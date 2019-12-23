Беларусь и Россия договорились об отмене роуминга

Из 31 интеграционной дорожной карты несогласованными остаются три. В частности, между Беларусью и Россией сохраняются разногласии по газу, нефти и налогообложению. Принципиальный камень преткновения - стоимость газа для нашей страны и объем компенсации потерь от налогового маневра России. Таков основной итог очередной встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина, которая состоялась 20 декабря в Санкт-Петербурге.

Как отметил после встречи президентов министр экономического развития России Максим Орешкин, эти вопросы остаются открытыми. При этом российский министр констатировал «значительный прогресс в поиске компромисса». С момента предыдущего раунда переговоров, который состоялся в Сочи 7 декабря, стороны полностью согласовали позиции в сферах таможни, сельского хозяйства, связи и регулирования алкогольного рынка.

К слову, на большой пресс-конференции Владимира Путина, которая состоялась 19 декабря, накануне встречи президентов двух стран российский лидер отметил, что 90% решений о Союзном государстве остались нереализованными.

Александр Лукашенко:

Цены на нефть и газ для Беларуси будут не выше уровня текущего года

После завершения переговоров в Санкт-Петербурге, которые длились почти три часа, Александр Лукашенко кратко ответил на вопросы журналистов.

- Сегодня мы поручили руководителям групп (министрам Дмитрию Крутому и Максиму Орешкину. - Ред.) проинформировать о том, какие вопросы сняты, - отметил белорусский лидер.

- Естественно остались самые сложные вопросы об энергоносителях, но только в цифрах. Концептуально договорились, что в будущем году Беларусь покупает у Российской Федерации примерно 20 миллиардов кубов газа, а также 24 - 25 миллионов тонн нефти. Цены будут не выше уровня текущего года. Конкретно - доллары, центы, рубли - будут по нефти в течение двух дней. По газу, я думаю, два-три дня потребуется, во вторник в «Газпроме» специалисты встретятся, будут конкретные цифры.

- До конца года будет еще встреча с президентом России или в начале следующего года?

- Если понадобится, то да. Мы в ближайшее время с ним переговорим по телефону, есть у нас пару проблем, президентских вопросов, которые мы должны разрешить. И в результате разговора, если нам понадобится встреча, то мы в любое время и в любом месте России или Беларуси встретимся.

- В целом вы довольны ходом переговоров?

- Все довольны - и президент России, и президент Беларуси, и межправительственные группы, которые работали. В целом мы удовлетворены ходом и результатами, - ответил Александр Лукашенко.

Минск и Москва отработают механизм ввода и снятий ограничений на поставки сельхозпродукции

- Беларусь и Россия до конца декабря подпишут балансы поставок продовольствия на 2020 год, - отметил заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Дворник.

- В принципе они уже отработаны, устраивают и нас, и российскую сторону, - цитирует БелТА белорусского чиновника, курирующего аграрный сектор.

Кроме этого, по словам Владимира Дворника, от двух-трех месяцев до полугода потребуется соответствующим ведомствам для того, чтобы отработать механизм ввода и снятия ограничений на поставки сельскохозяйственной продукции.

- Этот пункт уже включен в дорожную карту, - подчеркнул Владимир Дворник. Планируется, что в будущем это позволит избежать «непонятных ситуаций», когда белорусским сельхозпредприятиям не удается снять ограничения на поставки своей продукции на российский рынок в течение года.

К слову, сегодня для 20 отечественных производителей мяса и молока российский рынок закрыт полностью, а в отношении 60 предприятий действуют частичные ограничения поставок.

Роуминг планируют отменить к сентябрю 2020 года

На протяжении последних нескольких лет Беларусь и Россия пытаются договориться об отмене роуминга между странами. Спорными являются вопросы о снижении оптовых цен и реализации межоператорских расчетов. Еще в июле текущего года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко говорила о том, что Россия готова к отмене роуминга с нашей страной. Однако этого так и не произошло, поскольку эта тема затрагивает интересы многих игроков на рынке связи.

И вот 23 декабря стало известно, что Министерство связи Беларуси подписало дорожную карту по отмене роуминга в Союзном государстве. Минсвязи РФ сделало это ранее, на прошлой неделе.

Ориентировочной датой, к которой мобильные операторы двух стран должны реализовать соответствующих комплекс мероприятий, определен сентябрь 2020 году. Сообщается, что законодательно закрепить новые правила связи Беларусь и Россия должны к марту будущего года, еще 6 месяцев потребуется для отмены платы за входящие звонки в роуминге. Про то, чтобы уравнять по стоимости исходящие вызовы, речь пока не идет.