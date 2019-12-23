На Витебщине дачники в декабре собирают урожай: что у них выросло?

Пока пользователи интернета хвастаются декабрьскими подснежниками, магнолиями, одуванчиками и прочим не очень буйным, но все же цветением, на Витебщине владельцы участков продолжают… собирать урожаи!

У корреспондента «Комсомолки» на грядке обнаружилась прекрасная черная редька – в положенные сроки уборки корнеплоды были совсем мелкие, на редьку махнули рукой, да и забыли. А она возьми да и вырасти к декабрю! Рядышком – зеленая редька магелланская. И та, и другая вкусные.

Редьку забыли на грядке, а она подросла к декабрю!Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Ярослав Берникович из Глубокого редиску в парнике посеял в октябре. Вот какую красоту собрал 20 декабря!

-В детстве в декабре тоннели в снегу с друзьями копал, а сейчас вот редиску собираю, - удивляется мужчина.

В Глубоком перед Новым годом собирают свою редиску. Фото: Ярослав БЕРНИКОВИЧ.

Владельцы участков рассказывают, что находят еще то листик мяты для чая, то щавель, то молодую крапиву для витаминного супа, который принято готовить по весне.

А вы проверяли свои грядки? Может, у вас там тоже что-нибудь растет?