2019-12-23T18:02:21+03:00
Общество
КП Беларусь

«Смог только прошептать «Спасибо...»: в Витебске парень ростом 180 см четыре часа провел в вентшахте размером 25х25

Он полез проверять, кто шумит на чердаке, и в темноте провалился в шахту
Наталья ПАРТОЛИНА
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В Витебске мужчину доставали из вентиляционной шахты. Фото: МЧС.В Витебске мужчину доставали из вентиляционной шахты. Фото: МЧС.
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Молодой мужчина провел несколько часов в вентиляционной шахте одного из многоэтажных домов в Витебске. Парень упал в шахту на чердаке девятиэтажки, пролетел несколько этажей и застрял на уровне шестого. Это произошло 21 декабря. В милицию позвонили жильцы дома по улице Горбачевского. Ранним утром они услышали, как кто-то стонет и зовет на помощь.

Спасатели приехали в 6.56. Оказалось, что в квартире, на уровне которой застрял человек, никто не живет. Мужчина, который унаследовал ее, проживает в Минске. Пришлось решить настоящий квест, чтобы просто попасть в квартиру. Созвонились с хозяином, тот дал координаты знакомого в Витебске, у которого хранятся запасные ключи. К знакомому за ключами поехал участковый милиционер.

- Мы вошли в квартиру, проделали отверстие в стене кухни, достали парня. Ситуация удивительная: молодой человек немаленький, ростом примерно метр восемьдесят, застрял в вентиляционной шахте размером 25х25 сантиметров! - рассказывает заместитель начальника отдела Витебского областного УМЧС Руслан Любечко. - Чтобы его извлечь, нам пришлось проделать в стене отверстие 50х120.

Парень провел в шахте не менее четырех часов. Спасателям он не объяснил, как попал туда - просто не мог говорить. Только сумел прошептать «Спасибо…» Сейчас он в больнице.

Что делал молодой человек на чердаке и при каких обстоятельствах упал в шахту, выясняет милиция.

- Мужчина живет в этом же доме. Он объяснил, что в тот день поздно возвращался домой и, уже подойдя к двери своей квартиры, услышал странные звуки на чердаке. Так как молодой человек и раньше слышал на чердаке шум непонятного происхождения, он решил проверить, что там происходит, залез на чердак и в темноте упал в шахту. На помощь позвать сразу не смог, так как потерял сознание, - рассказала официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.

Это не первый случай, когда спасателям приходится извлекать людей из вентиляционных шахт.

- Раз или два в год такое случается. Спасать людей из вентиляционных шахт приходится чаще, чем животных, - отметили в МЧС.

Два года назад в Витебске мужчину извлекали из вентиляционной шахты детского сада. Как он там оказался, пострадавший объяснить не смог – накануне он с друзьями отмечал 8 марта, выпил, и не помнил даже, почему оказался в детском саду. В Минске несколько лет назад в вентшахте 20-этажного дома застрял мальчик. Когда ребенка достали, он рассказал, что его в шахту бросили другие дети. В Гродно 17-летний юноша залез на технический этаж многоэтажки вместе с другом. Подростки искали там своих приятелей, один из них оступился и упал в шахту. В 2016-м минчанин-пенсионер делал перепланировку своей квартиры и свалился в вентиляционную шахту. А в Жодино в 2012-м мужчина, упавший в вентшахту, не только не пострадал, но и сам умудрился вызвать спасателей.

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