2019-12-23T16:42:21+03:00
Общество
КП Беларусь

На Витебщине дачники в декабре собирают урожай: что у них выросло?

Редька, редиска, травы для чая – проверьте свои грядки, может, и у вас что-то еще растет [видео]
Наталья ПАРТОЛИНА
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На грядках в декабре еще может вырасти что-нибудь съедобное!На грядках в декабре еще может вырасти что-нибудь съедобное!Фото: Наталья ПАРТОЛИНА
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Пока пользователи интернета хвастаются декабрьскими подснежниками, магнолиями, одуванчиками и прочим не очень буйным, но все же цветением, на Витебщине владельцы участков продолжают… собирать урожаи!

У корреспондента «Комсомолки» на грядке обнаружилась прекрасная черная редька – в положенные сроки уборки корнеплоды были совсем мелкие, на редьку махнули рукой, да и забыли. А она возьми да и вырасти к декабрю! Рядышком – зеленая редька магелланская. И та, и другая вкусные.

Редьку забыли на грядке, а она подросла к декабрю! Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Редьку забыли на грядке, а она подросла к декабрю!Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Ярослав Берникович из Глубокого редиску в парнике посеял в октябре. Вот какую красоту собрал 20 декабря!

-В детстве в декабре тоннели в снегу с друзьями копал, а сейчас вот редиску собираю, - удивляется мужчина.

В Глубоком перед Новым годом собирают свою редиску. Фото: Ярослав БЕРНИКОВИЧ.

В Глубоком перед Новым годом собирают свою редиску. Фото: Ярослав БЕРНИКОВИЧ.

Владельцы участков рассказывают, что находят еще то листик мяты для чая, то щавель, то молодую крапиву для витаминного супа, который принято готовить по весне.

А вы проверяли свои грядки? Может, у вас там тоже что-нибудь растет?

На Витебщине дачники в декабре собирают урожай: что у них выросло?.ВИДЕО: facebook.com/Ярослав Берникович

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