречалась с другим парнем (о котором, кстати, говорили в проекте, что я его бросила), опять между нами ничего не случилось. И вот, уже будучи солисткой «ВИА Гры», я приехала в наш Южноукраинск, мы встретились, и наши чувства наконец-то вспыхнули. Если честно, Кирилл мне всегда нравился, просто у нас все не получалось сделать шаг навстречу друг другу. В интернете множество всяких невероятных сплетен о том, что он помогал мне в карьере. На самом деле, когда мы начали встречаться, зарплата Кирилла была всего $300. Но, видимо, я стала для него стимулом поменять работу. Он открыл свой бизнес и в итоге стал зарабатывать больше, чем я.

- А почему не носите обручальное кольцо?

- Собираясь в Минск утром, забыла его дома на столике (смеется). Смотрите, и серьги забыла надеть!

В детстве чуть не стала одноглазой пираткой

- Настя, даже я знаю, что у вас очень популярный бьюти-блог в Инстаграме. Некоторые видео набирают по полтора миллиона просмотров. А ведь вы там не поете, а всего лишь показываете, как наносить мейкап и ухаживать за кожей.

- 24 декабря ему исполнится ровно год. Почему я его завела? Изначально как хобби, но первый же мой ролик просмотрели почти 900 тысяч раз. И я поняла, что могу развивать это направление. Я ведь выросла на сцене, и поэтому наносить макияж умею с самого детства. Ко мне постоянно приходили девочки за советом, просили, чтобы я их накрасила. Я видела, что некоторые не умеют делать элементарные вещи. Ну и сейчас буквально на пальцах обучаю, как нанести макияж за 10 минут, перед работой. Любая женщина хочет быть красивой, и мне приятно, когда я им в этом помогаю. Одна моя знакомая до 35 лет была уверена, что косметика - это не для нее. А сейчас стала постоянной моей подписчицей и начала краситься.

Настя с самого детства была артисткой. Фото: личный архив

Анастасия Кожевникова - Кокон (Official Audio).

- Настя, у вас небольшой шрам под глазом? Откуда?

- Ой, давняя история, мне было меньше года. Мы ели за столом, папа громко хлопнул по столу, я испугалась, упала и перевернула тарелку. Осколок тарелки прилетел мне прямо под глаз. Еще бы полсантиметра - и я была бы одноглазой пираткой (смеется). Зашили не очень красиво, о косметическом шве в нашем городе не было тогда и речи.

- Поддерживают вас родители?

- У меня творческая семья. Папа, как и дедушка, фотографы. Бабушка - педагог по классу фортепиано. Мама была швеей, четырнадцать лет шила все мои костюмы. А потом переквалифицировалась в видеооператоры. Сейчас ведет курсы йоги, поет в хоре. Тетя художник. Так что дорога на сцену была мне предопределена. В обычной школе я училась плохо, зато в музыкальной были одни пятерки. Папу в городе все знают, и, когда я прошла в «ВИА Гру», все звали отметить, просили мои автографы. В это время вышла моя фотосессия в журнале Maxim (смеется). Вы не думайте, я там в белье. Так вот, папа скупил тираж, я поставила автографы, а он эти журналы раздавал всем, в том числе друзьям пожарным. Так что родные меня поддерживают. Родители никогда ничего не запрещали, но воспитали так, что я и сама все сделаю правильно. Им за меня никогда не стыдно.