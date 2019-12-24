Три фейерверка, лазерное шоу и «Новогодняя жара»: где в Минске повеселиться в новогоднюю ночь-2020

- Только в столице Новый год будут отмечать на 25 площадках города, - рассказал заместитель начальника управления культуры Мингорисполкома Александр Шестаков. – Шоу-программы начнутся вечером 31 декабря и продлятся до утра 1 января.

В столице главными площадками новогодних гуляний станут Октябрьская площадь и площадка у Дворца спорта. На Октябрьской площади для минчан будут петь звезды белорусской эстрады, а у Дворца спорта пройдет молодежная программа «Новогодняя жара». На обеих площадках будут работать большие ярмарки с сувенирами, выпечкой, глинтвейном и новогодними блюдами.

Те, кто в центр города на народные гуляния ехать не захочет, смогут повеселиться и в своих районах. Новогодние программы организуют в каждом районе столице, проходить они будут в традиционных местах городских гуляний. То же самое касается и областных центров - новогодние концерты и гуляния там пройдут на всех главных елках города, а также в районах. И продлятся тоже до утра.

Куда же без салютов? Будут и они! Увидеть новогодний фейерверк в Минске можно будет сразу на трех площадках. Самый красочный - у Дворца спорта на Немиге, он начнется в 1.30 и продлится примерно 11 минут. Зрителей также ожидает лазерное шоу в оригинальном музыкальном сопровождении. В 1.30 новогодний салют запустят и у Ледового Дворца спорта на ул. Притыцкого. Здесь он продлится 15 минут. А в 2 часа ночи фейерверк продолжительностью 13 минут можно будет посмотреть в парке имени Уго Чавеса.

На площадках будут установлены контрольно-пропускные пункты, поэтому минчан сюда приглашают приходить заранее. Напоминаем, что проносить алкогольные напитки с собой нельзя.

БУДЬ В КУРСЕ!

Метро в новогоднюю ночь будет ездить до 4 часов (станции «Купаловская», «Немига» и «Фрунзенская» будут открыты до 4.15), после небольшого перерыва возобновит работу в 05.30 и будет курсировать с интервалом в 6 минут.

Что касается наземного транспорта, то по городу запустят 26 дополнительных маршрутов автобусов. А работу самых ходовых троллейбусов и трамваев продлят до 5 утра и после часового перерыва снова запустят по обычному расписанию. Чтобы разгрузить пассажиропоток, свой состав 90 поездами дополнила и Белорусская железная дорога. 80 их них – международного курсирования на период 25 – 31 декабря и рождественских праздников. Основная часть дополнительных направлений соединят Минск с Гродно, Витебском, Полоцком, Пинском, Брестом и Гомелем.