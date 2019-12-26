Шенген за 80 евро, повышение пенсионного возраста и снижение пошлин на посылки: что изменится в Беларуси в 2020 году

Дефицит в бюджете и зарплаты бюджетникам

2020-й будет непростым годом для белорусов. Всемирный банк и МВФ полагают, что наша экономика начнет замедляться. Кроме того, впервые в истории бюджет страны запланирован с дефицитом в 1 млрд рублей. Несмотря на недостаток средств, социалка не пострадает, обещают власти. Зарплаты бюджетников в очередной раз обещали довести от 80%, а пенсии - до 40% от средних зарплат по стране. По планам, благодаря новой системе подсчета, средние получки бюджетников превысят 920 рублей.

Семейный капитал продлят еще на 5 лет

Программу семейного капитала продлили еще на 5 лет, выделив на это дополнительно 350 млн рублей из бюджета. Напомним, это когда после рождения третьего, четвертого и т. д. ребенка в семье государство кладет на счет семьи в банке 22,5 тысячи рублей, которые можно снять до совершеннолетия ребенка лишь на некоторые цели: улучшение жилищных условий, лечение и образование. В 2020 году досрочно потратить средства по новым правилам смогут также семьи, которым уже назначили семейный капитал.

Бензин и коммуналка подорожают

Но вместе с этим на следующий год запланированы подорожания. Стоимость бензина будет десятки раз увеличиваться на копейку. Например, в 2018 и 2019 годах это произошло 27 раз за год.

Коммуналка также подорожает максимум на 5 долларов, но во сколько этапов это произойдет - пока не ясно. В уходящем году она дорожала в два этапа: в январе выросла примерно на 3,9 доллара, а в июне - еще на 1,1 доллара (из расчета для трех человек в стандартной двушке). Так будет до тех пор, пока мы не станем оплачивать все услуги ЖКУ по полным тарифам. А вот белорусов, которых государство посчитало тунеядцами, обяжут расплачиваться по полной уже с 1 мая 2020 года. Но это не точно: дедлайн переносили уже дважды.

Пенсионный возраст повысится

С 1 января 2020 повысят пенсионный возраст и количество обязательного страхового стажа. Мужчины на пенсию будут уходить в 62 года, а женщины - в 57 лет. Минимальный страховой стаж для обоих полов составит 17,5 года. Все это - продолжение реформы, которая началась в 2017-м и закончится в 2022 году.

Таможенная пошлина уменьшится вдвое

Бытовую технику с 2020 года будет выгоднее привозить в Беларусь, т. к. понятие «неделимый товар» исчезнет и все ввозимые покупки будут считать вместе. Значит, таможенную пошлину будут брать только за лишние килограммы и (или) стоимость товаров (свыше 25 кг и 500 евро).

Таможенная пошлина за перевес заграничных посылок снизится в два раза - с 30% до 15% от лимита превышения суммы или веса. Например, за перевес 1 кг веса придется платить не менее 2 евро.

Вырастут пособия, стипендии и штрафы

Минимальная заплата с 1 января 2020 года поднимется с 330 до 375 рублей. Базовая величина тоже вырастет с 25,5 до 27 рублей, а за ней подрастут пособия, стипендии и штрафы.

Шенген: 80 или 35 евро?

Стоимость шенгенской визы для белорусов точно изменится, но когда - пока неясно. Напомним, с 2 февраля 2020 года шенген для белорусов должен подорожать до 80 евро, хотя сейчас обсуждается возможность заморозить его цену на уровне 60 евро. При вступлении в силу соглашения об упрощении визового режима стоимость визы снизится до 35 евро.

Рост цен замедлится

Инфляция (общий рост цен) по прогнозам на следующий год не должна превысить 5%, по итогам этого года она будет чуть выше.