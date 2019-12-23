Решения Верховного суда можно будет обжаловать: в Беларуси готовят специальный законопроект

- Глава государства принял решение о подготовке специального закона об амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Это задание будет выполнять Верховный суд вместе с Министерством внутренних дел, - рассказал Валентин Сукало.

По его словам, будущий документ по своему объему сравним с законом об амнистии, принятым к 75-летию освобождения Беларуси, сообщает БелТА. Напомним, что период действия действующего закона об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси - с 25 июля 2019 года по 25 апреля 2020 года. Он предусматривает сокращение сроков по ряду статей и выход на свободу 2 тысяч осужденных.

Председатель Верховного суда говорил и о введении возможности апелляционного обжалования судебных решений Верховного суда по первой инстанции:

- Если до настоящего времени такие решения в апелляционном порядке не могли обжаловаться, то сейчас мы разрабатываем законодательный акт, который позволит и решения Верховного суда по первой инстанции, которые раньше были окончательными, обжаловать в апелляционном порядке.

Значительная часть беседы коснулась новых подходов к наказанию за административные правонарушения.

- В целом санкции должны быть снижены или, возможно, даже убраны низшие пределы, - предлагает Валентин Сукало. - И в каждый состав надо вводить предупреждение вместо административного наказания. Есть очень много составов правонарушений, которые не влекут за собой тяжких последствий.

Председатель Верховного суда говорил о привлечении к ответственности большого числа граждан:

- Только в судебном порядке привлекалось 350 тыс., причем с не очень высоким качеством составления протоколов. Из этих 350 тыс. по 52 тыс. были прекращены административные дела в связи с незаконностью привлечения к административной ответственности - это 15%. Такое невысокое качество протоколов объясняется, на наш взгляд, тем, что более 70 органов имеют право на их составление. Разумеется, там не все люди обладают высшим юридическим образованием, и отсюда страдает само качество составления протоколов о привлечении к административной ответственности.

В новом КоАП число ведомств, которые могут привлекать к административной ответственности, сократят.

В отдельную группу планируется выделить нарушения, зарегистрированные дорожными камерами фотофиксации. По мнению Валентина Сукало, административный процесс по таким правонарушениям должен заканчиваться выплатой штрафа, чтобы это не отражалось на биографии людей.

Кстати, с 19 декабря с дорог убрали мобильные датчики скорости. Это одна десятая от всех датчиков фотофиксации в стране.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Спрос на президента большой»

Принимая с докладом управляющего делами президента Беларуси Виктора Шеймана, Александр Лукашенко отметил напряженную работу этого ведомства в период новогодних праздников:

- Спрос в это время, если можно так сказать, на президента очень большой. Но это приятные хлопоты, хоть и физически это нагрузка большая. Управлению делами приходится это все обеспечивать, на вас ложится большая нагрузка.