Бал дизайнеров в Мирском замке: шары на елке – за 250 долларов

В Портретном зале гостей встречала 4-метровая елка, украшенная игрушками белорусских дизайнеров, членов Белорусской палаты моды. Их оказалось более 30, и каждая несла свой тайный смысл: игрушки созданы по мотивам историй и легенд Мирского замка.

Вокруг дамы и кавалеры в элегантных костюмах вели светские беседы и демонстрировали коллегам и журналистам свои творения.

Игрушка от Historia Naturalis.Фото: Эвика ОТТО

- У нашего бренда два дизайнера, поэтому мы принесли две елочные игрушки в стиле белорусской готики. Это белый и черный шары, которые символизируют солнце. Сделаны игрушки из дерева и зеркал, что для нас важно, поскольку мы экобренд, - делится с «Комсомолкой» минский дизайнер Полина Воронова. Она выбрала для бала платье с ассиметричным рукавом своего же бренда Historia Naturalis. - Это второй бал в моей жизни, и я сразу обратила внимание на то, что гости постарались выглядеть соответствующеe случаю и месту. Хотелось бы, чтобы он стал доброй традицией.

Полина Воронова выбрала для бала платье с ассиметричным рукавом своего же бренда Historia NaturalisФото: Святослав ЗОРКИЙ

Витебский дизайнер Татьяна Ефремова прервала путешествие по Кипру, чтобы не пропустить рождественский бал. В Мирский замок заглянула со своим мужем Андреем.

- При создании игрушки я вдохновлялась легендой о вырубленном яблоневом саде, на месте которого вырыли озеро. Эти ниспадающие перышки символизируют деревья в цвету, - рассказывает Татьяна.

Дизайнер Татьяна Ефремова с мужем Андреем. Татьяна приостановила путешествие по Кипру ради бала.Фото: Эвика ОТТО

Шар от Татьяны Ефремовой.Фото: Эвика ОТТО

Вообще, многие приехали на бал со своими вторыми половинками. Например, председатель Белорусской палаты моды Янина Гончарова появилась с супругом Иваном, который редко выходит в свет. Красавица выбрала для вечера воздушное платье цвета крем-брюле со шлейфом дизайнера Инны Нехода. Образ получился романтичным.

Янина Гончарова и директор Мирского замка Александр Лойко.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В компании супруга Андрея была и известный брестский дизайнер Лариса Балунова.

- Дорогой князь, будьте добры, выйдите к нам, - пригласили в зал Пане Коханку.

Пане Коханку веселил публику.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сотрудник Мирского замка, который его играл, оказался и в самом деле удивительно похож на известного представителя рода Радзивиллов. На какой-то миг, кажется, все даже забыли, что на дворе 2019 год!

Полонез в исполнении белорусских дизайнеров.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- А шо вы так прiтiхлi? Мы в мiг вас развеселiмо! Якiя папенки: прыгажулiчкi-красатулiчкi. Ох, рано я жанiлся, - весело обратился Пане Каханку к своей жене Марии Любомирской. - …Ох и любим мы погулять, и гостей попринимать, и сегодня так хочется потанцевать. Машенька, может, потанцуем? И гостей научим? Запоминаем. Музыку!

Менуэт в исполнение дизайнеров. Перед танцем дизайнеры прошли мастер-класс.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сотрудники Мирского замка примерили образы княгинь.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Гости закружились в полонезе. Ну а потом сам Пане Коханку и Мария Любомирская устроили для гостей мастер-класс и станцевали менуэт. Дизайнеры и их спутники старательно и максимально точно повторяли движения. А мы продолжили рассматривать игрушки на елке.

- Лариса, ваша игрушка такая гламурная. Это не резонирует со сдержанным стилем бренда Balunova?

- Да, захотелось гламурного шика! Поэтому я и моя команда остановились на перьях, россыпи камней, жемчужной нити и атласном банте. Может, потому что мероприятие проходит в Мирском замке и это Новый год? А значит, время чудес! - улыбнулась Лариса.

Игрушка от Анастасии Балуновой.Фото: Эвика ОТТО

- Создание игрушки напомнило вам детство?

- Мне посчастливилось стать мамой в позднем возрасте по нашим меркам - в 40 лет. Сейчас мы вместе активно занимаемся творчеством: дочка любит рисовать, лепить со мной и с папой. Фактически, я возвращаюсь в детство каждый день!

Брестский дизайнер Анастасия Балунова с супругом Андреем.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- А теперь будет полька-тройка! - озвучивают следующий танец. Он оказывается самым зажигательным.

Янина Гончарова с супругом Иваном и светской львицей Эвлин Обейд Юссеф.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Дизайнер в стиле бэби-долл Наталья Балашевская выбрала черное длинное платье по фигуре с белым объемным бантом на боку. Но это не помешало ей эффектно отплясывать польку-тройку со своим спутником Виталием.

- Наталья, как вам танец?

- В таком платье танцевать сложновато - зато из-за длины платья не видно, даже если ошибся и начал не с той ноги, - смеется дизайнер.

Дизайнер в стиле бэби-долл Наталья Балашевская со своим спутником Виталием.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Шар от Натальи Балашевской.Фото: Эвика ОТТО

После танцев и перед званым ужином гостям бала дали возможность сделать фото на память. Красотки во главе с сирийским дизайнером, «Мисс Сирия-2000», бизнес-леди Эвлин Обейд Юссеф весело позировали у елки.

- Эвлин, вы, как супруга председателя Сирийской общины в Беларуси, часто бываете на светских раутах. Как вам бал?

- Мне очень нравится роскошь! Все это в стиле моего дома, - оглядывает зал Эвлин. - Я впервые в Мирском замке. До этого два раза приезжала, но в нерабочее для замка время.

Шар от Эвлин Обейд Юссеф.Фото: Эвика ОТТО

В руках Янины Гончаровой замечаем золотую коробку. Это подарок от дизайнера Ольги Старостиной.

- Дизайнер декорировала два шара с хрусталиками Сваровски и ирландским кружевом. Она оценила каждый в $250, а что тут такого, во всем мире дизайнерские вещи стоят дорого, - рассказала Янина Гончарова. - Мы бы могли сделать из этой коллекции коммерческий проект. Но я считаю, что мы должны рассказывать больше о нашей моде и культуре, и не всегда нужно зарабатывать на этом, что-то нужно дарить родной стране. Все шары останутся в Мирком замке, и это уже часть белорусской истории.

Дизайнер Ольга Старостина оценила свою игрушку в $250. Фото: личный архив

Посетители замка смогут увидеть эту замечательную елку до 19 января.

Дизайнер Ольга Дейко выбрала для бала любопытную маску. Как вам?Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Игрушка от бренда Uno mas Uno.Фото: Эвика ОТТО

Дизайнер Екатерина Сугак изобразила на шаре один из потолков Мирского замка.Фото: Эвика ОТТО

Шар от дизайнера Натальи Корж.Фото: Эвика ОТТО

Игрушка от Fantasy Room.Фото: Эвика ОТТО

А этот шар расписали сотрудники Белорусской палаты моды.Фото: Эвика ОТТО

А этот необычный шар от дизайнера Ольги Дейко.Фото: Эвика ОТТО