«В Лондоне публике тоже зашла «Моя Маруся»: белорусский артист и певец Алексей Шедько о жизни и карьере в Англии

Перед концертом в Минске 9 января поговорили с артистом и рок-исполнителем о его жизни в нескольких странах.

Без малого 10 лет назад Алексей Шедько перебрался из Минска в Москву. Казалось бы, ведущий артист нашего Горьковского театра, где он сыграл в знаменитых спектаклях «Христос и Антихрист», «Амфитрион» и «Опера нищих», немало занят и в МХАТе имени Горького под руководством Татьяны Дорониной - Шекспир, Распутин, Вампилов... Регулярно выступал Алексей и с концертами в Минске - благо на его счету под полтора десятка альбомов. Но в 2017-м новости об артисте вдруг стали поступать из Англии.

Алексей Шедько теперь иногда выступает и в Лондоне. Фото: Личный архив

- На днях вы очень душевно написали в Фейсбуке, что ждете на выступление друзей, по всем соскучились. Это ностальгия, которая обостряется за границей?

- Скорее, дефицит общения с близкими друзьями, а он превращается в сильную грусть. Потому на концерте не хочется просто песен нон-стоп - хочется разговора.

- С британцами у вас еще нет такого контакта для столь откровенного разговора? Знаю, что вы выступаете в местных клубах...

- Да, но, скорее, это не клубы, а пабы с лицензией на живые концерты. Там собираются ребята из разных стран поиграть в свое удовольствие и для публики. Недавно я на улице познакомился с одним гитаристом. Он из Аргентины. Пытаемся делать что-то интересное. Раньше такие вечера проходили обычно в будние дни. Но вот последний раз нам предложили воскресенье. Значит, дело двигается (смеется).

В Великобритании Алексей пишет новые песни - в том числе и на английском языке. Фото: Личный архив

- А что поете? Свои хиты?

- «Мою Марусю» - она и в этом интернациональном пространстве стала популярной. Еще песню «Ангел». А «Домой» перевел на английский. На концерте 9 января покажу двуязычную версию, она интересно звучит. Знаете, когда я приехал два года назад, мне казалось, что быстро вольюсь в языковую среду. Но только совсем недавно стал понимать, о чем говорят чернокожие школьники в автобусе. Уже даже стал писать новые песни на английском языке. Но все равно обходиться без посторонней редакции пока не получается.

А еще я прочел в Фейсбуке, мол, Шедько живет в Лондоне, а зарабатывает концертами в Минске. Ну, чушь ведь! Мне не надо себя рекламировать в Беларуси. А о заработках музыкой уже лет пять не думаю. Мне даже не интересно, нравится это кому-то или нет. Главное, смог ли я выразить себя для самого себя. Точно так же мне не важно, будет ли спектакль с моим участием иметь успех у зрителя. Мне интересен процесс блуждания в лабиринтах образов, открытие того, о чем я раньше не знал, мне интереснее быть в центре спора, драки, в которых и рождается искусство.

В Англии, признается Алексей, как театральный актер он не занят так, как хотелось бы. Фото: Личный архив

- Где эта драка жестче - в Минске, Москве или в Лондоне?

- Однажды в одном из российских театров я был свидетелем, как артисты буквально дрались на репетиции. И спектакль всегда выигрывает, когда на сцене неравнодушные противоположности, которые не скроешь и не подделаешь. А вот если все соглашаются - тут что-то не то. Сейчас вообще заведено поддакивать, притворяться, демонстрировать свою преданность, кричать: «Мы же команда!» Понятное дело, что главное - зарплата и место. Но чего стоит артист, который боится быть уволенным?

Я очень не люблю, когда меня обнимают со словами «Это гениально!» Ну, не верю! Этого не может быть! Больше доверяю тем, кто говорит: «Г***о полное! Скука!» Вот уж таким не придется ехать в метро и успокаивать себя, мол, просто неудобно было уйти.

Алексей Шедько - По колено в небесах.

- Вам часто говорят напрямик, если ваши работы не нравятся?

- Со многими я до сих пор дружу, наверное, потому что они меня критикуют все время. Однажды моего близкого друга пригласил на премьеру в МХАТ. У меня была не главная, но заметная роль. После спектакля договорились встретиться в соседнем ресторане. Прихожу, а друг уже хороший: «Старина, когда ты успел? Спектакль закончился полчаса назад». А он мне: «Леша, я ушел в антракте. Такого позора никогда не видел. Мне было так жалко тебя...» - режет он, а жена его толкает в бок. Но я не обиделся. Наоборот, я ему благодарен, потому что он был прав. И поэтому он мой друг. Я таких людей уважаю. И я сам такой.

Алексей Шедько готовит для минчан любимые и новые песни.Фото: Сергей ТРЕФИЛОВ

«Представить не могу, чтобы в Англии было министерство, которое влияло бы на репертуар»

- В интервью «Комсомолке» два года назад вы рассказывали о своем первом спектакле на лондонской сцене...

- С театром «Хамелеон», который ставил «Одесские рассказы», изредка сотрудничаю. Это лучшее, по-моему, что есть в Лондоне из русскоязычных театральных компаний. Три достойные постановки на русском за полтора года я видел именно там. С остальными русскоязычными компаниями не дружу - пока не нашли общий язык. Да, в театре без компромиссов не бывает. Но когда на твоем лице написано, что ты устал и твои мысли не здесь, держать тебя никто не станет. Знаете, еще дорабатывая в МХАТ, я вдруг начал понимать, что моя работа стала рутиной. Но терпел - по инерции, потому что все так делали и делают. А теперь я могу так не делать.

Когда в МХАТ недавно сменилось руководство, я со стороны надеялся, что театр поменяет свое направление, займется новым интересным и талантливым творчеством. Но пришли патриоты и громко прокричали: «Мы - патриоты!» Но нельзя ведь быть патриотом за бюджет от Министерства культуры. По-моему, патриот не тот, кто старается в пользу дающего или носит значок патриота. Это тот, кто хочет свой дом и свою страну сделать свободной и счастливой. Патриоты сейчас на улице, с плакатами. На этом фоне театр, идущий в сторону какой-то идеологической единицы... Это меня разочаровало. Вдобавок люди со своим мнением, которые не ломаются по чьему-то желанию, на которых и следовало бы строить новый МХАТ, оттуда ушли - новый руководитель начал с конфликта. Там остались те, кто притворялись и прежде, но теперь делают то же самое, только уже стоя на новых рельсах. Среди оставшихся - несколько достойных, но их можно перечесть по пальцам одной руки.

Алексей играл на лондонской сцене в "Одесских рассказах" Бабеля сразу несколько ролей. Фото: Личный архив

- То есть вы не вписались в британскую систему театральных координат?

- Как актер я пока не задействован. В местной среде пока не могу играть, поскольку я иностранец, чужой. Разве что специфические роли. Но оброс приятелями, товарищами в театральном поле, в будущем рассчитываю на интересные проекты, не связанные с русскоязычным компаниями (а русскоговорящий Лондон - это более 300 тысяч граждан Англии). Здесь давно избавились от частных стереотипов и смотрят прежде всего на талант. Например, в театре «Глобус» я видел постановку «Ромео и Джульетта», где Отца Лоренцо играл актер арабского происхождения, говоривший по-английски с сильным акцентом. А в «Много шума из ничего» Шекспира роль Беатрис играла испанка тоже не с идеальным произношением. Так что у меня есть слабая надежда, что и мне удастся поработать. Тем более я здесь не так давно. Бывая иногда на репетициях, могу отметить, что уровень очень высокий, а делают все очень быстро и требуют по полной. Вялых субъектов с похмелья здесь не держат.

- В Британии вообще нет постоянных трупп...

- Да, театр - это идея, режиссер, продюсер и актеры. Здание дело десятое. Тут нет финансовой зависимости от какого-то министерства. Представить не могу в Англии госструктуру, которая влияла бы на репертуар. Здесь самое главное - это репутация. И власть может тебя только иногда попросить, но не заставить. А попытается заставить - не будет такой власти в считанные дни.

Алексей с дочерью Маришей во время культпохода похода на спектакль "Гамлет". Фото: Личный архив

А британский театр - чудесный. Он более подвижный, изобретательный, разнообразный. Не удивительно, что публика привыкла к шедеврам - все, что есть в мире достойное и талантливое, мимо Лондона не проезжает. Поэтому публика привыкла к спокойному качеству. Фантазии режиссера Константина Богомолова, по-моему, выглядели бы здесь неприлично. Я теперь часто думаю, какую же ахинею порой плетут многие искусствоведы по поводу западного искусства, словно живут в какой-то коробке, из которой и не вылезали. Здесь театральный процесс и взаимоотношения внутри театра, между драматургом, продюсером и режиссером недостижимо для нас ушли вперед. В итоге, некоторым нашим идеологам и критикам только и остается говорить: мол, мы уникальная система, которой в мире нет, а нам надо ее изо всех сил сохранить. Как будто кто-то отнимает. Мне кажется, если бы их всех собрать сюда и поводить, показать, они, наверное, ничего не поняли бы.

Алексей Шедько - Моя Маруся.

Я два года стараюсь смотреть все! Недавно побывал в театре Almeida, который субсидируется муниципалитетом района, где я живу. Смотрел спектакль «Васса» Максима Горького. Удивительно: три часа актеры играли в русской пьесе, но не играли русских. Они просто применили известный сюжет к своей привычной реальности. У них получилась абсурдная трагикомедия - народ много смеялся почти в каждом эпизоде. Хотя в понимании русского человека эта история выглядит совсем по-другому.

Алексей Шедько выступает в Минске практически каждый год в начале января.Фото: Сергей ТРЕФИЛОВ

- Но все-таки театр для вас не ушел на второй план? Наверняка довелось походить и на кастинги…

- У меня есть студенты в школе, с которыми я занимаюсь театральными этюдами - они почти все иностранцы: японцы, бразильцы, итальянцы. Я не преподаю актерское мастерство, у меня нет своих методик - работаю так, как знаю, как мне кажется правильным. Например, мы разучиваем ключевые сцены из шекспировских пьес. Для студентов (как молодых людей, так и тех, кто старше меня) - это хорошая практика, а еще возможность знакомства с литературой и драматургией.

Что касается кастингов, то я не был ни на одном - просто отправил данные в агентство. Время от времени мне присылают предложения. Пока ни одно не подошло. Но это совсем не тревожит меня. Попадись что-то дельное, наверное, стоило бы выкроить время. Но нет. Ничего значительного, кроме ежедневной работы.

Я действительно не востребованный в Лондоне артист театра. И в принципе, статьи в белорусской прессе об успехах наших актеров, режиссеров и драматургов в Великобритании на 99% - это враки. Биток в зале, куда еле-еле вмещается 40 человек, собрать не так и сложно. Это не аншлаг в общем понимании слова «аншлаг». Выступление на паре случайных площадок в Европе и США - это не мировые гастроли. А несколько строк в обзоре какого-то издания - это не повод трубить о месте в топ лучших событий. Разве что среди пожарных района Ислингтон или почтальонов Хакни. Но самое важное ведь, считает ли сам художник свое произведение достойным войти в топ-10, топ-30 или топ-100.

Концерты Алексея в Минске - это еще и встреча с его близкими друзьями.Фото: Сергей ТРЕФИЛОВ

- Но вам нравится то, чем теперь занимаетесь?

- Да. Хотя интересной работы не так много, как хотелось бы. Но, скажем, теперь для своих новых песен я ищу исполнителей. Мое пение на английском, по-моему, не будет органичным здесь - нужен свой, не обязательно известный, исполнитель. Но на родине я их спою, конечно, сам. Еще я написал две пьесы. К одной из них, «Запах жареной рыбы», есть интерес, но не в Англии. Когда появятся подробности, поделюсь ими с «Комсомолкой».

Алексей Шедько играл в Горьковском театре главную роль в спектакле "Амфитрион": Фото: rustheatre.by

Алексей исполнял роль Мэкки Ножа в спектакле "Опера нищих" в Театре имени Горького. Фото: rustheatre.by

Шедько играл Сымона в постановке "Раскіданага гнязда" Бориса Луценко в Горьковском театре. Фото: rustheatre.by

«Ориентир для страны - не идеология, а уровень жизни»

- Часто ли, живя в Лондоне, удается видится с детьми?

- Очень редко. В этот Новый год, надеюсь, сбор состоится. Встретим праздник, как и всегда, на подмосковной даче возле Голицыно. Вроде соберутся, наконец, все, включая тещу, родственников жены, моих друзей из Канады и, конечно, детей. Старшая дочь Екатерина закончила Московскую консерваторию имени Чайковского и сейчас работает у Теодора Курентзиса - это круто. Вот недавно летела через Лондон из Нью-Йорка в Берлин. Сейчас она в Санкт-Петербурге. А младшая дочка Мариша учится в МГУ на геофаке...

Алексей Шедько - Это не рок-н-ролл.

- А чем за два с лишним года вас впечатлила британская жизнь? Говорят, там все очень дорого по минским меркам.

- Жизнь в Лондоне по ценам на продукты - как в Москве. Зато тут очень высокий контроль качества питания, а просрочку отдавать бездомным считается преступлением. Да, в Великобритании очень дорогое жилье, но еда - нет. Медицина для граждан бесплатная. Сложную операцию можно ждать полгода, если врачи считают, что она не срочная. Но тебе ее сделают на том же уровне, как если бы ты платил как негражданин Англии. Тут много соцпрограмм - для бездомных, пенсионеров, людей с низкими доходами, для многодетных, для беженцев. Для студентов-иностранцев несколько десятков университетов и колледжей бесплатны - нужно сдать экзамен по языку и набрать не ниже 70 баллов (это привет нашим троечникам, которые не могут пересдать зачеты). И, конечно, государство заинтересовано, чтобы отличники оставались поднимать британскую экономику.

Алексей и его дочери - Екатерина и Марина. Фото: Личный архив

А перед Рождеством весь Лондон собирает деньги, еду и одежду для малоимущих. Недавно я стоял в супермаркете в очереди для оплаты продуктов и обратил внимание: каждый опускал какие-нибудь деньги в специальную кружку для пожертвований или покупал лишнюю пачку макарон, пакет молока, банку сосисок и так далее. Конечно, я пока знаю не все. Но качество жизни здесь очень высокое. И хотя я не могу спрогнозировать, останемся мы в Англии или нет, мне хочется, чтобы дети здесь жили. Я родился в Беларуси, люблю ее как страну. Но относительно всего остального убежден, что главный ориентир для будущего - это свободная и достойная жизнь.

На минском концерте Шедько выступил с Игорем Левчуком и другими коллегами-музыкантами. Фото: Личный архив

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Алексей Шедько выступит 9 января в малом зале КЗ «Минск» с программой «Близкое издалека». Билеты - от 22 рублей. Инфолиния: (044)586-50-90, (033)341-22-10, (017)220-72-13.

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