С февраля по май будем платить за шенгенские визы 80 евро? Разбираемся, когда выгоднее идти за визой

Когда и сколько будет стоить шенген для белоруса в следующем году, сейчас никто наверняка не знает - Соглашение об упрощении визового режима с Европейским союзом не подписано. Скорее всего, за год ее стоимость изменится дважды: в январе 2020 года - прежние 60 евро, с февраля станет 80 евро, а с момента вступления в силу Соглашения об упрощении визового режима - 35 евро. Когда соглашение подпишут, пока не ясно.

Так что если получение визы для вас не горит - лучше отложите это дело примерно до июня. Ведь кроме снижения стоимости, по новым правилам больше людей смогут претендовать на трехлетний, пятилетний и даже бесплатный шенген. А если горит, то стоит бежать прямо сейчас, пока есть шанс отдать только 60 евро. Ну, и сбор визового центра (хотя он и после удешевления вид никуда не денется).

Когда визы для белорусов станут стоить 35 евро?

Подписать соглашение должны в январе 2020 года в Брюсселе, сообщила пресс-служба ЕС. Но, для того чтобы оно начало действовать, текст должен утвердить Европарламент и Национальное собрание Беларуси. Новые правила вступают в силу спустя месяц после обмена обеими сторонами уведомлениями об утверждении соглашения. Но и здесь есть нюанс. На прошлой неделе депутаты нашего парламента закрыли сессию, в следующий раз собраться в Овальном зале они должны 2 апреля. Будет ли созывать сессию досрочно - большой вопрос, для этого нужна веская причина.

Так что велика вероятность, что с февраля по май мы будем платить за шенгенскую визу не 35, а 80 евро.

Почему шенген для нас дорожает?

Это происходит для всех стран, не только для Беларуси. С 2 февраля 2020 года вступает в силу новый Визовый кодекс ЕС. Для нас виза станет дороже на 20 евро и составит 80 евро, если подавать заявление через посольство. А если делать шенген через визовый центр, вместе со сбором центра выйдет без малого 100 евро.

Но есть вероятность, что повышение стоимости и не произойдет. МИД Беларуси попросил не поднимать цены для белорусов.

- Мы живем не на Луне и получаем зарплату в белорусских рублях. Поэтому прекрасно понимаем, что означает данная сумма для граждан нашей страны, которые находятся на первом месте в мире по количеству выданных шенгенских виз. В этой связи мы призвали европейскую сторону изыскать возможность принятия ею политического или юридического решения, чтобы заморозить тарифы за выдачу шенгенских виз белорусским гражданам после начала применения нового Визового кодекса ЕС вплоть до вступления в силу Соглашения об упрощении выдачи виз. Субстантивной реакции мы пока не получили, но хочется верить, что вопрос рассматривается, - объясняет на сайте МИД пресс-секретарь ведомства Анатолий Глаз.

Почему проблему до сих пор не решили?

В Белорусском МИД говорят, что это не их вина. Президент подписал соответствующий указ еще 18 сентября.

- Мы полностью готовы подписывать эти соглашения до конца этого года, сегодня, завтра и в любой другой день, включая выходные и праздничные. Мы заинтересованы сделать это как можно быстрее. Если речь о январе, то начиная с 3-го числа. При этом хоть в Минске, хоть в Брюсселе. Важен результат, а не техническая сторона дела. Однако наши европейские партнеры за три месяца не смогли завершить свои процедуры и озвучили предложение сделать это в январе следующего года, - отмечает Анатолий Глаз.

Причины таких долгих размышлений ЕС остаются неизвестными, но сейчас стороны ведут переговоры.

- При этом европейская сторона попросила дать ей еще три недели для технической сверки текста этого соглашения. Ускорить даже этот процесс, несмотря на декларируемое стремление упростить свободу передвижения для наших граждан, европейским структурам почему-то затруднительно, - отмечают в МИД.