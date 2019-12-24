Интеграция, перепись, перезахоронение Калиновского и Евроигры: вспоминаем главные события года

НОВЫЕ ДЕПУТАТЫ, ОЖИДАНИЕ ПОСЛА США И РАЗГОВОРЫ ОБ ИНТЕГРАЦИИ С РОССИЕЙ

Главное политическое событие года - парламентские выборы. Во власти решили развести по времени две электоральные кампании (выборы президента и депутатов), которые выпадали ровно на одно время в 2020 году. Сенаторов в Совет Республики избрали 7 ноября, а депутатов в Палату представителей Национального собрания - 17 ноября. В итоге предыдущие парламентарии не досидели в своих креслах год. Ушедший созыв парламента был отличительным тем, что в его составе работали два оппозиционных депутата, которые попали в Овальный зал впервые за 12 лет. В нынешнем созыве ни одного оппозиционного кандидата нет. Среди известных людей в депутатских креслах «Мисс Беларусь» Мария Василевич, ведущий ОНТ Тенгиз Думбадзе, экс-посол в Турции Андрей Савиных, экс-министр информации Лилия Ананич, бывший руководитель БТ и актер Геннадий Давыдько.

Ни одного известного оппозиционного политика в парламент Беларуси не прошли.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В 2019 году заметно потеплели наши отношения с США. Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хэйл встретился в Минске с президентом Беларуси 17 сентября и анонсировал восстановление диппредставительства на уровне послов - спустя 11 лет после того, как власти двух стран разругались. Пока не известна точная дата прибытия в Минск американского посла, кандидат на эту должность должен пройти утверждение в американском Сенате. Были и другие контакты с американскими политиками. В марте и июле в Минск приезжал заместитель помощника госсекретаря США по европейским и евразийским делам Джордж Кент. В августе состоялся визит в Беларусь советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

Год назад Беларусь и Россия стали говорить о проекте «более углубленной интеграции». 8 декабря, к 20-й годовщине Договора о создании Союзного государства, собирались подписать пакет документов по углублению интеграции. Подробности того, что собираются утверждать, общественность не знает, 8 декабря ничего подписано не было. После последней встречи президентов было объявлено о том, что после 20 декабря придется встречаться еще раз.

5 декабря президент сменил руководство своей администрации. Наталья Кочанова, отработавшая ее главой три года, отправилась в Совет Республики и стала председателем верхней палаты парламента. Формально новая должность Натальи Ивановны стала еще выше, и ее смело можно продолжать называть женским лицом нашей власти. Во время работы в Администрации президента именно она извинялась перед цыганами в Могилеве за чрезмерные задержания после ЧП с самоубийством сотрудника милиции и встречалась с голодавшими женщинами из движения «Матери 328», которые добивались смягчения антинаркотического законодательства. Администрацией президента теперь руководит Игорь Сергеенко, который раньше был первым заместителем председателя КГБ Беларуси.

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ И ЛИМИТЫ НА ПОКУПКИ ЗА РУБЕЖОМ

Пожалуй, самым серьезным событием ушедшего года, повлиявшим на экономику страны, стал российский налоговый маневр. Он начался в 2019 году и продолжится до 2025 года, принеся Беларуси за эти 6 лет многомиллиардные убытки. Суть в том, что нас лишили 30% вывозной пошлины на нефть в России, которую мы не уплачивали при импорте, одновременно повысив налог на добычу полезных ископаемых. Теперь Беларуси приходится покупать нефть по мировой рыночной цене. Договориться о компенсации за такие нововведения до сих пор не удалось.

В прошедшем году в Беларуси провели перепись - причем впервые на постсоветском пространстве в электронном формате. Нашей программой подсчета даже заинтересовалась Великобритания. Первые итоги переписи появятся в феврале 2020 года, они будут касаться только количества населения. К сентябрю появится разбивка по полу, возрасту, национальности, образованию и т. д. А вот то, сколько чего населения выращивает у себя на огородах, мы узнаем только к июлю 2021 года.

На заполнение всей анкеты уходит примерно 15-20 минут.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Тарифы на коммуналку увеличились за прошедший год в среднем на традиционные 5 долларов, но теплоснабжение и газ мы по-прежнему возмещаем не на 100%. В 2019 году показатель планировали довести до 80,5% - удалось это или нет, узнаем в следующем году. Тунеядцев же грозились заставить платить по полным тарифам с 1 января, потом передвинули час расплаты на 1 октября, а потом и вовсе на май 2020-го.

В 2019 году белорусы пережили очередной этап пенсионной реформы, которая началась в 2017 году. С 1 января пенсионный возраст для мужчин составил 61,5 года, для женщин - 56,5 лет. К 2023 году он достигнет 63 и 58 лет соответственно.

В году уходящем власти всерьез взялись за демографическую проблему и стали озвучивать разные варианты ее решения: повысить пособие для рожениц младше 26 лет, ввести бесплатное первое ЭКО, поднять пособие на детей, рожденных с разницей в 3 - 4 года… К концу года ничего нового и не ввели, но продлили программу семейного капитала ($10 тысяч на счет третьего и далее ребенка) еще на 5 лет.

С 1 января уменьшились нормы ввоза покупок в Беларусь из-за рубежа - с 1500 до 500 евро, и с 50 до 25 кг. Все, что сверху лимита, обложили пошлиной. Это касается только тех, кто выезжает за границу на поезде, автобусе или машине, и не чаще трех раз в месяц.

ПОХОРОНЫ КАЛИНОВСКОГО, РАЗДЕТЫЙ ХУДОЖНИК И ХОРОВОД В ЮНЕСКО

Одно из главных культурных событий уходящего года - перезахоронение в ноябре в Вильнюсе Кастуся Калиновского и еще 19 повстанцев восстания 1863 года.

Гробы с останками повстанцев военные вынесли из Кафедрального собора на руках.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

В Лиде открыли памятник князю Гедымину, а в Слониме - канцлеру ВКЛ Льву Сапеге.

Яркое арт-событие - акция художника Алексея Кузьмича, который разделся против цензуры в искусстве, прикрыв причинное место копией таблички с фасада Минкультуры.

К 50-летию ансамбля «Песняры», по которому Беларусь знал весь СССР, о его ветеранах никто и не вспомнил. А вот 100-й сезон Купаловского театра на слуху - на днях его постановка «Паўлінкі» стала нематериальной ценностью страны как живая более 100 лет традиция. А в ЮНЕСКО всемирной ценностью назвали обряд «Юрьевский хоровод» с Житковиччины.

Среди назначений года - приход на пост гендиректора Купаловского театра экс-министра культуры и опытного посла Павла Латушко. А громкой отставкой стал уход после 10 лет работы гендиректора Большого театра Владимира Гридюшко, хотя в его поддержку собрали более 300 подписей.

Увы, за этот год мы потеряли легендарного радиодиктора Илью Кургана, писателей Леонида Дайнеко, Анатолия Делендика и Петро Васюченко, пианиста и соучредителя футбольного клуба «НФК» (экс-«Крумкачы») Юрия Блинова, автора песни «Малітва», композитора Олега Молчана, народного артиста Августа Милованова, народного художника Виктора Громыко, переводчика «Фауста» на белорусский Василя Сёмуху...

ПРЕТЕНЗИИ ПРЕЗИДЕНТА И УЧИТЕЛЬНИЦА С ПАРТОЙ

Весь год глава государства возмущался положением дел в образовании, требуя привести школьные программы в нормальный вид. Александр Лукашенко удивлялся, зачем в курсе биологии 8-го класса (когда там учился младший сын президента Николай) так много изучают червей, а математику и физику усложняют. Лукашенко не раз предупреждал: если его не услышат, в Минобразования сменится руководитель. И чиновники рапортовали об упрощениях - в основном, сокращая темы или перенося их в классы.

Однако министр образования Игорь Карпенко в 2019-м все-таки дважды получал взыскание. В феврале министру объявили выговор после трагедии в Столбцах, где школьник убил другого ребенка и учительницу. После случившегося в школах заговорили о тревожных кнопках и усилении мер безопасности.

А в сентябре Карпенко наказали за ситуацию с гомельской учительницей, которая с нецензурными словами замахнулась на четвероклассника партой. История попала в интернет, учительницу уволили, но в считаные дни восстановили - вмешался президент, который заявил: «На месте учителя голову бы отвернул щенку какому-то». Тогда место работы сменили директор школы и местные чиновники от образования. А во многих школах всерьез взялись за ограничение пользования смартфонами.

Впервые поучаствовав в престижном международном тесте PISA, что анализирует применение знаний, Беларусь оказалась посередине из 79 стран по читательской, естественно-научной и математической грамоте - мы уступили Сингапуру, Китаю, Эстонии и почти всем соседям.

Еще впервые за долгое время случилась забастовка студентов. В Минском инновационном университете протестовали из-за непродления аккредитации вуза по пяти специальностям. Минобразования говорило, что проблема в организации дистанционного обучения. Университет подал апелляцию. Пока известно, что студенты одной специальности (64 человека) завершат обучение в БНТУ. По остальным (а речь о более чем 1500 студентов) вопрос не решен.

Некоторые студенты пришли с плакатамиФото: Павел МАРТИНЧИК

6:0 СОЛОДУХИ, ПОЧТИ «ОСКАР» И КОНЦЕРТ ПУГАЧЕВОЙ

2019 год в светской жизни Беларуси бы не самым выдающимся, но некоторые события мы все же вспомнили.

18 января вся передовая общественность отметила 6:0 Александра Солодухи! Так он решил назвать свой юбилей, чтобы цифры не выглядели такими уж внушительными. В честь круглой даты артист дал 1 мая концерт на стадионе «Динамо», билеты на который стоили два рубля - монетку!

Прорывом в белорусском кино можно считать фильм «Хрусталь» Дарьи Жук, который получил премию «Ника», а также выдвигался на «Оскар» как лучший иностранный фильм. Если уж мы говорим о кинематографе, нужно упомянуть и нашумевший сериал «Чернобыль». Сняли его, увы, не мы, а британский канал HBO. Но это кино про нас и про трагедию, от которой больше всего пострадала Беларусь.

В «Евровидении» в этом году мы вышли в финал, но дальше похвастаться нечем. Представляла Беларусь Зина Куприянович, 16-летняя подопечная Виктора Дробыша.

Благодаря 16-летней Зине Купрянович Беларусь оказалась в финале самого популярного музыкального конкурса мира. Фото: eurovision.tv

В этом году «Песнярам» исполнилось 50 лет, а «Сябрам» - 45. При этом «Сябры» под управлением Анатолия Ярмоленко все так же бодры и много гастролируют. А всевозможных составов «песняров» стало так много, что сосчитать их не хватит пальцев одной руки…

Стоит также вспомнить, что Алла Пугачева дала в Минске концерт к своему 70-летию. И даже призналась, что он был лучше, чем в Кремле, потому что публика была проще и искренней. А самый заметный концерт из белорусских исполнителей дал Макс Корж на «Динамо». Было 35 тысяч зрителей, которые приехали не только со всей Беларуси, но и из соседних стран.

ЕВРОПЕЙСКИЕ ИГРЫ И СМЕНА ФУТБОЛЬНОГО ЧЕМПИОНА

Спортивное событие года, которое трудно пропустить, - II Европейские игры, которые прошли в июне. Бюджет на проведение спортивного форума оценили в 540 млн рублей (270 миллионов долларов). В медальном зачете с 69 наградами наша команда заняла второе место (первая Россия - 109, третья Украина - 51). Особенно преуспели гребцы (байдарки и каноэ), выигравшие 10 медалей (5 из них - золотые). Самое важное, что они подтвердили свой уровень на чемпионате мира, который прошел в августе: в копилку положили 14 медалей (6 золотых) и заняли первое место в общем зачете.

21 июня в Минске прошла церемония открытия Европейских игр 2019Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сборная Беларуси по хоккею выполнила свою задачу-минимум на чемпионате мира во втором дивизионе и спустя год вернулась в элиту. Но это не позволило Андрею Сидоренко сохранить пост главного тренера - его сменил Михаил Захаров.

В футболе впервые с 2006 года сменился чемпион. БАТЭ 13 раз подряд выигрывал золото национального чемпионата. Борисовскую гегемонию прервало брестское «Динамо». Но любопытно, что в Бресте решили не продлевать контракт с чешским тренером Марцелом Личкой.

21-летняя теннисистка Арина Соболенко сезон закончила на 11-й строчке мирового рейтинга (как и в 2018-м). В этом году она выиграла три турнира WTA в одиночном разряде и три - в парном, а суммарно заработала 3,4 миллиона долларов призовых.

И о радостных событиях вне спортивных побед: олимпийская чемпионка Надежда Скардино летом вышла замуж за швейцарского биатлониста Мартина Ягера, а в ноябре стала мамой. Пара назвала сына Даниилом и сказала, что он наверняка будет ездить на лыжах.

УБИЙСТВА В СТОЛБЦОВСКОЙ ШКОЛЕ, «ДЕЛО МЕДИКОВ» И ЧП ВО ВРЕМЯ САЛЮТА

Итоги криминального года, к сожалению, порадовать не могут - преступлений в уходящем году было немало. 2019-й запомнился судами по делам о коррупции, резонансными убийствами и беспрецедентным делом о педофилии.

Одно из самых громких преступлений года произошло в начале февраля в Столбцах. 10-классник Вадим напал в школе с ножом на учительницу истории Марину Пархимович и 11-классника Александра Романова. Они скончались на месте. Расследование длилось полгода, суд начался в августе. Процесс проходил за закрытыми дверями, поэтому о том, как подросток объяснял свой поступок, общественность так и не узнала. Приговор 16-летнему Вадиму вынесли 11 сентября: ему назначили 13 лет лишения свободы в колонии.

Громкое «дело медиков», связанное с масштабной коррупционной схемой, началось еще в прошлом году, но только в 2019-м состоялись первые суды. Всего по делу проходило 93 человека - треть из них - медицинские функционеры, остальные - представители коммерческих структур. Следствие считает, что за взятки врачи продвигали интересы конкретных фирм, выбирали определенных поставщиков оборудования и обеспечивали им победу на тендерах. Но многие обвиняемые утверждали, что деньги воспринимали как благодарность и за пределы своих полномочий не выходили. Самые крупные суммы взяток по делам, которые уже рассматривали в суде, - около 50 тысяч долларов.

Судебное слушание по делу медиков.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Жуткое ЧП произошло на празднике 3 июля в Минске: через несколько минут после запуска салюта раздались громкие хлопки, повалил дым. В тот момент 64-летней женщине, которая стояла на набережной, осколок попал прямо в шею. Врачам спасти женщину не удалось. По этому делу задержали двух представителей предприятия-поставщика фейерверков. Расследование еще не окончено.

Много было в 2019 году преступлений, связанных с детьми. Малышей выбрасывали из окна, избивали, насиловали и убивали… В октябре суд Ушачского района вынес приговор мужчине-сутенеру из Минска, который много лет насиловал детей, - его приговорили к 20 годам лишения свободы. Мужчина снимал насилие на видео и продавал ролики за 30 долларов, устраивал секс-туры для педофилов-иностранцев и за надругательство над ребенком просил от 2 до 3 тысяч евро. Двух матерей из Новополоцка, которые продавали ему для секса своих дочек 2 и 4 лет, приговорили к такому же сроку - 20 лет колонии. Это самые суровые наказания за преступления такого рода в истории Беларуси.