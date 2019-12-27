2019-12-27T14:30:48+03:00
Общество
КП Беларусь

Елку надо подкармливать сахаром и аспирином: 3 способа продлить жизнь срубленному дереву

Новый год невозможно представить без елки! Вопрос только, какую ставить – срубленную, живую в кадке или искусственную?
АЛЕКСЕЙ ВОЛОДИХИН
Поделиться:
Как правильно подкармливать елку?Как правильно подкармливать елку?Фото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

Если вы отдаете предпочтение срубленным елям, соснам или пихтам, тогда главная задача - сохранить их свежими подольше, чтобы дерево как минимум достояло до старого Нового года. А помогут в этом специальные «коктейли».

1. Уксусный. Все, что понадобится, горячая вода (около 50 °С) и уксусная кислота (9 %) - 2 - 3 ст. ложки на ведро воды. Горячая вода раскроет поры на стволе, а уксус, как известно, отличный консервант. Дерево при этом должно стоять в этом растворе (не в песке!).

2. Глицериновый. В этом случае вода должна быть холодная. И в нее (на 10 л) нужно добавить 2 - 3 столовые ложки жидкого глицерина. Такой раствор защитит ствол от гниения и законсервирует дерево. Стоять оно должно в растворе.

3. Сахарный. В этом случае хвойное дерево ставят в песок и хорошенько его утрамбовывают. А затем поливают «коктейлем»: на 10 л холодной воды - 2 ст. ложки сахара и 2 таблетки аспирина.

БУДЬ В КУРСЕ

Секреты ухода за живой елкой в кадке

Если планируете купить ель в кадке, при покупке обратите внимание на качество веток и корней. На прилавки могут выставлять залежалый товар - саженцы хвойных, которые не были распроданы летом. И часто это уже мертвые елки. Заметить, что дерево уже неживое, бывает непросто, потому что хвойные сохраняют свой презентабельный вид до 2 - 4 недель после гибели. И только потом иголки осыпаются.

Определить состояние хвойного растения можно двумя способами.

1. Потрогать веточки пальцами. Если они ломаются, а хвоя осыпается - это явный признак, что растение погибло.

2. Если возможно, посмотреть корневую систему: кончики корней должны быть белыми или слегка желтоватыми.

Как ухаживать: Все хвойные деревья предпочитают северные или северо-восточные окна. Поливать их надо так, чтобы земля в горшке была равномерно влажной. Для опрыскивания и полива берут воду, подогретую до 20 - 25 °С. А еще они любят обильное опрыскивание водой 1 - 2 раза в день.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Дирекция II Европейских игр вручила компании МТС почетные символы спортивного форума
Фонд «Дирекция II Европейских игр» передал компании МТС факел эстафеты «Пламя мира» и наградную медаль. Этих реликвий компания удостоена за свой вклад в самое масштабное спортивное событие 2019-го в Беларуси
«Государство загоняет нас в петлю!» В Бресте перевозчики спорили с Минтрансом о «дозволах»
«Комсомолка» была на встрече предпринимателей с чиновником из министерства и узнала, в чем проблема с разрешениями в Польшу и почему это касается не только перевозчиков
«Исторические артефакты превращают в строительный мусор»: на месте замка Анастасии Слуцкой идет стройка с нарушениями
Ценные исторические находки, которые строители обнаружат на этом месте, могут оказаться на свалке - все проходит без наблюдения археолога
Новости 24
"Подслушала разговор мамы и тети". Племянница украла у минчанки деньги, которые та собирала на квартиру
График метро изменится на праздничные дни. Как будут ходить поезда?
Дзень анёла. Посмотрите, какие памятные монеты выпустил Нацбанк
Яндекс рассказал, что белорусы готовят на новогодний стол. Оливье не на первом месте!
В Ивьевском районе охотник вместо кабана подстрелил напарника
Минчанка отметила день рождения, села за руль Mitsubishi и задавила пешехода на обочине
В минском клубе мужчина разбил бокал о голову соперника ради девушки
В Казахстане разбился самолет: погибло более 10 человек
На пожаре в гродненской многоэтажке погиб пенсионер
Директор фирмы из Жодино за два года скрыл налогов на 54 тысячи рублей
Водителей в Беларуси начнут ловить за проезд на красный и заезд за стоп-линию
В Минске у метро задержали ипэшника с 11 килограммами немаркированной красной икры