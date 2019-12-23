2019-12-23T13:39:15+03:00
Минск
КП Беларусь

«Стильно упаковали простые вафельные полотенца - и они смотрелись как красивый дорогой подарок»

Хороший специалист может нарядно оформить любой подарок - хоть целый дом, хоть маленькую коробочку
Раиса ЮДИНА
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Благодаря FANTIK огромные контейнеры с упаковками оливье, которые "Комсомолка" раздавала на «Оливье-шоу», выглядели как грандиозный подарок.Благодаря FANTIK огромные контейнеры с упаковками оливье, которые "Комсомолка" раздавала на «Оливье-шоу», выглядели как грандиозный подарок.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Упакуйте подарок с фантазией - и ценность любой обычной вещи, спрятанной внутри, поднимется раз в десять в глазах того, кто его получит. Не зря перед праздниками очереди на оформление подарков больше, чем в кассах магазинов! А вот какие упаковки сейчас в тренде? На что надо обращать внимание, когда заказываешь оформление подарка? Поговорили об этом с Надеждой Шамаль, хозяйкой мастерской оформления подарков FANTIK. Кстати, это благодаря ей огромные контейнеры с упаковками оливье, которые мы раздавали на «Оливье-шоу», выглядели как грандиозный подарок.

- Надежда, интересно, есть ли предел размеров для праздничной упаковки? Например, дом можно завернуть в нарядную обертку и перевязать бантиком?

- Красиво упаковать можно что угодно. Даже дом. Только немножко больше материалов потребуется. И определенные способности, условия. Далеко не во всех мастерских возьмутся красиво упаковать, скажем, велосипед, большую кофеварку или метровую картину - это достаточно сложно. Во-первых, чем больше размер подарка, тем сложнее свести ровно стыки упаковки. Во-вторых, не все могут себе позволить поставить на оформление двоих сотрудников на смену. Я это знаю, потому что с крупногабаритными подарками люди со всего города едут к нам.

- Какой самый большой подарок вам приходилось оформлять? И какие для крупных форматов используются материалы?

- Дважды упаковывали автомобили. Для таких крупных подарков хорошо подходит металлизированная блестящая пленка. Стараемся работать только с качественными материалами, которые хорошо смотрятся, не рвутся. И хоть они не самые дешевые, цены у нас как в среднем по городу. Я продаю не упаковку, а хорошее настроение, поэтому иначе быть не может.

- Какие сейчас тенденции в упаковке подарков? Недавно они сплошь и рядом были крафтовые

- Крафт по-прежнему в тренде. А еще - черный цвет. Например, черная упаковка и белая лента или белая упаковка с черной лентой - это эффектно смотрится. Для компаний делаем корпоративную упаковку - в их фирменных цветах, с пропечатанными на ленте логотипами фирмы.

Хороший специалист может нарядно оформить любой подарок - хоть целый дом, хоть маленькую коробочку.

Хороший специалист может нарядно оформить любой подарок - хоть целый дом, хоть маленькую коробочку.

- То есть люди не жалеют на красивую упаковку ни денег, ни времени?

- Конечно! Красивая упаковка - это эмоции. Даже самый незначительный подарок можно сделать произведением искусства. Например, однажды женщина купила в подарок коллегам простые вафельные полотенца. Мы стильно их упаковали - банты, крафтовые пакеты - и они смотрелись как очень красивый дорогой подарок. Культуру дарения никто не отменял. Распаковать красивую бумагу, развязать банты - это же целый ритуал, и люди относятся к нему очень трепетно. Получить подарок в таком виде гораздо приятнее, чем просто в коробке или пакете.

Что касается потраченного времени, то мы постарались сделать для своих клиентов ожидание максимально приятным. Мастерская FANTIK на ул. В. Хоружей, 19 совмещена с кофейней, где есть большой выбор кофе, мягкие диванчики, вайфай. И пока ваш подарок упаковывают, можно подождать в приятной обстановке. Или еще вариант: выбрать материалы месте с художником-оформителем, договориться на определенное время и пойти по своим делам.

- А на что бы вы обращали внимание, выбирая, кому доверить оформление подарка?

- Понаблюдайте, как упаковывают подарок человеку перед вами, как к нему относятся, как общаются. Перед тем как открыть мастерскую, я много наблюдала за этим процессом в разных местах и видела, что в основном говорят: «Выбирайте бумагу», не участвуя в выборе. Я же предложу до 10 вариантов бумаги и лент в гармоничном сочетании цветов, чтобы человек понял, что хочет. Каждый подарок - это очень индивидуально!

www.oformlenie-podarkov.by

@fantik.pak

Тел. +375 336-673-991.

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