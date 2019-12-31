Новогодний стол-2020: топ-5 здоровых блюд на праздничном столе

Одна из новогодних традиций - устраивать в первые январские дни настоящий праздник живота. Оливье, холодец, торт – обязательные атрибуты пиршества! Но в последние годы многие стали задумываться, как встретить праздник, чтобы пища не была слишком тяжелой и не вредила здоровью.

Отказываться от традиций и не готовить любимые блюда вас никто не призывает – тут главное придерживаться меры и не переедать. Можно наполнить свою тарелку несколькими видами блюд, но скорее попробовать, чем наесться. Такой подход позволит избежать тяжести в желудке и сопутствующих проблем.

Вот наши топ-5 полезных блюд:

1. Овощные салаты. Специалисты по питанию советуют отдать предпочтение легкой еде. Не стоит чрезмерно увлекаться салатами с "тяжелыми" майонезными заправками, а также алкоголем. Уменьшить калорийность всеми любимой "Селедки под шубой" можно, если приготовить майонез к салату самостоятельно или использовать греческий йогурт, и не поливать блюдо так, чтобы овощи утопали в заправке.

2. Для пробуждения аппетита можно приготовить тарталетки, рулеты, канапе, роллы. Начинка и форма – по желанию.

3. Горячее блюдо. На столе будут уместными несколько основных горячих блюд, например, запеченные мясо или рыба, запеканка с сыром, овощами или мясом. В качестве гарнира можно готовить ризотто, хрустящий картофель, овощную запеканку, рагу.

4. Морс вместо газировки. Также стоит поставить на праздничный стол обычную минеральную воду без газа.

5. Тяжелый и калорийный торт легко заменят фруктовый десерт, бисквит с йогуртом или самодельные шоколадные конфеты.