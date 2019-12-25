Что подарить близким на Новый год?

До Нового года осталась всего неделя и, как обычно, начинается мандраж: что положить под елку самым родным? Да не просто поставить дежурную галочку, а чтобы они были в восторге. Ежегодно мобильный телефон уверенно лидирует в подарочном «листе желаний». Зная эту статистику, производители мобильных девайсов делают все, чтобы заинтересовать покупателя: выпускают новые модели, снижают цену, объявляют о приятных бонусах, чтобы покупка была не только желанной, но и не била по карману.

1. HONOR BAND 5 - универсальный подарок тому, кто любит ЗОЖ

HONOR BAND 5 - крутой фитнес-браслет, который умеет не только считать шаги и калории, но еще измеряет уровень кислорода в крови, имеет 10 спортивных режимов, мониторит качество сна. Подарок идеален не только для того, кто профессионально занимается спортом, но и для тех, кто любит составлять планы на грядущий год, и одним из пунктов в нем значится: прокачать себя к лету, вылепить фигуру, заняться бегом.

Фитнес-браслет HONOR BAND 5 может стать хорошим стимулом, чтобы от слов перейти к делу!

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2. Cмартфон HONOR 20 PRO - лучший подарок для активного мужчины

Это флагманский смартфон не только в линейке HONOR, но и на рынке в целом. Уникальная камера с четырьмя объективами 48 МП с возможностью оптической стабилизации видео, большой объем оперативной и встроенной памяти (8ГБ/256ГБ), огромный уровень производительности с одним из топовых процессоров на рынке Kirin 980, удобный сканер отпечатка пальца, встроенный в кнопку включения смартфона, трехкратный оптический zoom и всегда топовые фотографии.

В общем, во всех смыслах достойный подарок для вашего мужчины, да еще и по крутой цене 1199 рублей!

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3. HONOR 9X - привлекательный подарок студенту

Этот смартфон логически продолжает линейку легендарной X-серии от HONOR. Его предшественник был хитом продаж. А новый HONOR 9X стал первым на рынке полностью безрамочным смартфоном с диагональю экрана 6.59 дюйма. Этого удалось достичь за счет встроенной фронтальной поп-ап-камеры, которая появляется из корпуса за 1 секунду. Смартфон можно приобрести по демократичной цене 599 рублей.

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4. HONOR 20 - cтильный подарок прекрасной половине!

HONOR 20 Icelandic White (Ледяной белый) является одним из самых стильных смартфонов на рынке. Если ваш взгляд упадет на него в магазине, то уж точно задержится, а у женщин (внимание, спойлер!) он неизменно вызывает восторг. Как и старшая модель HONOR 20 PRO, смартфон обладает высокой производительностью. А объема памяти в 128 ГБ хватит и для музыки, и для видео, и для большого архива фото, который может пополняться хоть каждый день.

Обратите внимание на специальную цену на него до 31 декабря - выгода при покупке составит 200 рублей! По всем показателям это топчик, да еще и по демократичной цене 799 рублей.

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5. HONOR 8S - подарок любимой бабушке

Ваша бабуля еще не шлет месседжи, не звонит в вайбер и не постит фотки в Одноклассниках? Может, потому, что ее кнопочный телефон давно пора заменить смартфоном? HONOR 8S - лучшее решение для вхождения бабушки в мир современных технологий. Основная камера 13 МП, безрамочный экран 5.71 дюйма, стильный корпус и высокоемкая батарея 3020 мАч.

Все это делает HONOR 8S выбором без компромиссов всего за 199 рублей. Прокачай бабулю к Новому году!

Подробности, как под увеличительным стеклом!