Лукашенко, Соболенко и звезды спорта пришли на открытие ресторана, для которого меняли границы заказника «Лебяжий»

Новый комплекс включает жилые кварталы, многофункциональный спортивный центр и недавно построенный ресторан.

Именно вокруг строительства «Лебяжьего» в свое время был резонанс. Дело в том, что ресторан разместился в прибрежной зоне заказника «Лебяжий» (на выезде из Минска по проспекту Победителей). Раньше эта территория считалась буферной зоной между охраняемой природной зоной и жилым комплексом. Экологи и эко-активисты били тревогу: шумовое загрязнение при строительстве вместе с вырубкой деревьев негативно сказывается на заказнике.

Ресторан "Лебяжий". Фото: belta.by

В декабре 2018 года вышел указ президента, изменивший ландшафтные границы «Лебяжего». 23 сентября 2019-го постановлением Совета министров №647 Республиканский биологический заказник «Лебяжий» был преобразован в республиканский заказник «Лебяжий» в связи с изменением режима его охраны и использования.

В состав презентованного квартала, кроме ресторана, входит еще и спортивный комплекс с двумя ледовыми площадками и первым в Беларуси бассейном, сделанным из нержавеющей стали. В «Олимпик парке» в последнее время свои матчи проводит команда президента, также там разместилась школа фигурного катания Алексея Ягудина.

"Олимпик арена". Фото: tapas.by

Алексей Ягудин открыл в Минске центр фигурного катания: «К этому надо было подойти осознанно»

Кстати, владелец компании-застройщика - Павел Белый, бывший профессиональный хоккеист, давно играющий в президентской команде.

Открытие «Лебяжего» и презентация квартала прошло торжественно с участием Александра Лукашенко и высоких гостей. Мэр Минска Анатолий Сивак перерезал красную ленточку. А какое было созвездие спортсменов! Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко, олимпийский чемпион по гребле Александр Богданович, экс-призер чемпионатов мира по художественной гимнастике Мелитина Станюта, Серебряная призерка Олимпиады-2016 в вольной борьбе Мария Мамошук, призерка чемпионатов мира по вольной борьбе Василиса Марзалюк, бывшие хоккеисты сборной Беларуси Михаил Грабовский, Константин Кольцов, Ярослав Чуприс, главный тренер сборной Михаил Захаров и другие. Кстати, в субботу команда президента на «Олимпик арене» обыграла команду Минской области - 5:3.

Арина Соболенко и Василиса Марзалюк. Фото: instagram.com/sabalenka_aryna

Ради этих событий Михаил Грабовский, один из ассистентов Крэйга Вудрофта в минском «Динамо», даже не поехал на Дальний Восток на матч КХЛ «зубров» с «Адмиралом». Не было его видно на скамейке рядом с Вудкрофтом и в игре с «Амуром».

- Для нас, любителей, ребят, которые закончили играть в хоккей, очень удобно здесь. Очень удобно добраться сюда. Потом площадки канадские - много не надо бегать. Любая арена - это польза для нашей страны. Если мы считаем, что хоккей - первый вид спорта, надо делать еще больше. Вот у нас добавилось две площадки - это супер, - сказал Михаил Грабовский о площадках «Олимпик парка» в программе «Главный эфир» на «Беларусь 1».