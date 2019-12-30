2019-12-30T18:52:29+03:00
Дом. Семья
КП Беларусь

Секреты Нового года 2020: аперитив спасает от переедания

Что такое аперитив? Это напиток, который подают гостям перед едой
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Прежде чем гости сядут за стол, угостите их апертивом. Фото: Кадр из фильмаПрежде чем гости сядут за стол, угостите их апертивом. Фото: Кадр из фильма
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Этикет предполагает, что гости не сразу идут за стол, а некоторое время общаются между собой. И чтобы им приятнее было проводить время, хозяева угощают их аперитивом. Это может быть несладкий сок или минеральная вода, но чаще всего это слабоалкогольные напитки – коктейли, шампанское, вермут, легкие полусухие вина. Задача аперитива – скрасить ожидание и подогреть аппетит гостей к основным блюдам.

Это слово мы выбрали не только потому, что совсем скоро нас ждут новогодние застолья, но и потому, что этот специальный выпуск «Комсомолки» - своего рода аперитив к новогодним праздникам. Сначала прочитайте нашу газету – а потом с удовольствием переходите к основному блюду – встрече Нового 2020 года! Мы поможем вам создать правильное настроение и подогреть интерес к этому волшебному празднику.

Как подают аперитив?

А теперь – полезные советы. Если вы принимаете гостей у себя дома, приготовьте заранее два подноса. Один из них застелите красивыми салфетками и поставьте на него напитки в бокалах. Хорошо, если рядом будут стоять тарелочки с закуской. Второй поднос поставьте отдельно, чтобы гости могли на него ставить использованные бокалы.

5 закусок к аперитиву

По традиции к аперитиву подают легкие закуски, которые не должны перебить аппетит. Ведь задача аперитива – подготовить гостей к приему основных блюд. Поэтому рядом с бокалами могут быть тарелочки с такими закусками:

- Орешки

- Крекер

- Оливки

- Корзиночки с легкими салатами

- Небольшие бутербродики-канапе

ЕСТЬ ВОПРОС

Правда ли, что благодаря аперитиву мы не съедим лишнего?

Как рассказали «Комсомолке» бармены Олег Яковенко и Александр Скубач, аперитив действительно защищает нас от переедания:

- Обычно для аперитива подают что-то кислое – сухие вина или соки-фреш, или коктейли вида "сауэр", что в переводе, кстати, и значит "кислый". Они помогают выработать необходимое количество желудочного сока. И когда в организм поступает еда, ее уже есть чему перерабатывать. И лишнего вы не съедите. А без кисленького сначала желудочный сок начнет вырабатываться только в середине трапезы, и вам захочется еще и еще.

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