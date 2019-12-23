2019-12-23T17:31:10+03:00
Общество
КП Беларусь

«Подснежники не зря зацвели!»: во вторник, 24 декабря снова тепловой рекорд, а к выходным – мороз

К новогодней ночи, возможно, погода и снежка подбросит
Ольга ИВАШЕНКО
Поделиться:
Неужели мы останемся без снега этой зимой?Неужели мы останемся без снега этой зимой?Фото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

- Такого теплого декабря мы давно не видали, - рассказывает главный синоптик Гидромета Светлана Рыбакова. – Погода сейчас стоит апрельская. Так что подснежники не зря зацвели. Хотя не могу сказать, что нечто подобное - большая редкость. К примеру, 23 декабря 2015 года в Минске было +11,1. Тогда, правда, это был рекорд дня. А в этом году почти весь декабрь апрельский.

- В предновогоднюю неделю тоже жара? – смеемся.

- Во вторник, 24 декабря и правда ожидаем практически жару по декабрьским меркам, - говорит Светлана Веньяминовна. - до +5…10°С. По юго-западу страны и вовсе ливни. А ночью – туман.

В среду тоже тепло – до +7. И снова туман и дождливо. А вот в четверг – 26 декабря - потихоньку начнет холодать. Ночью и утром в отдельных районах слабый гололед. Температура воздуха в течение суток 0…+6, ночью до -2.

А дальше – сюрприз. В пятницу 27 декабря – о чудо! - пойдет даже снег. Правда, мокрый. Местами туман и гололедица. Температура воздуха−2…+3°С. В субботу 28 декабря тоже снежок, но уже ощутимо холоднее – до -5°С,ночью до -7.

29 декабря еще подсыпет снега. На отдельных участках дорог гололедица. Минимальная температура воздуха ночью −2…7, при прояснениях - до −8…10. Днем ожидаем −6…+1.

- Так, может, если холодает, то на Новый год можем рассчитывать хотя бы небольшие сугробы и морозец?

- Долгосрочных прогнозов давать не будем. Это очень неблагодарное дело. Все может измениться буквально за пару дней, - говорит специалист. - Мы тоже хотим встретить Новый год со снегом, но, увы, пообещать его не можем.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
В Беларуси появится новый спецсуд - единый экономический апелляционный суд
Найдена пропавшая в Минске 15-летняя школьница
«Два с половиной миллиона разовых доз не попали в Европу»: в Минске изъяли рекордную партию героина
На польско-белорусской границе пограничники со стрельбой задерживали нарушителей
Решение ГАИ: с дорог Беларуси убрали мобильные камеры, которые фиксировали нарушение скорости
В Национальном аэропорту "Минск" встретили 5-миллионнного пассажира
«Спрос в это время на президента очень большой». Лукашенко рассказал о нагрузке перед праздниками
Дед Мороз в Беловежской пуще приказал пограничникам пропустить Новый год через границу
«Если хорошо учиться, будут и должности, и зарплата». Премьер-министр Сергей Румас съездил в детский дом
«Предупреждение вместо наказания». Верховный суд предлагает изменить КоАП
В 2020 году пройдет амнистия. Лукашенко поручил подготовить законопроект
Лукашенко и председатель Верховного суда обсудили резонансные уголовные дела
«Ранее из дома не уходила». В Минске пропала 15-летняя школьница
Россия подписала проект дорожной карты по отмене роуминга с Беларусью
«Люди старше 50 лет в среднем ищут работу 11 месяцев»
Легковушка «в мясо», на троллейбус упал столб: серьезное ДТП в Гомеле
Зима отменяется? Дни становятся длиннее, а за окном до +10
Ирина Костевич: Повышение пенсионного возраста позволяет увеличить пенсию
Автобус с детьми попал в аварию под Слуцком
Вышел на пути за 20 метров до поезда. Мужчина попал под грузовой тягач
Поезд врезался в фуру: произошла утечка полиуретана
В Бресте на главную елку вместо звезды поместили футбольный мяч
Две девушки погибли в аварии на трассе М1, владелец внедорожника чудом выжил
"Пить не буду": Лукашенко рассказал, как отметит Новый год
Гомельчанин одолжил у приятелей почти 50 тысяч долларов и потратил все на путешествия
Противники интеграции с Россией снова собрались в центре Минска
В Минске мужчина выдал себя за работника ЖЭСа: ударил девушку электрошокером и украл у нее тысячу рублей
Пожар в полоцкой квартире: эвакуированы 6 человек
Для тех, кто не успел купить билет: на новогодние праздники пустят дополнительные поезда