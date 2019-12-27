«Получаю 1300 рублей чистыми, но молодым коллегам не позавидуешь»: что думают учителя и медики о повышении своих зарплат

Еще в 2017 году властями планировалось довести среднюю зарплату до 500 долларов в эквиваленте, зарплату бюджетников - до 80% от средней, пенсии - до 40% от этой суммы. Увы, эти планы не удалось выполнить: в 2017 году среднемесячная начисленная зарплата бюджетников была 618,7 рубля, в 2018 году - 739,9 рубля и составила 77% от средней зарплаты.

2019 год многим дал надежду: впервые в статистике Белстата стали фигурировать те самые «по пятьсот» в средних получках по стране. Например, средняя зарплата в октябре этого года была 1123,4 рубля. В здравоохранении она в том же месяце составила 894,3 рубля (79,6% от средней), в образовании - 829,9 рубля (73,9% от средней).

- По мнoгим областям пoказатель уже превышает 80%. Проблема в Минске, где это сoотношение значительнo ниже. В целом это влияет на общий пoказатель по стране. Мы будем где-то на уровне 78 - 79%, то есть oчень близко к 80% на конец текущегo года, - так высказался о зарплатах в бюджетной сфере 2 декабря министр финансов Максим Ермолович в эфире телеканала СТВ.

А вот в 2020 году средняя зарплата бюджетников превысит 920 рублей, заверил министр финансов.

«Выпускники педуниверситетов в школу не идут, а выпускники медуниверситетов - уезжают»

Главная причина такого интереса к зарплатам бюджетников - тотальная нехватка учителей и, особенно, врачей. Сейчас, если верить общереспубликанскому банку вакансий, в стране не хватает 3 тысяч медсестер и почти столько же - врачей. Тот же банк вакансий предлагает медсестрам работу в среднем за 400 рублей, врачам - 500 - 600 рублей.

Кстати, с проблемой нехватки врачей столкнулась и куда более благополучная соседка - Польша, где врачи уезжают за лучшими зарплатами в Германию. Нехватку же кадров поляки хотят покрыть за счет белорусов и украинцев, упростив для них порядок подтверждения диплома врача. Многие этим воспользовались - зарплата польских врачей, по данным Польского радио, составляет 3 - 4 тысяч евро.

- Еще лет пять назад многие врачи начали уезжать работать в Россию, не нужно было даже подтверждать диплом. Когда началась текучка, из наших госэкзаменов убрали часы по педиатрии, и мы уже не могли просто приехать и работать в России, приходилось доучиваться. Но сейчас это все равно не проблема: многие одногруппники доучились 3 месяца в России и теперь получают больше тысячи долларов. А те, кто выучил язык, получают еще больше в Польше, - рассказала терапевт минской поликлиники Дарья.

Еще одна проблема - среди медиков и учителей очень много пенсионеров. По данным комитета по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома, каждый второй учитель и каждый пятый медик сейчас - пенсионеры.

- Это из-за невысоких зарплат среди учителей и врачей. Пенсионеры в этих сферах работают не от хорошей жизни, а молодежь туда просто не идет. Среди HR-ов (специалисты в области управления персоналом. - Ред.) очень много выпускников педуниверситета, и они не скрывают, почему не идут в школу. А выпускники медуниверситетов часто просто уезжают из страны, - считает HR-эксперт Валерий Кичкаев.

В августе президент в очередной раз поставил задачу поддержать самых уязвимых работников.

- Мы договаривались низкооплачиваемых как-то поднимать: социальную сферу, образование, в здравоохранении - нянечки, работники низкого звена. Они же люди, надо их поддерживать как-то, - предложил Лукашенко.

Многие эксперты при этом уверены: повышение зарплат бюджетников было запланировано заранее.

- У нас обычно в предвыборные годы щедро раздают деньги, - комментирует эксперт Центра экономических исследований Beroc Лев Львовский. - Но сыграло роль и признание Польшей наших медицинских дипломов. Это удар по белорусской системе здравоохранения и демографическому положению, ведь часто уезжают молодые и перспективные. Небольшое повышение зарплат врачей не может сравнять их с польскими, но происходит хоть какое-то движение. А ведь в 1991 году у нас были одинаковые зарплаты с Польшей...

«Наверняка знать, что получишь в расчетнике, невозможно»

В декабре этого года президент привел расчеты: заработная плата врача общей практики составляет от 950 до 1470 рублей. И обратил внимание, что в следующем году зарплаты врачей должны вырасти на 20%, а к 2025 году повыситься в два раза. Мы спросили у реальных врачей и учителей, сколько они зарабатывают и верят ли в рост доходов в ближайшее время.

- Зарплата зависит от категории - ее у меня пока нет, поэтому чистыми выходит чуть больше 400 рублей, - Екатерина работает хирургом в ЦРБ. В планах у девушки - получить дополнительную категорию и уехать учиться на пластического хирурга в Украину. - Я беру дежурства, совмещаю работу в поликлинике. Раньше работала и на полторы ставки, плюс бывают какие-то премии, сложные операции... За это получаю дополнительные деньги, но наверняка знать, что увидишь в расчетнике, невозможно. Последняя моя зарплата грязными была 900 рублей. Вычитаем из нее подоходный и пенсионный налоги - 14%, еще около 100 рублей уходит на обязательные для бюджетников взносы: профсоюзы (дает нам скидку 50% на два похода в бассейн), в Красный Крест и Фонд мира. Кроме того, врач должен выписать минимум две государственные газеты, медсестра - одну. Подписка стоит около 30 - 40 рублей на пару месяцев, нас обязуют приносить чеки. В итоге остается 670 рублей на руки.

- До вычета налогов у меня выходит около 800 - 900 рублей, - рассказывает офтальмолог минской поликлиники Наталья Андреевна. - Но на руки остается 700 - 800 рублей. В то, что моя получка вырастет в два раза, я верю только при одном варианте развития событий - если средняя зарплата по стране станет в 4 раза больше.

- Слышала, средняя зарплата медсестер - 900 рублей. Не знаю, может, в Минске столько и получают. В Гомеле на 1,25 ставки у меня выходит 500 рублей. Заведующий нашей больницей получает больше 2 тысяч рублей, у него самая большая зарплата благодаря большому стажу работы. А месяц назад нам стали урезать ставки из-за сокращения кадров и нехватки денег в бюджете, - рассказала медсестра Елена.

Расчетник врача.

Учителя признаются: на голом окладе точно не проживешь, основная часть зарплаты - это надбавки, самая большая - за квалификацию. Поэтому примерно половина молодых учителей без категории уходят из профессии. Остаются те, у кого есть свое жилье.

- У меня высшая категория и ставка 27 часов в неделю при норме в 20, - рассказывает учитель Ирина. - Сейчас сокращают часы по предметам из-за неукомплектованности школ в районе, но я единственный учитель биологии, поэтому с 6-го по 11-й класс все часы - мои. Чистый оклад - 276 рублей, а все остальное - надбавки за результаты работы и стаж, самая большая, 250 рублей, - за квалификацию. Как-то раз дали 300 рублей премии за крупный проект… В прошлом году со всеми надбавками у меня выходило в среднем 1000 рублей, из них 100 рублей я получала за совместительство на второй работе, да и классных часов было больше. Вроде и зарабатываю, но минимум за неделю до зарплаты деньги всегда заканчиваются. Одно только общежитие - 240 рублей зимой! Плюс расходы на 11-летнего ребенка… Недавно часы уменьшились, и я думала, что получу намного меньше. Но оказалось, что администрация имеет право назначить доплаты, которых очень много. И я стала получать 1300 рублей чистыми. Но молодым учителям не позавидуешь, они получают гораздо меньше.

- У меня вторая категория, ставка 20 часов в неделю, со всеми доплатами получается 600 - 650 рублей чистыми в месяц. Сейчас у учителей упаднические настроения из-за изменений (см. ниже. - Ред.), все ждут, что зарплата станет меньше с Нового года. Но завуч заверила, что мы будем получать не меньше, чем в этом году. Сейчас хочу пройти аттестацию, чтобы вести платный кружок в школе. За это хорошо доплачивают, - рассказывает учитель географии Марина.

"Они же люди, надо их поддерживать как-то", - сказал президент о бюджетниках.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Как будут начислять зарплаты бюджетникам в 2020 году?

Со следующего года зарплату бюджетникам начнут считать по-новому. Для этого тарифную ставку первого разряда заменят базовой ставкой в 185 рублей, в тарифной сетке вместо 27 разрядов станет 18, постоянная часть оклада будет на уровне 50 - 60% от зарплаты, а надбавки, премии и доплаты будут устанавливаться централизованно. С января уберут коэффициенты повышения и в три раза сократят стимулирующе-компенсирующие выплаты. Это должно немного упростить жизнь бухгалтерам и сделать систему начислений более прозрачной.

- Этот нормативно-правовой акт направлен на нормальную, понятную систему оплаты труда, чтобы стабильная часть оклада была на уровне 50 - 60%, остальное - стимулирующие надбавки, - рассказал СТВ тогда еще первый заместитель премьер-министра Александр Турчин.

Кстати, в дефицитном проекте бюджета на 2020 год все-таки нашли средства для увеличения заработной платы бюджетникам на 10 - 11%, а на здравоохранение выделили на 28% больше, чем в прошлом году. Какая-то часть этих средств пойдет на повышение зарплат.

Новости, казалось бы, хорошие. Но есть нюанс: эксперты утверждают, что это может быть чревато для экономики. А Нацбанк в начале года объяснил, что повышение зарплат бюджетников влияет на повышение цен в стране. Так, например, произошло в октябре-декабре 2018 года, когда рост зарплат бюджетников провоцировал инфляционное давление.

- Если печатать деньги быстрее, чем растет экономика и производительность труда, цены неизбежно повышаются, - объясняет Лев Львовский. - Думаю, что часть денег, направленных на повышение зарплат бюджетников, будет напечатана. Повышение небольшое, поэтому не вызовет новой гиперинфляции, но может вылиться в рост инфляции на 1%.

Вторая проблема - наши зарплаты растут быстрее, чем темпы роста производительности труда. Международный валютный фонд который год советует Беларуси ограничить рост зарплат в течение двух лет на уровне инфляции (т. е. около 5%).

Эксперты отмечают, что в нашей стране очень большой процент бюджетников, так что существенно поднять им зарплаты сразу не выйдет. Как сделать так, чтобы все остались довольны?

- Вряд ли у всех бюджетников доходы вырастут пропорционально на 20%. Скорее всего, активно будут расти доходы наименее обеспеченных из них. Даже если самые бедные станут жить немного лучше, вряд ли они побегут в обменники за валютой или за покупкой дорогих импортных товаров. Так что ничего серьезного экономике не грозит, - считает старший аналитик Альпари Вадим Иосуб. - А вот то, что средние зарплаты по стране растут быстрее темпов производительности труда - тревожный звоночек для экономики. Если экономика растет, а госпредприятия хорошо работают и платят налоги, то в бюджете будет больше денег на бюджетников. Так что есть два варианта увеличения зарплат для них - или приводить в порядок экономику, или урезать другие расходы, часто бездарные. Например, не будь провальной модернизации заводов - эти деньги можно было направить на зарплаты бюджетникам.

Но как понять, какие зарплаты будут справедливы для врачей и учителей?

- Зарплаты нужно рассчитывать исходя из производительности труда. На сколько выросла производительность - столько и добавлять. Для учителей и врачей все подскажет рынок: дефицит специалистов пропадет, когда им предложат конкурентную зарплату, - считает Лев Львовский.