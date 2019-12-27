Морозы еще придут! Как спасать кожу суровой зимой 2020 года

Если летом можно обойтись одним увлажняющим кремом с UV-защитой, то в холодное время года коже нужен комплексный подход. Зимой на улице лицо становится единственным участком тела, которое не защищено одеждой. Кожа подвергается перепадам температуры, воздействию ветра и дождя, мороза и снега.

Кожа зимой меняется

С этим сталкивается почти каждый: при смене сезона кожа меняет свой тип. Жирная и лоснящаяся в теплое время, в морозы она становится нормальной и обезвоженной. Нормальная - сухой, шелушится и местами даже трескается. Если вы это будете знать и выбирать косметические средства по сезону, то наполовину облегчите себе уход за кожей.

Первое правило ухода за кожей зимой – переход на правильные косметические средства. Если в теплое время года нужны легкие кремы и эмульсии на водной основе, то в холодное - густые питательные средства. Такие делаются на жирной основе. Перетрясите косметичку, и если потребуется, прикупите более плотные кремы и маски.

Тем не менее, отказываться от увлажняющих кремов зимой полностью не стоит. Современные косметические средства проникают в более глубокие слои кожи, а не лежат пленкой на поверхности, плюс тепло человеческого тела не дает крему "замерзнуть".

Зато центральное отопление сильно сушит воздух, из-за чего кожа обезвоживается. Поэтому увлажняющий крем необходим в любое время года. Однако наносить его нужно на ночь, тогда как питательный, наоборот, перед выходом на улицу. А еще подумайте о покупке увлажнителя воздуха, сегодня можно найти варианты по очень демократичной цене.

Бойтесь солнца даже зимой

Это грубейшая ошибка - думать, что препараты с SPF для защиты от ультрафиолета нужны только летом. Помните из школьной программы: "Мороз и солнце, день чудесный"? Инсоляция присутствует и зимой. Более того, лучи способны «отражаться» от снега – и кожа получает "двойную" дозу.

Не обязательно покупать отдельный крем-фильтр, сегодня есть масса вариантов "два в одном" - то есть, крем-уход сразу с фотозащитой.

В зимнем уходе - акцент на возраст

Чем мы старше, тем кожа суше, на ней появляется все больше морщин, тургор теряет эластичность. И если в юности эпидермису требуются лишь поверхностные эмульсии, то начиная с 35-ти уход должен быть направлен на питание, увлажнение и коррекцию морщин.

Меняется выбор и салонных процедур. Например, если юным рекомендуется газожидкостный пилинг, процедуры с молочной и салициловой кислотами, то для возрастной кожи пилинг делают уже с применением более сильной трихлоруксусной кислоты. Кстати, зима - наиболее подходящее время для пилинга (только если вы не собираетесь в ближайший месяц ехать на курорт).

Для молодых достаточно уходовых процедур с одной гиалуроновой кислотой, а если даме сорок пять и больше – добавляются еще пептиды и витаминные комплексы.