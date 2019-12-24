2019-12-24T23:22:35+03:00
Общество
КП Беларусь

«Крыса сейчас - лучший подарок!»: на Ждановичах продают грызунов по 7 рублей, лысые - дороже

Перед Новым годом спрос на живых крысок вырос, а чаще других покупают сфинксов
Виктор ПАЖИТОК
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Белая Металлическая крыса вступит в свои права 25 января 2020 годаБелая Металлическая крыса вступит в свои права 25 января 2020 годаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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По восточному календарю будущий 2020 год – год крысы. Проходя мимо рядов птичьего рынка в Ждановичах, решили узнать, можно ли здесь приобрести симпатичную крысу и сколько она стоит.

Хвостатых грызунов, как выяснилось, отыскать не так просто: на рынке всего несколько продавцов, торгующих мышками, хомяками, морскими свинками и крысками. Да и тех нужно поискать.

- По восточному календарю новый год - год Белой Металлической крысы - наступит только 25 января, но покупают живой символ будущего года уже очень активно, - говорит продавец Лариса, одна из немногих, кто продает грызунов в рядах Ждановичей. - В восточной традиции крыса – символ мудрости, рациональности, богатства. Говорят, тем, кто нерасточителен – а я именно такая – крыса приносит прибыль. Вот, торгую, жду ее, - смеется продавец.

Крыс на Ждановичах разбирают как горячие пирожки. Фото: Виктор Пажиток.

Крыс на Ждановичах разбирают как горячие пирожки. Фото: Виктор Пажиток.

- У вас, видим, крыски не чисто белые, а пятнистые, покупают и их? - интересуемся мы.

- Абсолютно белых пока разобрали, но еще, думаю, будут. Покупает молодежь в основном, наверное, как подарок к Новому году. Пятнистые крыски стоят от 7 до 10 рублей. Не знаю, была бы я сама рада найти такой живой подарок под елочкой. Ой, а зачем вы их фотографируете? - реагирует Лариса на нашу попытку сделать фото крысят на память. - Купите сначала, и фотографируйте сколько угодно!

К слову, в столичном магазине «Природа», крысу (себе или в подарок) тоже можно купить. Цены разные, но в этом декабре особый спрос на крыс – сфинксов.

Крыска-сфинкс для многих станет оригинальным подарком. Фото: zooclub.org

Крыска-сфинкс для многих станет оригинальным подарком. Фото: zooclub.org

- Это бесшерстное и очень миролюбивое животное стоит у нас от 26 рублей, - рассказали продавцы магазина. - Вид у нее, конечно, «на любителя», но такие в последние дни находятся все чаще.

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