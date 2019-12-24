2019-12-24T18:58:46+03:00
Общество
КП Беларусь

Католики празднуют Рождество: «Бог предлагает гораздо большую перспективу, чем супермаркет»

Архиепископ Тадеуш Кондрусевич обратился с поздравлением: "Свет Вифлеемской звезды дает нам новую надежду"
Павел МИЦКЕВИЧ
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Католики празднуют РождествоКатолики празднуют РождествоФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Уже во вторник вечером, 24 декабря, христиане-католики начнут праздновать Рождество Христово. По традиции после появления первой звезды (а если ее не будет видно, то после наступления темноты), верующие дома всей семьей садятся за стол и празднуют Сочельник, или Вигилию. Блюда на столе должны быть постными, а перед тем как приступить к ужину, глава семьи читает Евангелие о рождении Иисуса Христа и молитву. За столом можно петь колядки. А после Вигилии все отправляются в храм на первую рождественскую службу, которая проходит в ночь на Рождество.

Глава Конференции католических епископов в Беларуси архиепископ Тадеуш Кондрусевич обратился к верующим с посланием на Рождество. Иерарх отмечает, что радость Рождества носит, в первую очередь, духовный характер: ведь Бог в образе человека вошел в нашу жизнь.

- В последнее время все чаще проявляется тенденция внешней подготовки к Рождеству и празднования по возгласу древних римлян: «Хлеба и зрелищ». Вирус потребительства и удовольствий разрушает нашу моральную жизнь и христианские традиции. Мы не позволяем Иисусу своей милостью родиться в наших душах, и Он не присутствует в нашей жизни. Но Бог предлагает гораздо большую перспективу, чем супермаркет, материальные ценности или удовольствия. А именно - вечность, к которой нас ведет Иисус, чье рождение празднуем, - призывает митрополит.

- Давайте не будем бояться в суете современного мира и праздничных хлопот найти время для Иисуса! Давайте не будем бояться принять Его в наши сердца! Давайте не будем бояться, так как свет Вифлеемской звезды дает нам новую надежду, даже вопреки надежде!

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