«Главная елка страны - 2020»: сценарий из Минкульта, цены трехлетней давности и елочка для тех, кому за три

Во Дворце Республики с 20 декабря начались представления на Главной елке страны. Новогодняя зона с оленями, Дедом Морозом и Снегурочкой и десятком волшебных персонажей украшает фойе, на этажах разместили 8 фотозон. Две большие елки установлены перед Большим и Малым залами.

Мы узнали все подробности у Максима Приходовского, замдиректора по организации и проведению государственных, специальных и культурно-зрелищных мероприятий Дворца Республики.

«Привлекали дизайнеров - это вылилось в очень серьезные деньги, а потом решили сделать все сами»

- Оформление фойе, холлов дворца создавалось силами сотрудников, - рассказал Максим Приходовский. - Лет пять назад привлекали дизайнеров - это вылилось в очень серьезные деньги, а потом решили попробовать сами. Получилось, мы и гости остались довольны. С тех пор под Новый год сотрудники дворца, не менее 60 человек, занимаются оформительскими работами. Получается не хуже, чем у дизайнеров.

Новогодняя зона с оленями, Дедом Морозом и Снегурочкой и десятком волшебных персонажей украшает фойе Дворца Республики. Здесь много желающих сделать красивые фото.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Максим, расскажите о географии гостей, которых вы ждете.

- К нам приезжают не только ребята из разных уголков Беларуси, но и дети из России, Украины, впервые в этом году - из Прибалтики (видим, что билеты покупают из Литвы и Латвии). Что же касается жителей Беларуси, то половина наших гостей будет из Минска, а другая половина - из областей.

Две большие елки установлены перед Большим и Малым залами.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Сколько стоят билеты и кто попадет на елку бесплатно?

- На протяжении последних трех лет цены на Главную елку остаются неизменными. Средняя цена одного билета - 12 - 13 руб. Это сделано, чтобы дать возможность побывать у нас в том числе и ребятам из регионов, у их семей расходов больше: надо еще и билеты на автобус или поезд купить. На сегодняшний день порядка 60% билетов уже продано. В этом году детей пригласят во дворец на елку бесплатно. Уже много лет подряд мы участвуем в акции «Наши дети» и предоставляем билеты для ребят из домов-интернатов, неблагополучных семей, детям с ограниченными физическими особенностями, которым будут помогать ориентироваться во дворце на елке волонтеры.

Во Дворце Республики две елки: Главная елка в Большом зале адресована младшим школьникам, а главная елочка в Малом зале – дошколятам.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Представление на Главной елке страны в этом году называется «Волшебная профессия». Ребята узнают, что такое профессия Деда Мороза и профессия ли это. Планируются интерактивы с залом, ребята увидят фрагменты из известных мультфильмов, а также встретятся с новыми сказочными героями. Средний возраст детей на Главной елке - 8 - 10 лет.

Малыши сначала смотрят сказку, а потом идут водить хороводы вокруг елки.Фото: Павел МАРТИНЧИК

20 километров светящихся гирлянд и огромный светодиодный экран на сцене

- Кто пишет историю Главной елки страны, она ведь каждый год разная?

- Участвуют разные сценаристы и режиссеры. Министерство культуры проводит конкурс, сценарий утверждает комиссия. Как правило, он не проходит сито комиссии с первого раза, в него вносятся доработки. В этом году главный режиссер елки - Александр Вавилов. Он известен как режиссер крупных государственных мероприятий, это и День Независимости, и церемония открытия II Европейских игр… На генеральный прогон елки обычно приглашаем детей, чтобы посмотреть на их реакцию на тот или иной момент новогоднего театрализованного шоу. И, исходя из их эмоций, вносим корректировки.

Около 20 километров светящихся гирлянд украшают фойе Дворца Республики и восемь фотозон.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Когда начинается работа над Главной елкой страны?

- С середины июля началась активная подготовка к новогодним представлениям - шла работа над сценарием, отрабатывалась режиссура. А билеты поступили в продажу 1 июня.

- Какие технические фишки готовите?

- На сцене Большого зала будет установлен светодиодный экран - 190 квадратных метров, на котором будут показываться мультимедийные моменты представления. Но все рассказывать не стану (улыбается). Скажу только, что если посчитать метраж светодиодных элементов, световых гирлянд, использованных для оформления дворца, то в прошлом году их было около 10 километров, в этом - вдвое больше, более 20! Есть новые световые элементы, которые мы используем впервые, это стилизованные маленькие костры, у которых греются звери на фотозоне в фойе дворца. Светодиодные элементы меняют световую и цветовую гамму, интенсивность свечения, они создают световой антураж сказки в режиме онлайн и 3D-эффекты. В вечернее время Дворец Республики будет оставлять всю свою иллюминацию включенной и работать вместе с Октябрьской площадью.

Маленьким гостям предлагают сначала порезвиться у елки с веселыми аниматорами, а потом посмотреть представление в зале.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Кто из актеров принимает участие в многодневном марафоне под названием «Главная елка страны»?

- Это участники Государственного ансамбля танца, детские коллективы «Зубренок», «Ровесник», ведь по сценарию много массовых сцен с участием детей. Главный Дед Мороз уже четверть века неизменен - это замечательный актер Владимир Радивилов. В этом году в программе участвуют также студенты Университета культуры и актеры минских театров.

На этажах разместили 8 фотозон, где все желающие могут сделать фото на любой вкус!Фото: Павел МАРТИНЧИК

Главная елочка страны - для малышей и рулит там актриса Вера Полякова

В Малом зале дворца проходит Главная елочка страны - это представление рассчитано на самых маленьких, детей до 4 - 5 лет. Сценарий новогодней сказки для этой елки дворец выбирает самостоятельно. Малыши сначала смотрят сказку, а потом идут водить хороводы вокруг елки. За руку с ними - те герои, которых они только что видели на сцене.

На Главную елку страны приезжают ребята из разных уголков Беларуси, России, Украины и Прибалтики.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Мы обратили внимание, что когда на Главную елку приходят совсем маленькие дети, им тяжело воспринять представление, - объяснил Максим Приходовский. - Для них мы решили каждый год устраивать Главную елочку в Малом зале, который вмещает 460 зрителей. Для малышей удобно, что зал небольшой и спроектирован амфитеатром. В этом детско-сказочном представлении много интерактива, знакомых для малышей героев. Этот спектакль готовил «ТриТформаТ» и известная актриса Вера Полякова. За основу нынче взяли предложение российских сценаристов. На представления уже продано 75% билетов. На Главной елочке страны не только свое представление, но и своя елка. Часто к нам во дворец приходят семьями: мама с маленьким ребенком идет на Главную елочку, а папа с детьми постарше - на Главную елку.