В шести городах Беларуси весело прошли репетиции Нового года

Сезон новогодних утренников открыт! Символично, что это произошло в тот день, когда в Минске включили огни на главной елке и праздничную иллюминацию - 14 декабря. В каждом областном городе дети получили в подарок чудесную встречу с Дедом Морозом, Снегурочкой, демонстрацию мультфильма и сладкий сюрприз. Настоящая репетиция Нового года! А организовала этот праздник страховая компания «Стравита». Расскажем, как это было.

МИНСК

Для двухлетней Вики это был первый в жизни новогодний утренник. Сколько впечатлений!Фото: Павел МАРТИНЧИК

В кинотеатре «Пионер» в Минске с самого утра было уютно и весело. На встречу с Дедом Морозом и Снегурочкой пришли дети разных возрастов, и детская вера в чудеса объединила всех: и малышей, для которых этот утренник был первым в жизни, и школьников. Знает же Дед Мороз, чем увлечь! Еще направляясь к сцене, он расположил к себе, успевая здороваться за руку с детишками и фотографироваться с ними. А потом всех задействовал в представлении. Общими усилиями приводили в действие волшебную палочку, дружно вспоминая все сказочные заклинания. «Абракадабра! Ляськи-масяськи!» - наперебой кричали дети. А когда пошли «волшебные задания» - прыгать, танцевать, обниматься - началось настоящее веселье. Только первые кадры мультфильма «Царь зверей» утихомирили детвору.

Детям очень понравился и подарки, и мультфильм.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Для дочки это первый в жизни новогодний утренник, - поделилась Елена, мама двухлетней Вики. - Все прошло замечательно - она веселилась, готова была участвовать во всех конкурсах.

- А мы уже с прошлого года по 5 - 6 праздников посещаем за сезон. Дочка занимается танцами с двух лет и любое движение с музыкой поддерживает, - рассказала Дарья, мама маленькой Олимпии, похожей на принцессу в пышной юбочке. - Да, мы клиенты Стравиты. Думаю, будем продлевать срок страхования до совершеннолетия дочки.

Фото: Павел МАРТИНЧИК.

Фото: Павел МАРТИНЧИК.

Шустрый трехлетний Даник впервые в жизни дал интервью, сообщив, что больше всего ему понравились песенки и Дед Мороз. На праздник он пришел с папой, который рассказал свою историю знакомства со страховой компанией:

- У нас травмы периодически были: то собака покусала, то еще что. Решили застраховать. Плюс накопления идут - к 18 годам можно до 10 тысяч долларов накопить.

ВИТЕБСК

Маленькой принцессе Вике из Витебска праздник со Стравитой очень понравился. Фото: Алексей Вронский.

В Витебске со Стравитой в Новый год отправился целый Дом кино! В этот день в старейшем кинотеатре Беларуси было шумно и весело. Нарядные дети и улыбающиеся взрослые позировали в новогодней фотозоне, рассаживались в зрительном зале в предвкушении сюрпризов.

Наталья - клиент Стравиты с десятилетним стажем. Первый договор заключила потому, что подкупили своим профессионализмом сотрудники компании - убедительно рассказали обо всех достоинствах накопительного страхования жизни. Сейчас она застраховала своего сына, считает, что это очень выгодно.

Двое детишек рассматривают нарядную елочку в ожидании Деда Мороза. Их мама Оксана застраховала и сына, и дочку по рекомендации знакомых.

- Друзья сказали, что компания надежная, условия хорошие, - улыбается женщина. - И правда, чувствуется внимание со стороны компании: подарки, шарики, календарики, а теперь вот и праздник такой замечательный!

И малыши, и подростки с замиранием сердца следили за новыми приключениями героев мультфильма «Холодное сердце - 2». Кое-кто пытался поймать снежинку или кленовый лист - фильм шел в формате 3D.

Вика, маленькая принцесса в розовом платье, говорит, что мультик ей очень понравился. А ее маме Маргарите понравилось быть клиентом Стравиты:

- Прежде чем принять решение, я все сама промониторила, просчитала. И поняла, что страхование со Стравитой - это выгодно и удобно!

ГОМЕЛЬ

Игры, сюрпризы, песни, танцы – было все, ради чего дети приехали из разных городов.Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Утром в субботу детскими улыбками наполнился гомельский кинотеатр им. Калинина. И не только улыбками, но и радостным гамом: шуметь и кричать во все горло разрешалось и детям, и родителям!

Ребята с мамами и папами приехали из разных городов Гомельщины на новогодний праздник, который устроила страховая компания Стравита. Озорные Дед Мороз и Снегурочка буквально зажгли детей и родителей. Песни, танцы, загадки, игры, сюрпризы, подарки - было все, что ожидала ребятня.

Во время праздника каждый гость был увлечен в игру с Дедом Морозом и Снегурочкой.Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Елена специально ради праздника приехала из Жлобина сразу с тремя детьми:

- Наша любимая «Стравита» помогла нам начать пропитываться новогодней атмосферой, праздничным настроением. Детям очень понравилось мероприятие и интересный мультфильм, который показали на большом экране, - они в восторге!

Многие дети с удовольствием фотографировались у праздничного баннера, а родители радовались отличному настроению своих малышей.

БРЕСТ

Бабушка из Бреста подарила своим внучкам и их родителям праздник, застраховав девочек в Стравите. Фото: Оксана Бровач.

В Бресте Стравита собрала на праздник пап и мам с детьми в кинотеатре «Беларусь». Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой ребята попрощались со старым годом Свиньи: сказали ему прощальное «хрю» или «хью» - кто как смог. Надо сказать, что сказочных персонажей в зале очень ждали. В Бресте, как в самом теплом областном центре страны, зимой пока и не пахнет - тут только на Деда Мороза вся надежда!

На празднике было не только задорно и весело, но и по домашнему уютно.

Поэтому вместе со стариком и его внучкой дети колдовали снег. Для этого нужно было выполнить под музыку специальные движения, которые показала Снегурочка. К такому ответственному заданию подключились даже некоторые родители!

Фото: Оксана Бровач.

- Нас пригласила на этот праздник бабушка. Спасибо ей, она застраховала наших девочек. Мы приехали всей семьей, с дочками Маргаритой, Полиной и Олей - и нам очень понравилось! Особенно поздравление Деда Мороза. Девочки очень ждали мультфильм, который только-только вышел, - очень рады, что будут его смотреть, - говорит глава семейства Юрий.

ГРОДНО

Дед Мороз с радостью фотографировался с каждым гостем праздника.

«Космос» - старейший в Гродно кинотеатр, любимый всеми поколениями, - встретил в субботу первых утренних посетителей праздничной атмосферой. Здесь едва ли не самый большой в городе экран - то, что нужно для премьеры долгожданного продолжения мультика «Холодное сердце».

- Дед Мороз и Снегурочка общались со всем залом, было весело. Даже еще продолжения хотелось, - делится впечатлениями Ольга, мама троих детей и клиент Стравиты со стажем - вся семья страхуется с 2013 года, и по одному из договоров они уже получили накопленную сумму и бонус от страховой компании.

Праздничная атмосфера в кинотеатре «Космос» в Гродно была настолько притягательна, что ребята то и дело пытались прикоснуться к каждой новогодней гирлянде.

То, что представление увлекло не только маленьких детей, но и ребят постарше, подтвердила Людмила:

- Ходил на праздник мой 12-летний внук со своей подругой. Им все понравилось: и мультфильм, и подарочки стильные. Дети уже не маленькие, могут оценить. У меня три внука, старший и средний застрахованы, собираюсь и самого младшего застраховать. Мы уже прочувствовали, насколько это выгодно, когда один из внуков упал с велосипеда. Получили выплату в связи с травмой. Всем своим коллегам советую: страхуйтесь, потому что удобно - и накопленные деньги получишь, и чувствуешь себя под защитой.

МОГИЛЕВ

Дети были в восторге от подарка: Дед Мороз с шоколадками внутри, он же – перчаточная кукла.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Могилевчане не сильно избалованы разнообразием праздничных представлений, и утренник в кинотеатре «Октябрь» стал настоящим событием. Праздник удался на славу и запомнился радушным приемом, веселым представлением и волшебной атмосферой.

- Для моей трехлетней дочки Маргариты это первый утренник. Я, как любая мама, щепетильна и требовательна. Поэтому для меня было важно все: и внимательное отношение к ребенку, и то, как нас рады были видеть, как будто мы к родным людям пришли. На утреннике все было на позитиве, построено на современных фильмах, стихах, понятных этому поколению, - делится Татьяна. - Каждого ребенка, который хотел что-то сказать, выслушали, всем дали подарки. У нас отличные впечатления! Моему старшему ребенку 16 лет - есть с чем сравнить. Особенно приятно, что нас приветствовал и поздравлял директор представительства Стравиты по Могилеву и Могилевской области. Все было очень достойно.

Фото: Павел МАРТИНЧИК.

ПОДРОБНОСТИ

Акция «Со Стравитой в Новый год!» началась 1 октября 2019 года. Все родители, застраховавшие своих детей до начала зимы, получили для них подарок - красочное письмо от Деда Мороза с добрыми пожеланиями, стихами, загадками и яркими наклейками.

Фото: Павел МАРТИНЧИК.

Кроме того, если страховой взнос был выше 55 рублей в месяц, страхователю вручался пригласительный на двоих на новогодний утренник, где ребят ждал еще один подарок! Так в шести городах прошел праздник, объединивший заботливых родителей и их детей.

Государственное предприятие «Стравита». УНП 806000046.