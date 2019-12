Без похмелья: как правильно пить и уцелеть в новогоднюю ночь-2020

Когда часы бьют 12, кто из нас не поднимет бокал с шипучим напитком? Однако, по словам эксперта, чаще всего мы пьем шампанское неправильно. По крайней мере, с медицинской точки зрения. Как же пить алкоголь, чтобы избежать печальных последствий?

- Сначала, часов в 8 - 9 вечера, стоит хорошенько поужинать. А через 3 - 4 часа можно позволить себе бокал-другой игристого, - поясняет врач-эндокринолог, член Российского общества диетологов и нутрициологов, автор серии книг «Вальс гормонов» Наталья ЗУБАРЕВА. - Причем пить его лучше, ничем не закусывая. Потому что шампанское, даже брют, содержит большое количество так называемых простых углеводов. Они дают быстрый скачок сахара в крови, и лучше не перегружать организм едой в этот момент. Ограничиваться во время новогоднего застолья одним шампанским мало кому удается. Обычно в ход идут и другие напитки. Причем нередко они смешиваются с шампанским. Например, популярны коктейли «Северное сияние» (шампанское с водкой) и «Бурый мишка» (шампанское с коньяком). Наш эксперт категорически против таких смесей:

- Ни к чему хорошему это не приведет. Наоборот - ждите головной боли или обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта. Я несколько лет работала врачом реанимационного отделения городской больницы и видела десятки пострадавших от подобных экспериментов.

Сок не добавлять

Доктор Зубарева рекомендует воздерживаться и от смешивания виски с кока-колой и сока с водкой. Так делают многие, но соки, продающиеся в наших магазинах, содержат слишком много сахара, в алкоголе тоже немало углеводов. Получается огромная нагрузка на поджелудочную железу. Что касается колы, то вред таких напитков подтверждается большим числом серьезных научных исследований. Плюс ко всему за счет углекислого газа повышается скорость всасывания алкоголя. Поэтому опьянение от виски с колой наступает гораздо быстрее.

Вообще научные исследования показали: напитки, которые существенно отличаются по технологии изготовления, смешивать категорически нельзя. В частности, недопустимо разбавлять водку пивом, коньяком, ромом, ликером. Все это вредит поджелудочной железе.

- Если вы за новогодним столом съели что-то, содержащее насыщенные жиры (то есть животные жиры: мясо, сало, бутерброды с маслом и икрой. - Ред.), а потом все это залили подобными алкогольными коктейлями, то очень высока вероятность проблем с желудочно-кишечным трактом, - предупреждает врач.

Мифы про повышение градуса

Увы, многие народные хитрости о том, как следует пить, научного подтверждения не находят.

- Например, знаменитое правило повышения градуса, гласящее, что пить разный алкоголь можно, последовательно повышая его крепость, научно никак не обосновано, - разводит руками доктор Зубарева. - Исследований на эту тему не проводилось. Более того, нет обоснованных предположений, как действует на человека с точки зрения физиологии чередование спиртных напитков в сторону повышения крепости. В Америке популярна поговорка - Вeer before liquor never get sick («Пиво перед ликером похмелья не дает»). Но это тоже научными работами не подтверждается.

В соцсетях и даже в научно-популярной литературе часто можно встретить совет заранее выпить таблетку активированного угля перед бурным застольем. Якобы это позволяет больше пить и меньше хмелеть. На самом деле активированный уголь не вступает в реакцию с алкоголем, не влияет на скорость его всасывания в кровь и никак не скажется на скорости опьянения.

БУДЬ В КУРСЕ

5 лучших средств от похмелья

Понятно, что лучшее средство от похмелья - не пить вовсе. Или употреблять, но в меру. Но это золотое правило под Новый год почему-то забывается. Итак, утро 1 января. В зеркале отражается отекшее лицо, голова раскалывается, давление скачет... Как привести себя в порядок?

- Чем больше воды, тем лучше - она вымывает из организма токсины и другие продукты распада алкоголя. А минеральная вода восстанавливает водно-солевой баланс. Только из минералки лучше выпустить пузырьки и пить по полстакана три раза в день. Лучше всего подойдут столово-лечебные, гидрокарбонатно-натриевые воды.

- Зеленый чай с медом. Мед многими учеными признан одним из лучших средств от похмелья, поскольку содержит фактически идеальный состав фруктозы, калия и магния. А зеленый чай наполнен антиоксидантами, помогающими организму избавиться от токсинов. Мед, кстати, можно есть и вприкуску. Не пугайтесь, если после этого вас бросит в пот - так через кожу выводятся продукты распада алкоголя. Чашка чая с розмарином приведет в норму вегетативную систему и поможет справиться с подташниванием благодаря полезным эфирным маслам. Травяной отвар из ромашки и мяты поможет успокоить желудок.

- Китайские ученые из Университета Сунь Ятсена в Гуанчжоу посчитали газировку с лимоном или лаймом лучшим лекарством от похмелья. Изучая особенности метаболизма этанола, они протестировали ряд напитков, чтобы установить их антипохмельный потенциал. В итоге из всего списка в почти 50 наименований победила простая газировка с лимонным вкусом.

- Британские ученые решили-таки найти самое эффективное средство от похмелья. И подошли к исследованию со всей тщательностью. В итоге победителем масштабного опроса стал знаменитый английский завтрак - почти 40% добровольцев сошлись во мнении, что наутро после сильного возлияния нет ничего лучше, чем жареные яйца и бекон с несколькими фасолинками.

- Тан, айран, кефир - в общем, любые кисломолочные продукты - еще одно отличное и стопроцентное средство для перегруженного вчерашними излишествами желудка и кишечника. Такие продукты обеспечивают организм протеином, витаминами и минералами, и все это благотворно влияет на работу желудочно-кишечного тракта. Плюс восстанавливает силы.