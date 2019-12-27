Елку надо подкармливать сахаром и аспирином: 3 способа продлить жизнь срубленному дереву

Если вы отдаете предпочтение срубленным елям, соснам или пихтам, тогда главная задача - сохранить их свежими подольше, чтобы дерево как минимум достояло до старого Нового года. А помогут в этом специальные «коктейли».

1. Уксусный. Все, что понадобится, горячая вода (около 50 °С) и уксусная кислота (9 %) - 2 - 3 ст. ложки на ведро воды. Горячая вода раскроет поры на стволе, а уксус, как известно, отличный консервант. Дерево при этом должно стоять в этом растворе (не в песке!).

2. Глицериновый. В этом случае вода должна быть холодная. И в нее (на 10 л) нужно добавить 2 - 3 столовые ложки жидкого глицерина. Такой раствор защитит ствол от гниения и законсервирует дерево. Стоять оно должно в растворе.

3. Сахарный. В этом случае хвойное дерево ставят в песок и хорошенько его утрамбовывают. А затем поливают «коктейлем»: на 10 л холодной воды - 2 ст. ложки сахара и 2 таблетки аспирина.

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Секреты ухода за живой елкой в кадке

Если планируете купить ель в кадке, при покупке обратите внимание на качество веток и корней. На прилавки могут выставлять залежалый товар - саженцы хвойных, которые не были распроданы летом. И часто это уже мертвые елки. Заметить, что дерево уже неживое, бывает непросто, потому что хвойные сохраняют свой презентабельный вид до 2 - 4 недель после гибели. И только потом иголки осыпаются.

Определить состояние хвойного растения можно двумя способами.

1. Потрогать веточки пальцами. Если они ломаются, а хвоя осыпается - это явный признак, что растение погибло.

2. Если возможно, посмотреть корневую систему: кончики корней должны быть белыми или слегка желтоватыми.

Как ухаживать: Все хвойные деревья предпочитают северные или северо-восточные окна. Поливать их надо так, чтобы земля в горшке была равномерно влажной. Для опрыскивания и полива берут воду, подогретую до 20 - 25 °С. А еще они любят обильное опрыскивание водой 1 - 2 раза в день.