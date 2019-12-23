«Подснежники не зря зацвели!»: во вторник, 24 декабря снова тепловой рекорд, а к выходным – мороз

- Такого теплого декабря мы давно не видали, - рассказывает главный синоптик Гидромета Светлана Рыбакова. – Погода сейчас стоит апрельская. Так что подснежники не зря зацвели. Хотя не могу сказать, что нечто подобное - большая редкость. К примеру, 23 декабря 2015 года в Минске было +11,1. Тогда, правда, это был рекорд дня. А в этом году почти весь декабрь апрельский.

- В предновогоднюю неделю тоже жара? – смеемся.

- Во вторник, 24 декабря и правда ожидаем практически жару по декабрьским меркам, - говорит Светлана Веньяминовна. - до +5…10°С. По юго-западу страны и вовсе ливни. А ночью – туман.

В среду тоже тепло – до +7. И снова туман и дождливо. А вот в четверг – 26 декабря - потихоньку начнет холодать. Ночью и утром в отдельных районах слабый гололед. Температура воздуха в течение суток 0…+6, ночью до -2.

А дальше – сюрприз. В пятницу 27 декабря – о чудо! - пойдет даже снег. Правда, мокрый. Местами туман и гололедица. Температура воздуха−2…+3°С. В субботу 28 декабря тоже снежок, но уже ощутимо холоднее – до -5°С,ночью до -7.

29 декабря еще подсыпет снега. На отдельных участках дорог гололедица. Минимальная температура воздуха ночью −2…7, при прояснениях - до −8…10. Днем ожидаем −6…+1.

- Так, может, если холодает, то на Новый год можем рассчитывать хотя бы небольшие сугробы и морозец?

- Долгосрочных прогнозов давать не будем. Это очень неблагодарное дело. Все может измениться буквально за пару дней, - говорит специалист. - Мы тоже хотим встретить Новый год со снегом, но, увы, пообещать его не можем.