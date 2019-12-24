«Мы елку 20 лет стригли, ухаживали - вот и цена 180 рублей!»: приценились к лесным красавицам в Минске

Начали с Зеленого Луга. Возле магазина «Виталюр», что на улице Мирошниченко, 3 продают очень пышные елочки!

- Мы торгуем в основном елями из питомника, - говорит продавец.

Разница есть: ель из питомника – она пышнее. Из леса – пореже веточки. Стоимость дерева из леса – 30 руб за метр, а из питомника – 45 руб.

Мне показывают 3-метровую елку за 180 рублей. Ее привезли из питомника.

- Этому дереву 20 лет, - говорит продавец, показывая на высоченную елку. – Все это время ее стригли. Она и стоит соответственно. Ствол толщенный! Такие елки из питомника растут в поле. Их специально высаживают и ежегодно подстригают. Покупают их в коттеджи.

Женщина признается, что люди удивляются высоким ценам. Поэтому приходится объяснять, чем ель из питомника отличается от лесной елочки. А на стоимость елок в этом году повлияло несколько факторов.

- Торговые места выставляли на аукцион. К тому же подорожала и ель. А самая дорогая елка, которую у нас купили, стоила 360 рублей. Жильцы минского дома скинулись и поставили у себя во дворе. У них весело!

Продают тут и сосну, метр которой стоит 30 рублей.

- Покупают ее из-за того, что мусора от нее меньше. И ее легче убрать из дома.

Продают на елочных базарах и сосну!Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

Возле кинотеатра «Киев» развернулся большой елочный базар.

- В среднем елка будет стоить 50 рублей, – говорит продавец.

- А сколько обойдется елочка в высоту полтора метра?

- 30-40 рублей. Елки у нас из питомника. Люди все берут! Самая высокая елка, что у нас есть, метра три. Она будет стоить 100 рублей. Привозим их из Бреста.

Тут же продают крепления для елок. Нужно ствол елочки туда поставить, налить в нее воду и все. Ведро с землей – прошлый век! Правда, стоит такое новшество по цене елки- 30 рублей.

- Елки, что мы не продали, отдаем в церковь, - объясняет продавец.

Небольшой елочный базар мы нашли в этом же районе - возле дома №26 по улице Осипенко. Здесь нас встретили дружелюбнее всего.

- Такая красивая елочка! – замечаем мы мужчину-покупателя, который держит большую елку, пока продавец ее завязывает.

- Отдал 100 рублей. Покупаем елочку в квартиру.

- Моя невестка, я вам скажу, такие елки продавала по 200 рублей, - говорит женщина-продавец мужчине. – А где ваша машина? Сейчас занесем, поможем. Спасибо вам, с наступающим!

Сосна тут очень вкусно пахнет! Ценник на них от 20 рублей.

Елку в редакцию корреспондент "Комсомолки" мы купили на елочном базаре от Минского лесхоза за 21 рубль.Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

А елку в редакцию мы купили на елочном базаре на улице Багратиона, 70 от Минского лесхоза. Лесная красавица стоила нам 21 рубль.

На руки мне дают квитанцию об оплате и советуют ее сохранить.

- Вас же может остановить ГАИ, и спросить, откуда елочка.

Кстати, новый привоз елок здесь в два часа дня и в пять вечера. Работает елочный базар ежедневно.