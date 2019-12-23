2019-12-23T19:06:19+03:00
Экономика
КП Беларусь

«Каждый день после работы покупаем дочке свежие продукты»: молодая семья рассказала о своем бюджете

Мы сходили на шопинг с мамой, папой и 2-летней Сашей, а потом заглянули в итоговый чек
Есения Андреева
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Илья, Ксения и двухлетняя Саша рассказали о том, что и почем покупают в супермаркете. Фото: СЕРЕДЮК РусланИлья, Ксения и двухлетняя Саша рассказали о том, что и почем покупают в супермаркете. Фото: СЕРЕДЮК Руслан
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С рождением ребенка финансы пары зачастую начинают петь романсы: в статью расходов добавляются подгузники (а их расход - по 10 штук в день), средства гигиены, одежда, специальная косметика, а затем и детское питание. А если есть проблемы с грудным вскармливанием и приходится докармливать ребенка смесью, чек моментально вырастает вдвое. Мы решили узнать из первых уст, что оказывается в продуктовой корзине у молодых родителей и сколько денег на детские расходы уходит у семьи. Для этого мы сходили на шопинг вместе с молодыми родителями Ксенией и Ильей и их двухлетней дочкой Сашей.

- Обычно мы делаем большую закупку один раз в неделю: берем мясо на неделю, фарш, крупы, - рассказывают родители. - А потом каждый день после работы заезжаем в магазин, чтобы докупить свежие продукты - детские пюрешки, фрукты и овощи, молочные продукты.

- Что в вашем списке покупок самое дорогое?

- Саше - два года, она уже ест с общего стола. Каждый день даем мясо, она мясоед! Но она аллергик, поэтому из мясных продуктов выбираем кролика или индейку, иногда покупаем курицу. Индейку покупаем в специализированном магазине, а вот кролика можно найти почти в любом гипермаркете. Пожалуй, это самое дорогое из детских продуктов, ведь в среднем килограмм филе индейки стоит около 18 белорусских рублей. Для сравнения: килограмм куриного филе обойдется в два раза дешевле, около 7 - 9 белорусских рублей.

А еще нелегким периодом в плане финансов было время, когда мы кормили Сашу смесью. Подходила лишь смесь на основе козьего молока: такая баночка стоит около 68 белорусских рублей, а хватает ее в среднем на 4 дня. Сейчас смеси тоже покупаем. Пробовали много импортных, но остановились на белорусском «Беллакте», она подходит нам больше всего, и это вполне бюджетный вариант.

- Без чего еще не обойтись в вашей продуктовой корзине?

- Всегда покупаем дочке детские мясные консервы и фруктовые пюре. Особенно любим в тюбиках, их везде удобно брать с собой. Жаль, что в тюбиках нет мясных или овощных пюрешек! Кстати, в «ГИППО» детское питание без торговой наценки - это выгодно для родителей, потому на каждый день мы покупаем минимум 2 баночки.

Отдельно всегда покупаем детскую воду и соки. Саша с самого детства приучена пить воду, сладкими напитками мы ее не балуем. Иногда готовим клюквенный морс или кисель. Всегда в нашей корзине свежие фрукты - бананы, яблоки. Летом на рынке постоянно покупаем ягоды, добавляем в кашу. А вот дыню и арбуз ребенку не даем.

Для супа покупаем прикольные детские маленькие макароны в виде фигурок, Саше нравится.

С заботой о молодых родителях и маленьких покупателях: на полках гипермаркетов «ГИППО» детские каши, смеси, пюре, соки, вода, печенье - без торговой надбавки. С января этот приятный бонус появится и в сети магазинов «Белмаркет». Фото: СЕРЕДЮК Руслан

С заботой о молодых родителях и маленьких покупателях: на полках гипермаркетов «ГИППО» детские каши, смеси, пюре, соки, вода, печенье - без торговой надбавки. С января этот приятный бонус появится и в сети магазинов «Белмаркет». Фото: СЕРЕДЮК Руслан

- А что насчет вкусняшек?

- Стараемся минимизировать количество сахара. Без сахара выбираем и детские пюрешки, это принципиальный момент. Из сладкого Саша ест натуральные фруктовые конфеты. Они стоят не дороже, чем обычные - например, упаковка из шести конфеток стоит 3 белорусских рубля. Иногда покупаем детские печеньки.

Из сладкого Саша предпочитает конфеты без сахара. Фото: СЕРЕДЮК Руслан

Из сладкого Саша предпочитает конфеты без сахара. Фото: СЕРЕДЮК Руслан

- Есть продукты, которые никогда не купите ребенку?

- Мы не покупаем сосиски и колбасу. Конечно, что греха таить, мы давали Саше попробовать! И ей понравилось. Но даже у сосисок, которые лежат на прилавках магазина с пометкой «детские», состав зачастую весьма сомнительный. Поэтому сейчас мы можем купить в специализированном магазине сосиски из индейки, там 80% мяса. Они дороже, но это того стоит. А еще Саша любит пельмени! Но их тоже лучше лепить самим.

Кстати, мам, которые работают в декрете, спасают заготовки. Мы часто делаем на неделю набор для супа (морковка, мясо кубиками, картошка) и отправляем в морозилку. Замораживаем также мясо или фарш: можно слепить тефтельки, а затем приготовить на пару.

- Ваша корзина уже собрана! Давайте посмотрим, что в ней…

- Сегодня, кроме детского, мы взяли и продукты для всей семьи: хлеб, батон, яйца, муку. На завтрак приготовим сырники! Молоко, кефир, сметана, йогурты - обязательно, мы каждый день едим молочное. Кстати, предпочитаем белорусское! Но, конечно, главный критерий - это срок годности. За это любим гипермаркеты, здесь всегда свежие продукты.

Для Саши сегодня мы взяли подгузники, детскую смесь, пюрешки и консервы, бананы, яблоки, макароны, воду и натуральные конфетки.

ИТОГО: Илья, Ксюша и Саша за продуктовую корзину на каждый день отдали 57,31 бел. руб.

- Раскройте секрет, сколько в среднем тратите на еду в месяц?

- В день в среднем мы отдаем около 20 рублей, если учесть, что дома уже готово что-то на обед или ужин. А в месяц на продукты мы тратим немало: около 500 - 600 долларов.

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